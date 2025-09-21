Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
Враги каждой кухни — налёт и царапины: хитрые лайфхаки вернут нержавейке сияние витрины

Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты

Туризм

Реки могут быть не только транспортными артериями и источниками воды, но и настоящими природными чудесами. Их оттенки варьируются от лазурных и изумрудных до ярко-красных и золотистых. Такой эффект создают минералы, растения, водоросли и даже микроскопические организмы. Перед вами подборка необычных рек мира, где наука и красота переплетаются.

Река Тху-Бон, Вьетнам

В Хойане есть особая традиция — вечером туристы и местные жители запускают на воду бумажные фонарики с пожеланиями. На реке Тху-Бон это выглядит особенно живописно, ведь здесь проходит мост Ан Хой, украшенный множеством огней. Атмосфера получается праздничной и медитативной: река отражает свет десятков фонариков, а лодочники предлагают катание по воде.

Река Лош, Франция

Кольмар называют "маленькой Венецией" благодаря реке Лош. Её берега украшают цветочные балконы и фахверковые дома. Когда-то по ней перевозили овощи и товары, сегодня по реке ходят прогулочные лодки. Особенно красиво здесь на закате, когда старинные мостики подсвечиваются мягким светом.

Каньо-Кристалес, Колумбия

Её называют "рекой пяти цветов". Всё дело в растении Macarenia clavigera, которое окрашивает воду в красный, розовый, зелёный и жёлтый оттенки. Наиболее ярко это проявляется в сезон дождей, когда уровень воды оптимален для цветения. Вода здесь кристально чистая и почти не содержит питательных веществ, что делает цвета ещё насыщеннее.

Верзаска, Швейцария

Река славится изумрудным оттенком и прозрачностью: дно видно даже на глубине нескольких метров. Место популярно у туристов благодаря старинному мосту Ponte dei Salti и природным бассейнам, где купаются летом. Здесь также практикуют дайвинг и прыжки с банджи.

Река Уарзазат, Марокко

Эта река в основном выглядит как сухое русло — воды в ней немного из-за климата. Она наполняется только в сезон дождей и после таяния снега в Атласе. Город Уарзазат, через который она проходит, известен как "ворота в Сахару" и как центр мирового кино — здесь снимали десятки фильмов.

Таблица "Сравнение"

Река Страна Особенность Можно ли кататься/купаться
Тху-Бон Вьетнам Фонарики и лодки вечером Да, лодочные прогулки
Лош Франция "Маленькая Венеция", цветы и дома Да, прогулочные лодки
Каньо-Кристалес Колумбия "Река пяти цветов" Только наблюдать
Верзаска Швейцария Прозрачность, мост Ponte dei Salti Да, летом купание и дайвинг
Уарзазат Марокко Сухое русло, "ворота в Сахару" Нет

Советы шаг за шагом

  1. Для поездки в Колумбию выбирайте сезон дождей (июнь-ноябрь), иначе "река пяти цветов" будет выглядеть обычной.

  2. В Хойане на Тху-Бон лучше приходить к закату — фонарики особенно эффектны в сумерках.

  3. В Кольмаре бронируйте лодочную прогулку заранее: в высокий сезон желающих много.

  4. На Верзаске надевайте нескользящую обувь — камни у берега очень гладкие.

  5. Для поездки в Марокко запаситесь водой и головным убором — климат сухой и жаркий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Отправиться к Каньо-Кристалес вне сезона → река будет серо-зелёной → планируйте путешествие на сезон дождей.
— Игнорировать правила безопасности на Верзаске → риск травмы на скользких камнях → используйте водную обувь.
— Приехать в Кольмар без брони → очереди на лодки → заранее закажите онлайн.

А что если…

…хочется увидеть необычные реки без дальних перелётов? В Европе можно посетить Рону во Франции с её бирюзовыми водами или австрийский "Зелёный озёр-ручей", который весной превращается в настоящую подводную сказку.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальные пейзажи Сезонность эффектов
Возможность сочетать с экскурсиями Иногда нельзя купаться
Яркие фотографии Много туристов в высокий сезон
Полезно для культурного отдыха Требует подготовки и бронирований

FAQ

Как выбрать сезон для поездки?
Лучше уточнить заранее: многие цветные реки красивы только несколько месяцев в году.

Сколько стоит прогулка по Лош в Кольмаре?
В среднем 7-10 евро за короткую поездку.

Что лучше: Верзаска или Каньо-Кристалес?
Верзаска подходит тем, кто хочет активный отдых с купанием, Каньо-Кристалес — для тех, кто ищет зрелищность.

Мифы и правда

Миф: все цветные реки окрашены химией.
Правда: большинство оттенков создают растения, минералы и микроорганизмы.

Миф: купание во всех реках безопасно.
Правда: в Каньо-Кристалес и ряде горячих источников купаться запрещено.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Домашние животные
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
Гонорар взлетел в космос: Ваня Дмитриенко ошарашил новым ценником за корпоративы
Porsche ждёт финансовая буря: убытки растут, электромобили не спасают
Трёхразовое питание, но идеальная фигура: известная ведущая подкастов о любимых семейных блюдах
Скандальный момент на красной дорожке: что скрывает поцелуй Лазарева с замужней Кудрявцевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.