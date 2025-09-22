Здесь степь превращается в декорацию: как Белая скала стала магнитом для туристов

Ак-Кая, или Белая скала, — символ крымских степей и одно из самых узнаваемых мест полуострова. Её породы сформировались около 100 миллионов лет назад, когда здесь плескался океан Тетис. Мел, известняк и мергель придали скале ослепительно белый оттенок, особенно заметный в лучах заката.
Белая скала всегда привлекала людей. В пещерах у её подножия найдены стоянки неандертальцев возрастом 100 тысяч лет, золотые украшения и оружие скифов. В XVIII веке здесь располагались войска Суворова. А в XX веке обрывы Ак-Каи стали декорацией для культовых советских фильмов — "Всадник без головы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мираж".
Скала — часть степного заповедного массива. Здесь встречаются филины, весной можно услышать крики дроф, а среди камней растут редкие растения из Красной книги. Природный рельеф открывает панорамные виды: степи, овраги и пастбища, которые кажутся бескрайними.
Белая скала — популярное место для пеших прогулок, конных туров и фотосессий. Каждый день примерно между 17:30 и 18:30 у подножия проходит перегон табуна лошадей конного клуба "Cowboy" — зрелище, которое производит сильное впечатление.
|Параметр
|Белая скала (Ак-Кая)
|Горные районы Крыма
|Ландшафт
|Белые обрывы в степи
|Лесистые вершины
|Атмосфера
|Простор и тишина
|Курортная насыщенность
|Доступность
|Пешком, авто, экскурсии
|Канатные дороги, тропы
|Туризм
|Конные прогулки, фототуры
|Походы, альпинизм
Лучше приезжать вечером — закатные лучи делают скалу особенно живописной.
Обувь выбирайте удобную: подъём к скале несложный, но тропа каменистая.
Возьмите воду и головной убор — летом степь быстро нагревается.
Для ярких фотографий поднимитесь на вершину: панорама захватывает дух.
Ошибка: подниматься на скалу в полдень.
Последствие: жара и плохие фото.
Альтернатива: планируйте визит утром или ближе к вечеру.
Ошибка: ехать без экскурсовода.
Последствие: упустите исторические детали.
Альтернатива: выбрать тур с гидом или конную прогулку.
…вы приехали зимой? Белая скала красива в любое время года: зимой её обрывы приобретают голубоватый оттенок, а тишина степи делает прогулку особенно атмосферной.
Плюсы: уникальный ландшафт, богатая история, зрелищные мероприятия (перегон табуна), доступность.
Минусы: открытая степь без тени, необходимость соблюдать осторожность на подъёме.
Как добраться?
Белая скала находится рядом с сёлом Белогорск. Удобнее всего ехать на автомобиле или с экскурсией.
Сколько времени нужно на прогулку?
В среднем 1,5-2 часа: подъём, фотографии, обзорная прогулка.
Можно ли подняться на вершину?
Да, тропы доступны даже для неподготовленных туристов.
Миф: Белая скала получила цвет из-за особого освещения.
Правда: белизна объясняется составом пород — мелом и известняком.
Миф: сюда нельзя добраться без проводника.
Правда: дорога доступна и самостоятельно, но экскурсия добавит знаний.
Звезда Улиц разбитых фонарей Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и дал советы тем, кто сталкивается с подобной проблемой.