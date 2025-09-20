Речной круиз от трёх дней за 37 тысяч: лайнер Константин Федин предлагает разнообразные маршруты

Более короткие путешествия на лайнере "Константин Федин" , охватывающие три-четыре города, предлагаются по более доступной цене.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

От трёх дней

К примеру, запланированный трехдневный тур из Нижнего Новгорода в Ульяновск, включающий посещение Чебоксар, Свияжска и Казани. Стоимость этого круиза составляет 37 тысяч рублей.

Южное направление

В качестве альтернативы, доступен южный маршрут, начинающийся в Нижнем Новгороде и завершающийся в Таганроге, проходящий через Астрахань и Ростов-на-Дону. Это продолжительное путешествие с остановками в 14 городах займет 29 дней, а его стоимость составит от 200 тысяч рублей.

Теплоход "Константин Федин", построенный в Германии в 1980 году, был полностью модернизирован в 2018 году. Обновлению подверглись все каюты и общественные зоны, а также установлено современное навигационное оборудование.

Питание

Питание на борту включает блюда, отражающие кулинарные традиции регионов Поволжья, Дона, Черного моря, Енисея, Русского Севера и Восточной Сибири, приготовленные из свежих, местных ингредиентов, пишет 76.ru.

Каюты

Для размещения предлагаются каюты трех типов: одноместные, двухместные и трехместные. Каждая каюта оборудована санузлом с душем. Кроме того, во всех номерах есть кондиционер, холодильник, телевизор и сейф для личных вещей.