Где 6 народов оставили свои следы? Задар -— город-музей, который больше, чем вы думаете

Туризм

Задар — сокровище Хорватии с 3000-летней историей. Порт, окруженный множеством красивых островов и величественными горами, является настоящей палитрой архитектурных стилей от различных империй.

Задар
Фото: ru.wikipedia.org by Rangan Datta Wiki is licensed under free for commercial use
Задар

Либурны, греки, римляне, византийцы, венецианцы и габсбурги оставили свои следы, и теперь каждый слой истории выглядит как своеобразный музей на открытом воздухе.

Ключевые достопримечательности

Сегодня жители наслаждаются прогулками по городским стенам, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, встречаясь с друзьями в местных кафе и ресторанах. На закате все собираются у Морского органа — уникальной подводной инсталляции, которая создает завораживающие мелодии от шумов Адриатического моря.

Нельзя не упомянуть о нескольких ключевых достопримечательностях:

  • Городские стены Задара с тенистыми скамейками и великолепными видами на гавань.
  • Римский форум — сердце городской жизни.
  • Собор Святой Анастасии с его величественной колокольней.
  • Морской орган, который совсем недавно отметил свое 20-летие и продолжает очаровывать посетителей.

Задар создан для пеших прогулок. Автобус и такси обеспечивают удобное передвижение, а компания Nextbike позволяет взять в аренду велосипед, чтобы доехать до пляжа.

Где можно пообедать

Чтобы пообедать, можно занять местечко за столиком на улице в Konoba Tovar. Эта местная таверна, кстати, принимает только наличные. Не пропустите попробовать их далматинскую закуску с прошутто и овечьим сыром (12 евро), кальмаров (11 евро) или вкусные приготовленные на пару мидии (9 евро). А запить это можно гемиштом — идеальным сочетанием белого вина и газированной воды за всего лишь 1,60 евро.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
