Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше

Солёные озёра издавна считались природными чудесами и источниками целебных минералов. Они не могут утолить жажду, но позволяют оздоровиться, восстановить силы и даже "погулять" по поверхности воды, ведь высокая концентрация соли делает её плотной и необычайно лёгкой для плавания.

Некоторые из этих озёр стали курортами мирового масштаба, другие же остаются опасными местами, куда туристам лучше не приближаться.

Что делает озеро солёным

Если в одном литре воды содержится не менее одного грамма соли, водоём уже относят к солёным. Однако есть и гиперсолёные варианты — там концентрация достигает сотен граммов. Такие воды непригодны для питья, но идеально подходят для добычи соли, лечения кожи и суставов, а также для необычных туристических впечатлений.

Сравнение самых известных солёных озёр

Озеро Страна/регион Концентрация соли (г/л) Особенности Мёртвое море Израиль, Иордания 340 Целебная грязь, курорты Большое Солёное США, штат Юта 137-300 Разные цвета воды, дамба Эльтон Россия, Волгоградская 350 Минеральные грязи, санаторий Гаэтель Эфиопия 430 Самое солёное и молодое Дон-Жуан Антарктида 402 Никогда не замерзает Медвежье Россия, Курганская 360 Лечебная рапа и грязь

Мёртвое море

Этот водоём, расположенный на стыке Израиля, Иордании и Палестины, уникален не только своей минерализацией, но и историей. Его уровень воды находится на 430 метров ниже уровня океана, а содержание соли — около 340 г/л.

Берега отступают: за полвека уровень воды упал более чем на 30 метров. При этом на побережье активно развивается туристическая инфраструктура: отели, пляжи, СПА-комплексы и национальные парки. Целебная грязь и насыщенные минералами воды помогают при кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Большое Солёное озеро

В американском штате Юта находится ещё один знаменитый солончак. Концентрация соли здесь меняется от 137 до 300 г/л. Озеро разделено дамбой: южная часть имеет привычный сине-зелёный цвет, а северная поражает малиновым оттенком из-за водорослей.

Из-за высыхания в воздух поднимается соляная пыль с примесями мышьяка, поэтому находиться рядом с водоёмом долго небезопасно.

Эльтон

На севере Прикаспийской низменности лежит крупнейшее минеральное озеро Европы площадью 152 км². Вода здесь достигает 350 г/л по содержанию соли. Цвет поверхности меняется в зависимости от сезона: от золотистого весной до розового летом.

На берегах работает санаторий "Эльтон", а иловая грязь по составу сравнима с грязями Мёртвого моря.

Гаэтель

Самое солёное озеро мира (430 г/л) расположено в Эфиопии, в Афарской котловине. Оно появилось в 2005 году после землетрясения и считается самым молодым.

Температура воды держится на уровне 50-60 °C, а вокруг выделяются ядовитые газы. Почва нестабильна, можно провалиться. Туристам сюда лучше не приближаться.

Дон-Жуан

Антарктическое озеро площадью всего 0,03 км² ранее считалось мировым рекордсменом по солёности (402 г/л). Благодаря минералам оно никогда не замерзает, даже при минусовых температурах.

Названо в честь двух пилотов, открывших водоём в 1961 году — Дона Ро и Джона Хики.

Медвежье

На Урале, в Курганской области, находится озеро с содержанием соли около 360 г/л. По легенде, медведь излечил здесь свою лапу.

Вода используется в медицинских целях: рапа и грязь помогают при болезнях суставов и нервной системы. На берегу работает одноимённый санаторий.

Советы шаг за шагом

Для оздоровления выбирайте курорты с развитой инфраструктурой (Мёртвое море, Эльтон, Медвежье). Вода полезна при кожных и суставных заболеваниях, но длительное пребывание в ней противопоказано. После купания обязательно смойте соль пресной водой, иначе возможны раздражения кожи. Используйте кремы с увлажняющим эффектом, чтобы защитить кожу. В опасные зоны (Гаэтель, Дон-Жуан) лучше не отправляться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Долгое пребывание в воде → обезвоживание, раздражения кожи → ограничьте купание до 15-20 минут.

Попытка пить солёную воду → интоксикация → используйте только пресную воду.

Игнорирование солнца на берегу → ожоги → используйте крем с SPF и головной убор.

А что если…

…попробовать нырнуть в солёное озеро?

Высокая плотность воды не позволит уйти на глубину — тело будет держаться на поверхности. Но расслабляться не стоит: при попадании в глаза и рот ощущения будут крайне неприятными.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Целебные свойства воды и грязи Нельзя пить воду Невозможность утонуть Раздражение кожи при долгом контакте Уникальные пейзажи Опасные зоны с газами и пылью Туристическая инфраструктура Быстрое высыхание водоёмов

FAQ

Правда ли, что в солёных озёрах невозможно утонуть?

Да, высокая плотность воды удерживает тело на поверхности.

Сколько стоит отдых на таких озёрах?

Цены зависят от региона: санаторий на Эльтоне — от 3650 рублей в сутки, курорты Мёртвого моря — дороже в несколько раз.

Что лучше для лечения — грязь или вода?

Эффект усиливается в комплексе: купание в воде и обёртывания грязями.

Мифы и правда

Миф: солёные озёра одинаковы.

Правда: уровень минерализации сильно различается, а некоторые озёра опасны.

Миф: если вода целебная, можно купаться сколько угодно.

Правда: длительные купания вредны для кожи и организма.