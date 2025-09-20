Самый изолированный остров Японии: зачем туристы едут на опасную Аогашиму

В самом сердце Тихого океана, в цепочке Идзу, затерялся крошечный остров Аогасима. Этот вулканический клочок земли называют самым изолированным и необычным местом Японии. Добраться сюда непросто — паром идёт несколько часов, а вертолёт летит из Токио чуть больше часа. Но те, кто отважился на это путешествие, оказываются в совершенно особом мире, где жизнь тесно переплетается с вулканами, горячими источниками и древними традициями.
Аогасима образовался около трёх тысяч лет назад в результате мощных вулканических извержений. Его уникальная форма напоминает "остров в острове": внутри основной кальдеры находится ещё одна, меньшая. Именно здесь и живут местные жители — всего около двухсот человек.
На территории расположены два вулкана. Такадзан давно погас и возвышается на 500 метров, а Маямиши до сих пор проявляет активность. В XVIII веке он стал причиной трагедии: в 1781 году во время извержения погибли более 140 жителей.
|Остров
|Особенности
|Туризм
|Население
|Аогасима
|Живой вулкан, изоляция
|Экотуризм, горячие источники
|~200 чел.
|Окинава
|Пляжи, дайвинг
|Массовый туризм
|~1,4 млн
|Хоккайдо
|Снег, природа
|Горнолыжный туризм
|~5 млн
|Якусима
|Реликтовые леса
|Походы, треккинг
|~13 тыс.
Главное богатство Аогасимы — его вулканические ландшафты. Здесь можно увидеть кратеры, лавовые поля и густую зелень, которая обволакивает склоны.
Особой популярностью пользуются горячие источники. Минеральная вода помогает при артрите, болях в спине и стрессах. Один из самых известных — источник Кагами, откуда открывается панорама океана.
Аогасима также славится пляжем Ёкосо-Бич. Это уединённое место идеально подходит для купания и водных видов спорта.
Планируйте поездку заранее: рейсы на вертолёт ограничены.
Обязательно возьмите удобную обувь для треккинга — маршруты проходят по лавовым тропам.
Посетите термальные источники вечером, когда меньше туристов.
Попробуйте местную кухню: особенно ценятся блюда, приготовленные на вулканическом пару.
Уважайте традиции: жители чтут свои храмы и древние обычаи.
Игнорировать предупреждения о вулканической активности → риск для жизни → всегда следите за указаниями властей.
Купаться в океане при сильных течениях → опасность утопления → выбирайте официальные пляжи.
Приехать без брони → отсутствие жилья → заранее резервируйте места в гестхаусах.
На острове сохранились старинные дома и храмы. Один из самых необычных — храм Санкаку-до, возведённый в 1785 году в честь божества горы. Его форма напоминает трёхъярусную пирамиду.
Местные жители живут скромно и по традициям предков: занимаются рыболовством, земледелием и принимают туристов.
…жить постоянно на Аогашиме?
С одной стороны, это рай: свежий воздух, тишина, горячие источники, дружная община. С другой — постоянный риск извержений и изоляция. В непогоду паромы не ходят, а вертолёт может быть отменён.
|Плюсы
|Минусы
|Живописные виды
|Сложная транспортная доступность
|Горячие источники
|Опасность вулканической активности
|Уединение и тишина
|Ограниченная инфраструктура
|Экзотический туризм
|Высокие цены на доставку товаров
Как добраться до Аогашимы?
Из Токио можно долететь до Хачидзёдзимы, а затем сесть на вертолёт или паром.
Сколько стоит проживание?
В гестхаусах от 5000 иен за ночь.
Можно ли подняться на вулкан?
Да, существуют оборудованные маршруты, но только в спокойный период.
Миф: на острове нет постоянных жителей. Правда: здесь живёт около 200 человек.
Миф: вулканы спят и опасности нет. Правда: Маямиши остаётся активным.
• Аогасима — единственный населённый остров Японии с действующим вулканом.
• Здесь готовят еду на естественном геотермальном пару.
• Остров считается одним из самых маленьких муниципалитетов страны.
