Забытые уголки планеты, которые впечатляют сильнее популярных достопримечательностей

Туризм

Есть места, которые не мелькают на открытках и в туристических буклетах, но именно они показывают настоящую душу страны. В отличие от переполненных достопримечательностей вроде Эйфелевой башни или Колизея, эти уголки планеты открывают путешественнику что-то новое и искреннее.

Форт Бауртанге
Фото: commons.wikimedia.org by Way 222272320 is licensed under GNU Free Documentation License
Форт Бауртанге

Ивуар, Франция

На берегу Женевского озера расположена деревушка, словно сошедшая со страниц сказки. Мощёные улочки, дома, утопающие в плюще, и цветочные сады создают атмосферу средневековья, которое словно законсервировалось сквозь века. Замок графа Амадея V — не крепость, а поэтический символ рыцарских времён, отражающийся в воде озера на фоне Альп.

Остров Кенгуру, Австралия

Миниатюрная Австралия в одном месте: здесь свободно разгуливают кенгуру, в эвкалиптах дремлют коалы, а в ручьях резвятся утконосы. Скалы, отполированные ветром и дождями, возвышаются над зелёными равнинами, а на горизонте — океан, полный дельфинов и тюленей. Каждый закат превращается в спектакль, который невозможно забыть.

Буртанж, Нидерланды

Крепость XVI века напоминает гигантскую звезду, упавшую на зелёные поля. Её бастионы и рвы построены с математической точностью, а сегодня по валам гуляют туристы. В бывших казармах работают музеи и кафе. Когда-то символ войны, Буртанж превратился в символ мира и памяти.

Альбаррасин, Испания

"Розовый город" из камня на склоне гор Сьерра-де-Альбаррасин впечатляет узкими улочками, арками и балконами. Здесь сохранились крепостные стены, а древний акведук до сих пор работает по инженерным расчётам римлян. Атмосфера города соединяет мавританское изящество, римскую основательность и испанскую страсть.

Девоншир, Англия

Графство с суровыми пустошами и скалистыми берегами подарило миру мореплавателей, колонизаторов и "королеву детектива" Агату Кристи. Здесь легко представить сцены из "Собаки Баскервилей". Рыбацкие деревушки с яркими домиками, старинные замки и туманные пустоши создают пейзажи для тайн и легенд.

Хоккайдо, Япония

Северный остров — квинтэссенция японской философии: гармония традиций и технологий. Утром можно гулять "по облакам" на террасе Ункай, днём любоваться лавандовыми полями и голубым озером, а вечером кататься на трассах, украшенных фонариками. Только здесь обитает эдзо момонга — миниатюрная летяга с огромными глазами, похожая на персонажа аниме.

А что если…

Если устали от туристических столиц, включите эти места в маршрут. Ивуар удобно совместить с Женевой, остров Кенгуру — с Аделаидой, а Буртанж — с поездкой по северу Нидерландов. Альбаррасин станет открытием для путешественников в Испании, Девоншир подарит атмосферу английских легенд, а Хоккайдо покажет Японию с другой стороны.

Плюсы и минусы

Плюсы: аутентичная атмосфера, отсутствие толп туристов, возможность увидеть "душу страны".
Минусы: не всегда простая логистика, ограниченная инфраструктура, в некоторых местах требуется знание языка и планирование.

FAQ

Можно ли увидеть все места за одну поездку?
Нет, они находятся в разных частях света. Лучше выбирать одно направление.

Какие из них самые доступные?
Ивуар, Буртанж и Девоншир удобно посетить в рамках европейских туров.

Нужна ли особая подготовка для Хоккайдо или острова Кенгуру?
Да, учитывайте климат, сезонность и бронируйте жильё заранее.

Мифы и правда

Миф: малоизвестные места скучные и неинтересные.
Правда: именно они показывают подлинную культуру и историю страны.

Миф: туда сложно добраться.
Правда: многие из этих мест находятся всего в часе-двух от крупных городов.

Миф: такие поездки дороже.
Правда: в небольших деревнях и провинциях цены часто ниже, чем в туристических столицах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
