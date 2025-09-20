Багаж летал, как мяч: что увидели пассажиры в аэропорту Мадрида

Скандал разгорелся после того, как в Мадридском аэропорту Барахас было заснято видео, где сотрудник службы обработки багажа швыряет чемоданы. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по этому поводу.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

На увеличенном фрагменте видно, как работник ловит предметы, которые бросает ему коллега, и перекидывает их в широкофюзеляжный самолёт Qatar Airways. Ролик был прокомментирован с юмором, например, автор видео заметил: "Я положу эту бутылку вина в чемодан, не думаю, что она разобьётся…".

Некоторые пользователи защитили работника, утверждая, что видео может вводить в заблуждение, а другие комментировали, что такое обращение с багажом недопустимо.