Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите настоящих результатов? Освойте эти базовые упражнения вместо изолированных
Невероятное открытие: щенки проделывают то же, что и маленькие дети
Секреты быстрого восстановления после тренировки: ешьте это в течение часа после спорта
Аллергия на косметику: симптомы, которые легко спутать с обычным раздражением
Хотите лёгкости в теле? Эти виды стретчинга снимают зажимы и усталость
Осень 2025 диктует правила: вот какие детали гардероба сделают вас королевой стиля
Августовские качели в логистике: импорт китайского картофеля рухнул до минимума
Цветочный пожар у окна: тайный приём заставит лилии зацвести так, что балкон превратится в сад мечты
Хирургия сада без скальпеля: старая вишня вдруг дарит плоды, как в первые годы жизни

Багаж летал, как мяч: что увидели пассажиры в аэропорту Мадрида

Туризм

Скандал разгорелся после того, как в Мадридском аэропорту Барахас было заснято видео, где сотрудник службы обработки багажа швыряет чемоданы. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по этому поводу.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

На увеличенном фрагменте видно, как работник ловит предметы, которые бросает ему коллега, и перекидывает их в широкофюзеляжный самолёт Qatar Airways. Ролик был прокомментирован с юмором, например, автор видео заметил: "Я положу эту бутылку вина в чемодан, не думаю, что она разобьётся…".

Некоторые пользователи защитили работника, утверждая, что видео может вводить в заблуждение, а другие комментировали, что такое обращение с багажом недопустимо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Домашние животные
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Черное море оказалось живым кладбищем: что скрывает безжизненная толща на глубине 200 метров
Наука и техника
Черное море оказалось живым кладбищем: что скрывает безжизненная толща на глубине 200 метров
Популярное
Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Секреты быстрого восстановления после тренировки: ешьте это в течение часа после спорта
Аллергия на косметику: симптомы, которые легко спутать с обычным раздражением
Хотите лёгкости в теле? Эти виды стретчинга снимают зажимы и усталость
Осень 2025 диктует правила: вот какие детали гардероба сделают вас королевой стиля
Цветочный пожар у окна: тайный приём заставит лилии зацвести так, что балкон превратится в сад мечты
Хирургия сада без скальпеля: старая вишня вдруг дарит плоды, как в первые годы жизни
36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат
Это не просто эстетика: 5 причин, почему уменьшение груди может спасти вашу жизнь
Самый изолированный остров Японии: зачем туристы едут на опасную Аогашиму
Собачий нос точнее лаборатории: как животные определяют рак с точностью 97%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.