Здесь водопадов больше, чем в любой точке России — но многие видели их лишь с неба

Туризм

Четверть миллиарда лет назад на месте нынешнего плато находился гигантский вулкан трещинного типа. В отличие от классических вулканов, у него не было центрального жерла — лава изливалась сразу из множества трещин длиной в десятки километров. Потоки магмы покрыли территорию, сравнимую по площади с Великобританией. Миллионы лет спустя земля начала подниматься, формируя разломы и траппы — ступенчатые склоны, от шведского слова trappa, что значит "лестница". Так возник удивительный рельеф: каньоны, водопады, бесчисленные озёра и реки.

озеро Лама, плато Путорана, Россия
Фото: commons.wikimedia by Vitaly Repin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
озеро Лама, плато Путорана, Россия

Сегодня Путорана — второе по величине базальтовое плато в мире после индийского Декана. Его площадь — 250 тысяч км², и оно до сих пор поднимается из-за тектонических процессов. Труднодоступность и суровый климат сохранили здесь первозданную природу, которую почти не коснулась цивилизация.

Территория под охраной

С 1988 года часть плато охраняет заповедник "Путоранский", а в 2010 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из самых труднодоступных мест России: ближайший город — Норильск, расположенный в 300 км севернее полярного круга. Сюда не ведут автодороги и железные пути: вечная мерзлота, болота и экстремальные морозы делают строительство почти невозможным. Добраться из "материка" можно только по воздуху или воде.

В Норильске путешественники знакомятся с культурой региона: пробуют сугудай — северную закуску из сырой рыбы, посещают Художественную галерею и Музей Норильска, где представлены экспозиции об этнографии и непростой истории города времён Норильлага.

Сравнение с другими плато

Плато Площадь Особенность
Путорана (Россия) 250 000 км² Второе по величине базальтовое плато, уникальное сочетание водопадов и озёр
Декан (Индия) ~500 000 км² Самое крупное базальтовое плато планеты
Исландское плато ~40 000 км² Активная вулканическая деятельность и горячие источники

Как путешествуют на Путорана

Многие мечтают увидеть край, где на сотни километров простираются каньоны, лабиринты рек и озёр. Наиболее популярны вертолётные туры и сплавы, реже — пешие маршруты. Зимой сюда отправляются на снегоходах, летом — на катерах и моторных лодках, но чаще всего именно вертолёт остаётся основным транспортом.

Советы шаг за шагом

  1. Планировать поездку лучше на период с июля по сентябрь.

  2. В июле вас ждут полярный день и буйное цветение тундры.

  3. В августе начинается сезон ягод и грибов, а к концу месяца можно увидеть северное сияние.

  4. Сентябрь — уникальное сочетание трёх сезонов: осенняя палитра, зелёные хвойные леса и первые снежные вершины.

  5. Обязательно оформить разрешение на посещение заповедника заранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отправиться зимой без подготовки.

  • Последствие: риск замерзания и ограниченные возможности для передвижения.

  • Альтернатива: летний сезон — вертолётные туры и сплавы, либо зимние поездки только в составе организованных экспедиций.

Водопады-рекордсмены

Ни в одном другом регионе России нет такого количества водопадов. Многие из них уникальны по высоте или мощности.

  • Кандинский водопад - 109 метров, самый высокий в России с прямым падением воды.

  • Большой Курейский - не самый высокий (16 м), но самый мощный: ширина 100 м, расход до 1000 м³/с.

  • Большой Иркиндинский (Китабо-Орон) - 27 м, известен красотой и изменчивым характером. Здесь снимали фильм "Территория".

Озёра Путорана

Озёра здесь — десятки тысяч. Они тектонического, термокарстового и пойменного происхождения, и многие по виду напоминают фьорды.

  • Хантайское озеро - глубина 420 м, третье в России после Байкала и Каспия.

  • Озеро Лама - "домашнее" озеро Норильска, длиной 82 км, окружено горами и известно среди туристов.

  • Озеро Виви - географический центр России, отмеченный монументом "Золотой цветок". С 2021 года охраняется государственным заказником.

А что если…

А что если инфраструктуру для путешественников здесь начнут развивать активно? Возможно, появятся новые маршруты и базы, но при этом возрастёт антропогенная нагрузка. Именно поэтому заповедный режим остаётся приоритетом — он помогает сохранить уникальную экосистему плато.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Невероятные пейзажи, редкая природа Труднодоступность, высокая стоимость туров
Возможность увидеть северное сияние Суровый климат, резкие перепады погоды
Сотни водопадов и тысячи озёр Ограниченный выбор маршрутов
Возможность экстрима (сплавы, снегоходы) Необходимость разрешений и подготовки

FAQ

Как выбрать маршрут?
Оптимально — вертолётные туры или поездки на озеро Лама для первого знакомства.

Сколько стоит путешествие?
Цена зависит от маршрута: вертолётные туры начинаются от нескольких сотен тысяч рублей, сплавы и походы дешевле, но требуют подготовки.

Что лучше взять с собой?
Тёплую одежду в любом сезоне, навигатор, спутниковый телефон, средства от насекомых и аптечку.

Мифы и правда

  • Миф: на плато можно поехать на машине.
    Правда: дороги отсутствуют, добраться можно только по воздуху или воде.

  • Миф: все водопады здесь постоянные.
    Правда: многие из них временные и зависят от сезона.

  • Миф: лето в этих краях тёплое.
    Правда: даже в июле температура часто держится в пределах +10…+15 °C.

3 интересных факта

  1. Самая высокая вершина плато — гора Камень (1701 м).

  2. На Путоране сохранились небольшие ледники, несмотря на северную широту.

  3. Первый снег на вершинах ложится уже в конце августа.

Исторический контекст

В конце XX века именно на Путоране определили географический центр России. Здесь установили монумент, а позднее — часовню. Это подчеркнуло не только природную, но и символическую ценность плато. Сегодня же оно становится символом дикой природы, требующей бережного отношения и научного изучения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
