Невероятная изоляция Перта: зачем его жители летают за тысячу километров к родным

Перт в Западной Австралии считается самым изолированным крупным городом на планете. Ближайший город с населением более 10 000 — Аделаида — находится в 2100 км.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аэропорт

Чуть меньше Лондона

Перт находится всего в четырех часах лёта от Сиднея, и географически ближе к странам Юго-Восточной Азии, например, Индонезии. Его площадь составляет 2478 квадратных миль — чуть меньше площади Лондона, хотя население Перта почти в четыре раза меньше.

Несмотря на удалённость, Перт обладает всеми удобствами современного города: от ночных клубов и торговых центров до эффективной системы общественного транспорта.

Статус — спорный

Интересно, что статус Перта как самого удалённого города является спорным. Например, Икитос в Перу можно достичь только по реке или воздуху, а Гонолулу на Гавайях находится в 3858 км от ближайшего крупного города Сан-Франциско. Кроме того, Окленд в Новой Зеландии находится в 2168 км от Сиднея.

Из-за удалённости жителям Перта часто приходится путешествовать для встреч с близкими.