Наводнение смыло иллюзии: Бали больше не прощает хаотичный туризм

5:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавние катастрофические наводнения на Бали стали переломным моментом для острова. Стихия унесла жизни, повредила дома и дороги, и одновременно поставила под вопрос саму модель развития туризма, от которой зависит экономика региона. Виновниками частично назвали не только проливные дожди, но и хаотичную застройку побережья гостиницами и виллами для отдыхающих. Теперь власти острова решили пересмотреть подход к строительству и ограничить расширение туристической инфраструктуры.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use После наводнения

Политика ограничений

Губернатор острова Вайан Костер выпустил директиву, запрещающую использовать плодородные сельхозугодья под отели, рестораны и развлекательные комплексы.

"Начиная с 2025 года сельскохозяйственные земли не будут переводиться в коммерческую застройку. Выдача разрешений на строительство будет приостановлена с этого года", — заявил Костер.

Это решение стало прямым следствием сентябрьских наводнений, которые признаны крупнейшими за последнее десятилетие в Индонезии. Тогда Бали пришлось ввести чрезвычайное положение.

Почему туризм стал проблемой

Экологи давно предупреждали, что массовый туризм имеет обратную сторону. Каждый новый комплекс на побережье сокращает площадь рисовых террас, нарушает естественный дренаж и увеличивает риск подтоплений. В результате "райский остров" сталкивается с вызовами, которых можно было бы избежать.

Советы шаг за шагом: как организовать отдых

Определите приоритет: хотите ли вы шумных вечеринок, экскурсий или тишины. Забронируйте жильё заранее: цены в высокий сезон растут вдвое. Выбирайте транспорт — аренда байка обойдётся дешевле всего. Распланируйте экскурсии: вулкан Батур, храмы Улувату и Танах Лот, рисовые поля Джатилувих. Обязательно уделите внимание страховке: медицинские услуги на острове стоят дорого.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: останавливаться в отеле рядом с шумными клубами, если ищете уединение.

Последствие: бессонные ночи и усталость.

Альтернатива: выбрать виллу или гестхаус в Убуде или Сануре.

Ошибка: пренебречь арендой байка и полагаться только на такси.

Последствие: трата денег и времени в пробках.

Альтернатива: аренда байка или скутера за 5-7 долларов в день.

Ошибка: игнорировать правила безопасности на серфинге.

Последствие: травмы и испорченный отдых.

Альтернатива: взять несколько уроков у серф-школы в Куте или Чангу.

А что если…

А что если на Бали действительно сократят количество отелей? Возможно, остров вернётся к своим корням — сельскому укладу, традиционной культуре и экологическому туризму. Это может сделать отдых менее массовым, но более ценным для тех, кто ищет аутентичность.

Плюсы и минусы отдыха на Бали

Плюсы Минусы Разнообразие районов и форматов отдыха Переполненные туристами места Доступные цены на еду и транспорт Сильная влажность и жаркий климат Возможность совместить пляж, экскурсии и йогу Риск природных катастроф (наводнения, вулканы) Уникальная культура и храмы Загрязнение и хаотичная застройка некоторых зон FAQ Как выбрать район для проживания?

Для вечеринок подойдёт Кута, для уединения — Санур или Убуд, для люксового отдыха — Нуса Дуа. Сколько стоит отдых?

В среднем на две недели потребуется 1500-3000 долларов, включая перелёт, жильё, питание и развлечения. Что лучше: отель или вилла?

Вилла даст больше уюта и уединения, а отель обеспечит привычный сервис и удобное расположение. Мифы и правда Миф: Бали — исключительно пляжное направление.

Правда: остров славится не только морем, но и вулканами, храмами и культурой.

Миф: здесь дорого отдыхать.

Правда: бюджетный турист может уложиться в 30-40 долларов в день.

Миф: сезон на Бали длится круглый год.

Правда: с ноября по март идут дожди, и отдых менее комфортный. 3 интересных факта На Бали насчитывается более 20 000 храмов — их называют "островом тысячи храмов". Главный вулкан Агунг считается священной горой у балийцев. Традиционный балийский календарь имеет 210 дней вместо привычных 365. Исторический контекст 1963 год — извержение вулкана Агунг, унесшее тысячи жизней.

2002 год — теракт в Куте, после которого резко усилили меры безопасности.

2025 год — планируемое введение ограничений на строительство отелей на сельхозземлях.