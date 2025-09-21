350 км исцеляющей ходьбы: Татарстан развивает пешеходные маршруты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Татарстане активно внедряется проект по организации пешеходных маршрутов — терренкуров, предназначенных для прогулок, объединяющих природные ландшафты, инфраструктурные элементы и культурные достопримечательности. Данная инициатива реализуется при поддержке специалистов из Института развития городов республики.

Туристы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Уже осуществлено

Открыт Волжский маршрут, пролегающий вдоль правого берега реки Волга. Его общая протяженность составляет 350 км, при этом уже проведено благоустройство на участке в 174 км.

Созданы пешеходные дорожки в лесопарковой зоне Лебяжье в городе Казани. Этот объект стал одним из первых, реализованных в рамках проекта, и уже пользуется популярностью у жителей города.

Участники проекта

Финансовую поддержку и активное участие в проекте оказывают ведущие компании Татарстана:

  • "Сибур",
  • "Татнефть",
  • "Аммоний",
  • "Сбербанк",
  • "Иннополис".

Кроме того, к реализации проекта привлекаются муниципальные районы. В частности, в настоящее время ведутся работы по планированию маршрутов в Альметьевском и Лениногорском районах, пишет "Челны ТВ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
