Между фараонами и брендами: вот где сделать выгодные покупки в Шарм-эль-Шейхе

Шарм-эль-Шейх давно стал синонимом курортного отдыха: тёплое море, дайвинг, пляжи. Но сегодня этот египетский город привлекает не только любителей моря, но и шопинга. Здесь Восток переплетается с Западом: оживлённые рынки соседствуют с современными торговыми центрами. Туристы из России получают возможность совместить отдых у Красного моря с яркими впечатлениями от шопинга.
Центр курорта — Наама-Бэй. Днём здесь можно прогуляться по бутикам и лавкам, а вечером — насладиться особой атмосферой ночного шопинга. Торговый центр Naama Center известен своим сочетанием международных марок и продукции египетских мастеров. Здесь продаются украшения, парфюмерия, одежда, обувь, сумки. После покупок туристы часто заходят в кафе с восточной кухней или рестораны с блюдами со всего мира.
Genena Mall привлекает не только ассортиментом, но и возможностью провести время всей семьёй. В торговом комплексе более 600 магазинов, работает каток, кинотеатр и зоны для настольных игр. Это пространство, где шопинг легко совмещается с развлечениями.
Один из старейших рынков Шарм-эль-Шейха хранит дух традиционного Египта. Здесь можно найти изделия из кожи, яркие ткани, лечебные травы и специи. Туристы любят приобретать папирусы, статуэтки, керамику и украшения. Атмосфера дополняется гастрономией: шашлык, свежие морепродукты и ароматный чай каркаде подаются прямо на улицах.
Mercato Mall выполнен в испанском стиле и предлагает премиум-шопинг. Здесь расположены бутики международных брендов, рестораны с итальянской и французской кухней, банки и интернет-центры. Атмосфера центра отличается европейским изяществом, что делает его популярным среди туристов, ищущих комфорт и привычный сервис.
Аэропорт Шарм-эль-Шейха славится своим Duty Free. Здесь туристы приобретают косметику, парфюмерию, алкоголь и электронику по ценам ниже рыночных. Это удобный вариант для тех, кто хочет купить сувениры и подарки в последний момент.
|Место
|Что купить
|Особенности
|Наама-Бэй
|Одежда, аксессуары, сувениры
|Ночной шопинг, кафе и рестораны
|Genena Mall
|Товары, развлечения
|Кинотеатр, каток, семейный отдых
|Восточный рынок
|Специи, ремёсла, текстиль
|Атмосфера Египта, уличная кухня
|Mercato Mall
|Бренды, предметы роскоши
|Европейский стиль, премиум-сервисы
|Duty Free
|Косметика, техника, алкоголь
|Выгодные цены в аэропорту
Начните с прогулки по рынку: торгуйтесь, это часть традиции.
В торговых центрах заранее уточняйте скидки и акции.
Обязательно проверяйте качество сувениров: папирус держите на свету, чтобы отличить оригинал.
При покупке аромамасел убедитесь, что это чистое масло, а не смесь.
Если берёте текстиль, выбирайте египетский хлопок — он считается одним из лучших в мире.
Ошибка: купить поддельный папирус из банановых листьев.
→ Последствие: сувенир быстро теряет вид.
→ Альтернатива: брать в специализированных лавках, где дают сертификат подлинности.
Ошибка: переплатить за картуш.
→ Последствие: изделие оказывается дороже в несколько раз.
→ Альтернатива: сравнивать цены на разных рынках, заказывать у проверенных мастеров.
Ошибка: покупать специи на туристических прилавках.
→ Последствие: низкое качество и завышенные цены.
→ Альтернатива: брать специи на центральных рынках у местных жителей.
А что если выделить целый день только на шопинг? Утро можно провести на восточном рынке, днём отправиться в Genena Mall за покупками для семьи, а вечер — провести в Наама-Бэй, совмещая прогулки, ужин и ночной шопинг.
Как выбрать сувениры?
Лучше ориентироваться на папирус, специи, аромамасла и хлопок — это традиционные товары Египта.
Сколько стоит шопинг?
Минимальный бюджет на сувениры для одного туриста — около 3000 рублей, но всё зависит от желаемых покупок.
Что лучше — рынок или торговый центр?
На рынке — уникальные вещи и атмосфера, в моллах — комфорт и гарантированное качество брендов.
Миф: на всех рынках Египта продают подделки.
Правда: есть сертифицированные лавки и государственные магазины с подлинными товарами.
Миф: торговаться неприлично.
Правда: в Египте это культурная традиция, без неё вы переплатите.
Миф: Duty Free всегда дешевле.
Правда: некоторые товары выгоднее на местных рынках, например, специи и текстиль.
Египетский хлопок считается одним из самых мягких и долговечных в мире.
Чай каркаде не только вкусный, но и помогает снижать давление.
Многие ювелиры в Египте работают по старинным технологиям, передаваемым из поколения в поколение.
Папирус как материал для письма использовался ещё 5 тысяч лет назад и экспортировался по всему Средиземноморью.
Картуш как амулет появился в эпоху фараонов и символизировал защиту имени владельца.
Египетские базары издавна были центрами торговли специями, куда съезжались купцы со всего Востока.
