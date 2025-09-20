Багаж летал, как мяч: что увидели пассажиры в аэропорту Мадрида

Скандал разгорелся после того, как в Мадридском аэропорту Барахас было заснято видео, где сотрудник службы обработки багажа швыряет чемоданы. Пользователи социальных сетей разделились во мнениях по этому поводу.
На увеличенном фрагменте видно, как работник ловит предметы, которые бросает ему коллега, и перекидывает их в широкофюзеляжный самолёт Qatar Airways. Ролик был прокомментирован с юмором, например, автор видео заметил: "Я положу эту бутылку вина в чемодан, не думаю, что она разобьётся…".
Некоторые пользователи защитили работника, утверждая, что видео может вводить в заблуждение, а другие комментировали, что такое обращение с багажом недопустимо.
Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.