Между фараонами и брендами: вот где сделать выгодные покупки в Шарм-эль-Шейхе

Шарм-эль-Шейх давно стал синонимом курортного отдыха: тёплое море, дайвинг, пляжи. Но сегодня этот египетский город привлекает не только любителей моря, но и шопинга. Здесь Восток переплетается с Западом: оживлённые рынки соседствуют с современными торговыми центрами. Туристы из России получают возможность совместить отдых у Красного моря с яркими впечатлениями от шопинга.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Покупки на рынке Египта

Наама-Бэй: атмосфера и ночные витрины

Центр курорта — Наама-Бэй. Днём здесь можно прогуляться по бутикам и лавкам, а вечером — насладиться особой атмосферой ночного шопинга. Торговый центр Naama Center известен своим сочетанием международных марок и продукции египетских мастеров. Здесь продаются украшения, парфюмерия, одежда, обувь, сумки. После покупок туристы часто заходят в кафе с восточной кухней или рестораны с блюдами со всего мира.

Genena Mall: покупки и развлечения

Genena Mall привлекает не только ассортиментом, но и возможностью провести время всей семьёй. В торговом комплексе более 600 магазинов, работает каток, кинотеатр и зоны для настольных игр. Это пространство, где шопинг легко совмещается с развлечениями.

Восточный рынок: ароматы специй и ремёсел

Один из старейших рынков Шарм-эль-Шейха хранит дух традиционного Египта. Здесь можно найти изделия из кожи, яркие ткани, лечебные травы и специи. Туристы любят приобретать папирусы, статуэтки, керамику и украшения. Атмосфера дополняется гастрономией: шашлык, свежие морепродукты и ароматный чай каркаде подаются прямо на улицах.

Mercato Mall: европейский штрих

Mercato Mall выполнен в испанском стиле и предлагает премиум-шопинг. Здесь расположены бутики международных брендов, рестораны с итальянской и французской кухней, банки и интернет-центры. Атмосфера центра отличается европейским изяществом, что делает его популярным среди туристов, ищущих комфорт и привычный сервис.

Duty Free: выгодные покупки перед вылетом

Аэропорт Шарм-эль-Шейха славится своим Duty Free. Здесь туристы приобретают косметику, парфюмерию, алкоголь и электронику по ценам ниже рыночных. Это удобный вариант для тех, кто хочет купить сувениры и подарки в последний момент.

Сравнение торговых площадок Шарм-эль-Шейха

Место Что купить Особенности Наама-Бэй Одежда, аксессуары, сувениры Ночной шопинг, кафе и рестораны Genena Mall Товары, развлечения Кинотеатр, каток, семейный отдых Восточный рынок Специи, ремёсла, текстиль Атмосфера Египта, уличная кухня Mercato Mall Бренды, предметы роскоши Европейский стиль, премиум-сервисы Duty Free Косметика, техника, алкоголь Выгодные цены в аэропорту Советы шаг за шагом: как совершать покупки Начните с прогулки по рынку: торгуйтесь, это часть традиции. В торговых центрах заранее уточняйте скидки и акции. Обязательно проверяйте качество сувениров: папирус держите на свету, чтобы отличить оригинал. При покупке аромамасел убедитесь, что это чистое масло, а не смесь. Если берёте текстиль, выбирайте египетский хлопок — он считается одним из лучших в мире. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: купить поддельный папирус из банановых листьев.

→ Последствие: сувенир быстро теряет вид.

→ Альтернатива: брать в специализированных лавках, где дают сертификат подлинности.

Ошибка: переплатить за картуш.

→ Последствие: изделие оказывается дороже в несколько раз.

→ Альтернатива: сравнивать цены на разных рынках, заказывать у проверенных мастеров.

Ошибка: покупать специи на туристических прилавках.

→ Последствие: низкое качество и завышенные цены.

→ Альтернатива: брать специи на центральных рынках у местных жителей. А что если… А что если выделить целый день только на шопинг? Утро можно провести на восточном рынке, днём отправиться в Genena Mall за покупками для семьи, а вечер — провести в Наама-Бэй, совмещая прогулки, ужин и ночной шопинг. FAQ Как выбрать сувениры?

Лучше ориентироваться на папирус, специи, аромамасла и хлопок — это традиционные товары Египта. Сколько стоит шопинг?

Минимальный бюджет на сувениры для одного туриста — около 3000 рублей, но всё зависит от желаемых покупок. Что лучше — рынок или торговый центр?

На рынке — уникальные вещи и атмосфера, в моллах — комфорт и гарантированное качество брендов. Мифы и правда Миф: на всех рынках Египта продают подделки.

Правда: есть сертифицированные лавки и государственные магазины с подлинными товарами.

Миф: торговаться неприлично.

Правда: в Египте это культурная традиция, без неё вы переплатите.

Миф: Duty Free всегда дешевле.

Правда: некоторые товары выгоднее на местных рынках, например, специи и текстиль. 3 интересных факта Египетский хлопок считается одним из самых мягких и долговечных в мире. Чай каркаде не только вкусный, но и помогает снижать давление. Многие ювелиры в Египте работают по старинным технологиям, передаваемым из поколения в поколение. Исторический контекст Папирус как материал для письма использовался ещё 5 тысяч лет назад и экспортировался по всему Средиземноморью.

Картуш как амулет появился в эпоху фараонов и символизировал защиту имени владельца.

Египетские базары издавна были центрами торговли специями, куда съезжались купцы со всего Востока.