Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше

Солёные озёра издавна считались природными чудесами и источниками целебных минералов. Они не могут утолить жажду, но позволяют оздоровиться, восстановить силы и даже "погулять" по поверхности воды, ведь высокая концентрация соли делает её плотной и необычайно лёгкой для плавания.
Некоторые из этих озёр стали курортами мирового масштаба, другие же остаются опасными местами, куда туристам лучше не приближаться.
Если в одном литре воды содержится не менее одного грамма соли, водоём уже относят к солёным. Однако есть и гиперсолёные варианты — там концентрация достигает сотен граммов. Такие воды непригодны для питья, но идеально подходят для добычи соли, лечения кожи и суставов, а также для необычных туристических впечатлений.
|Озеро
|Страна/регион
|Концентрация соли (г/л)
|Особенности
|Мёртвое море
|Израиль, Иордания
|340
|Целебная грязь, курорты
|Большое Солёное
|США, штат Юта
|137-300
|Разные цвета воды, дамба
|Эльтон
|Россия, Волгоградская
|350
|Минеральные грязи, санаторий
|Гаэтель
|Эфиопия
|430
|Самое солёное и молодое
|Дон-Жуан
|Антарктида
|402
|Никогда не замерзает
|Медвежье
|Россия, Курганская
|360
|Лечебная рапа и грязь
Этот водоём, расположенный на стыке Израиля, Иордании и Палестины, уникален не только своей минерализацией, но и историей. Его уровень воды находится на 430 метров ниже уровня океана, а содержание соли — около 340 г/л.
Берега отступают: за полвека уровень воды упал более чем на 30 метров. При этом на побережье активно развивается туристическая инфраструктура: отели, пляжи, СПА-комплексы и национальные парки. Целебная грязь и насыщенные минералами воды помогают при кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях.
В американском штате Юта находится ещё один знаменитый солончак. Концентрация соли здесь меняется от 137 до 300 г/л. Озеро разделено дамбой: южная часть имеет привычный сине-зелёный цвет, а северная поражает малиновым оттенком из-за водорослей.
Из-за высыхания в воздух поднимается соляная пыль с примесями мышьяка, поэтому находиться рядом с водоёмом долго небезопасно.
На севере Прикаспийской низменности лежит крупнейшее минеральное озеро Европы площадью 152 км². Вода здесь достигает 350 г/л по содержанию соли. Цвет поверхности меняется в зависимости от сезона: от золотистого весной до розового летом.
На берегах работает санаторий "Эльтон", а иловая грязь по составу сравнима с грязями Мёртвого моря.
Самое солёное озеро мира (430 г/л) расположено в Эфиопии, в Афарской котловине. Оно появилось в 2005 году после землетрясения и считается самым молодым.
Температура воды держится на уровне 50-60 °C, а вокруг выделяются ядовитые газы. Почва нестабильна, можно провалиться. Туристам сюда лучше не приближаться.
Антарктическое озеро площадью всего 0,03 км² ранее считалось мировым рекордсменом по солёности (402 г/л). Благодаря минералам оно никогда не замерзает, даже при минусовых температурах.
Названо в честь двух пилотов, открывших водоём в 1961 году — Дона Ро и Джона Хики.
На Урале, в Курганской области, находится озеро с содержанием соли около 360 г/л. По легенде, медведь излечил здесь свою лапу.
Вода используется в медицинских целях: рапа и грязь помогают при болезнях суставов и нервной системы. На берегу работает одноимённый санаторий.
Для оздоровления выбирайте курорты с развитой инфраструктурой (Мёртвое море, Эльтон, Медвежье).
Вода полезна при кожных и суставных заболеваниях, но длительное пребывание в ней противопоказано.
После купания обязательно смойте соль пресной водой, иначе возможны раздражения кожи.
Используйте кремы с увлажняющим эффектом, чтобы защитить кожу.
В опасные зоны (Гаэтель, Дон-Жуан) лучше не отправляться.
Долгое пребывание в воде → обезвоживание, раздражения кожи → ограничьте купание до 15-20 минут.
Попытка пить солёную воду → интоксикация → используйте только пресную воду.
Игнорирование солнца на берегу → ожоги → используйте крем с SPF и головной убор.
…попробовать нырнуть в солёное озеро?
Высокая плотность воды не позволит уйти на глубину — тело будет держаться на поверхности. Но расслабляться не стоит: при попадании в глаза и рот ощущения будут крайне неприятными.
|Плюсы
|Минусы
|Целебные свойства воды и грязи
|Нельзя пить воду
|Невозможность утонуть
|Раздражение кожи при долгом контакте
|Уникальные пейзажи
|Опасные зоны с газами и пылью
|Туристическая инфраструктура
|Быстрое высыхание водоёмов
Правда ли, что в солёных озёрах невозможно утонуть?
Да, высокая плотность воды удерживает тело на поверхности.
Сколько стоит отдых на таких озёрах?
Цены зависят от региона: санаторий на Эльтоне — от 3650 рублей в сутки, курорты Мёртвого моря — дороже в несколько раз.
Что лучше для лечения — грязь или вода?
Эффект усиливается в комплексе: купание в воде и обёртывания грязями.
Миф: солёные озёра одинаковы.
Правда: уровень минерализации сильно различается, а некоторые озёра опасны.
Миф: если вода целебная, можно купаться сколько угодно.
Правда: длительные купания вредны для кожи и организма.
