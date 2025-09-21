Зачем туристы едут покорять сердце холода? Разгадана тайна якутского агротуризма

За последние годы в Якутии туристическая отрасль демонстрирует устойчивый рост.
Для приезжающих предлагается широкий спектр туристических продуктов, среди которых набирает популярность агротуризм. Об этом сообщил генеральный директор компании "Оймякон-тур" Мирон Егоров в беседе с изданием "Агроэксперт".
"Мы принимаем туристов не только из России, но и со всего мира. Они стремятся увидеть сердце холода, посмотреть, как люди живут в условиях экстремальных температур, как занимаются хозяйством, в том числе коневодством", — отметил он.
Егоров уточнил, что туристические маршруты включают в себя знакомство с укладом жизни коренных якутов, особенностями коневодства и, безусловно, кулинарные впечатления.
"Мы угощаем гостей вяленым и копчёным мясом и рыбой. А ещё туристы могут увидеть реку, которая не замерзает даже в минус 60", — прокомментировал он.
Помимо этого, гости имеют возможность прикоснуться к культуре и истории местного населения, познакомиться с уникальным культурным кодом региона.
