350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты

В Татарстане активно внедряется проект по организации пешеходных маршрутов — терренкуров, предназначенных для прогулок, объединяющих природные ландшафты, инфраструктурные элементы и культурные достопримечательности. Данная инициатива реализуется при поддержке специалистов из Института развития городов республики.
Открыт Волжский маршрут, пролегающий вдоль правого берега реки Волга. Его общая протяженность составляет 350 км, при этом уже проведено благоустройство на участке в 174 км.
Созданы пешеходные дорожки в лесопарковой зоне Лебяжье в городе Казани. Этот объект стал одним из первых, реализованных в рамках проекта, и уже пользуется популярностью у жителей города.
Финансовую поддержку и активное участие в проекте оказывают ведущие компании Татарстана:
Кроме того, к реализации проекта привлекаются муниципальные районы. В частности, в настоящее время ведутся работы по планированию маршрутов в Альметьевском и Лениногорском районах, пишет "Челны ТВ".
