Наводнение смыло иллюзии: Бали больше не прощает хаотичный туризм

Недавние катастрофические наводнения на Бали стали переломным моментом для острова. Стихия унесла жизни, повредила дома и дороги, и одновременно поставила под вопрос саму модель развития туризма, от которой зависит экономика региона. Виновниками частично назвали не только проливные дожди, но и хаотичную застройку побережья гостиницами и виллами для отдыхающих. Теперь власти острова решили пересмотреть подход к строительству и ограничить расширение туристической инфраструктуры.
Губернатор острова Вайан Костер выпустил директиву, запрещающую использовать плодородные сельхозугодья под отели, рестораны и развлекательные комплексы.
"Начиная с 2025 года сельскохозяйственные земли не будут переводиться в коммерческую застройку. Выдача разрешений на строительство будет приостановлена с этого года", — заявил Костер.
Это решение стало прямым следствием сентябрьских наводнений, которые признаны крупнейшими за последнее десятилетие в Индонезии. Тогда Бали пришлось ввести чрезвычайное положение.
Экологи давно предупреждали, что массовый туризм имеет обратную сторону. Каждый новый комплекс на побережье сокращает площадь рисовых террас, нарушает естественный дренаж и увеличивает риск подтоплений. В результате "райский остров" сталкивается с вызовами, которых можно было бы избежать.
Определите приоритет: хотите ли вы шумных вечеринок, экскурсий или тишины.
Забронируйте жильё заранее: цены в высокий сезон растут вдвое.
Выбирайте транспорт — аренда байка обойдётся дешевле всего.
Распланируйте экскурсии: вулкан Батур, храмы Улувату и Танах Лот, рисовые поля Джатилувих.
Обязательно уделите внимание страховке: медицинские услуги на острове стоят дорого.
Ошибка: останавливаться в отеле рядом с шумными клубами, если ищете уединение.
Последствие: бессонные ночи и усталость.
Альтернатива: выбрать виллу или гестхаус в Убуде или Сануре.
Ошибка: пренебречь арендой байка и полагаться только на такси.
Последствие: трата денег и времени в пробках.
Альтернатива: аренда байка или скутера за 5-7 долларов в день.
Ошибка: игнорировать правила безопасности на серфинге.
Последствие: травмы и испорченный отдых.
Альтернатива: взять несколько уроков у серф-школы в Куте или Чангу.
А что если на Бали действительно сократят количество отелей? Возможно, остров вернётся к своим корням — сельскому укладу, традиционной культуре и экологическому туризму. Это может сделать отдых менее массовым, но более ценным для тех, кто ищет аутентичность.
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие районов и форматов отдыха
|Переполненные туристами места
|Доступные цены на еду и транспорт
|Сильная влажность и жаркий климат
|Возможность совместить пляж, экскурсии и йогу
|Риск природных катастроф (наводнения, вулканы)
|Уникальная культура и храмы
|Загрязнение и хаотичная застройка некоторых зон
Как выбрать район для проживания?
Для вечеринок подойдёт Кута, для уединения — Санур или Убуд, для люксового отдыха — Нуса Дуа.
Сколько стоит отдых?
В среднем на две недели потребуется 1500-3000 долларов, включая перелёт, жильё, питание и развлечения.
Что лучше: отель или вилла?
Вилла даст больше уюта и уединения, а отель обеспечит привычный сервис и удобное расположение.
Миф: Бали — исключительно пляжное направление.
Правда: остров славится не только морем, но и вулканами, храмами и культурой.
Миф: здесь дорого отдыхать.
Правда: бюджетный турист может уложиться в 30-40 долларов в день.
Миф: сезон на Бали длится круглый год.
Правда: с ноября по март идут дожди, и отдых менее комфортный.
На Бали насчитывается более 20 000 храмов — их называют "островом тысячи храмов".
Главный вулкан Агунг считается священной горой у балийцев.
Традиционный балийский календарь имеет 210 дней вместо привычных 365.
1963 год — извержение вулкана Агунг, унесшее тысячи жизней.
2002 год — теракт в Куте, после которого резко усилили меры безопасности.
2025 год — планируемое введение ограничений на строительство отелей на сельхозземлях.
