Между фараонами и брендами: вот где сделать выгодные покупки в Шарм-эль-Шейхе

Туризм

Шарм-эль-Шейх давно стал синонимом курортного отдыха: тёплое море, дайвинг, пляжи. Но сегодня этот египетский город привлекает не только любителей моря, но и шопинга. Здесь Восток переплетается с Западом: оживлённые рынки соседствуют с современными торговыми центрами. Туристы из России получают возможность совместить отдых у Красного моря с яркими впечатлениями от шопинга.

Покупки на рынке Египта
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Покупки на рынке Египта

Наама-Бэй: атмосфера и ночные витрины

Центр курорта — Наама-Бэй. Днём здесь можно прогуляться по бутикам и лавкам, а вечером — насладиться особой атмосферой ночного шопинга. Торговый центр Naama Center известен своим сочетанием международных марок и продукции египетских мастеров. Здесь продаются украшения, парфюмерия, одежда, обувь, сумки. После покупок туристы часто заходят в кафе с восточной кухней или рестораны с блюдами со всего мира.

Genena Mall: покупки и развлечения

Genena Mall привлекает не только ассортиментом, но и возможностью провести время всей семьёй. В торговом комплексе более 600 магазинов, работает каток, кинотеатр и зоны для настольных игр. Это пространство, где шопинг легко совмещается с развлечениями.

Восточный рынок: ароматы специй и ремёсел

Один из старейших рынков Шарм-эль-Шейха хранит дух традиционного Египта. Здесь можно найти изделия из кожи, яркие ткани, лечебные травы и специи. Туристы любят приобретать папирусы, статуэтки, керамику и украшения. Атмосфера дополняется гастрономией: шашлык, свежие морепродукты и ароматный чай каркаде подаются прямо на улицах.

Mercato Mall: европейский штрих

Mercato Mall выполнен в испанском стиле и предлагает премиум-шопинг. Здесь расположены бутики международных брендов, рестораны с итальянской и французской кухней, банки и интернет-центры. Атмосфера центра отличается европейским изяществом, что делает его популярным среди туристов, ищущих комфорт и привычный сервис.

Duty Free: выгодные покупки перед вылетом

Аэропорт Шарм-эль-Шейха славится своим Duty Free. Здесь туристы приобретают косметику, парфюмерию, алкоголь и электронику по ценам ниже рыночных. Это удобный вариант для тех, кто хочет купить сувениры и подарки в последний момент.

Сравнение торговых площадок Шарм-эль-Шейха

Место Что купить Особенности
Наама-Бэй Одежда, аксессуары, сувениры Ночной шопинг, кафе и рестораны
Genena Mall Товары, развлечения Кинотеатр, каток, семейный отдых
Восточный рынок Специи, ремёсла, текстиль Атмосфера Египта, уличная кухня
Mercato Mall Бренды, предметы роскоши Европейский стиль, премиум-сервисы
Duty Free Косметика, техника, алкоголь Выгодные цены в аэропорту

Советы шаг за шагом: как совершать покупки

  1. Начните с прогулки по рынку: торгуйтесь, это часть традиции.

  2. В торговых центрах заранее уточняйте скидки и акции.

  3. Обязательно проверяйте качество сувениров: папирус держите на свету, чтобы отличить оригинал.

  4. При покупке аромамасел убедитесь, что это чистое масло, а не смесь.

  5. Если берёте текстиль, выбирайте египетский хлопок — он считается одним из лучших в мире.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить поддельный папирус из банановых листьев.
    → Последствие: сувенир быстро теряет вид.
    → Альтернатива: брать в специализированных лавках, где дают сертификат подлинности.

  • Ошибка: переплатить за картуш.
    → Последствие: изделие оказывается дороже в несколько раз.
    → Альтернатива: сравнивать цены на разных рынках, заказывать у проверенных мастеров.

  • Ошибка: покупать специи на туристических прилавках.
    → Последствие: низкое качество и завышенные цены.
    → Альтернатива: брать специи на центральных рынках у местных жителей.

А что если…

А что если выделить целый день только на шопинг? Утро можно провести на восточном рынке, днём отправиться в Genena Mall за покупками для семьи, а вечер — провести в Наама-Бэй, совмещая прогулки, ужин и ночной шопинг.

FAQ

Как выбрать сувениры?
Лучше ориентироваться на папирус, специи, аромамасла и хлопок — это традиционные товары Египта.

Сколько стоит шопинг?
Минимальный бюджет на сувениры для одного туриста — около 3000 рублей, но всё зависит от желаемых покупок.

Что лучше — рынок или торговый центр?
На рынке — уникальные вещи и атмосфера, в моллах — комфорт и гарантированное качество брендов.

Мифы и правда

  • Миф: на всех рынках Египта продают подделки.
    Правда: есть сертифицированные лавки и государственные магазины с подлинными товарами.

  • Миф: торговаться неприлично.
    Правда: в Египте это культурная традиция, без неё вы переплатите.

  • Миф: Duty Free всегда дешевле.
    Правда: некоторые товары выгоднее на местных рынках, например, специи и текстиль.

3 интересных факта

Египетский хлопок считается одним из самых мягких и долговечных в мире.

Чай каркаде не только вкусный, но и помогает снижать давление.

Многие ювелиры в Египте работают по старинным технологиям, передаваемым из поколения в поколение.

Исторический контекст

  • Папирус как материал для письма использовался ещё 5 тысяч лет назад и экспортировался по всему Средиземноморью.

  • Картуш как амулет появился в эпоху фараонов и символизировал защиту имени владельца.

  • Египетские базары издавна были центрами торговли специями, куда съезжались купцы со всего Востока.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
