Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытые уголки планеты, которые впечатляют сильнее популярных достопримечательностей
Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ
Вы тренируете плечи неправильно: 5 ошибок, которые мешают росту и перегружают суставы
Стеклянный саркофаг душа: простой раствор возвращает прозрачность за минуты
Тёплый монстр в шкафу: эти трюки превращают бесформенный свитер в стильный акцент
Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту
Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело
Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны
Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов

Обычная дорога в Воронеж превращается в сказку: эти 7 мест на трассе М4 нельзя пропустить

Туризм

Маршрут от Москвы до Воронежа по трассе М4 "Дон" можно превратить в увлекательное путешествие, если заранее спланировать остановки. Эти места порадуют и взрослых, и детей: от природных парков и древних городов до дворцов и необычных арт-объектов.

Воргольские скалы
Фото: commons.wikimedia.org by Elkray48, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Воргольские скалы

Воргольские скалы

В Липецкой области, недалеко от Ельца, находятся известняковые массивы, которые выделяются среди привычных равнинных пейзажей. С их вершин открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Это место любят скалолазы, но даже прогулка по окрестностям заповедника "Галичья гора" подарит впечатления. Здесь встречается около 650 видов растений, среди них и редкие.

Елец

Небольшой город с богатой историей старше Москвы на целый год. Старинные купеческие особняки, музеи и знаменитое елецкое кружево создают особую атмосферу. Среди главных мест — музей купечества и сословий, художественный музей и Дом-музей Ивана Бунина.

Археологический парк "Аргамач"

Расположен всего в двух километрах от трассы. Здесь проводят раскопки, а также предлагают туристам экскурсии по этнографическому музею, конные прогулки и мастер-классы. По легенде, именно на этом месте Тамерлану приснился сон, заставивший его отступить из Руси.

Парк "Кудыкина гора"

Настоящий парк чудес: крепость без единого гвоздя, сафари-зона с верблюдами и ламами, арт-объекты, огромный кувшин с родниковой водой и, конечно, Змей Горыныч. Его 15-метровая фигура извергает пламя по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье.

Семейный парк "Нелжа.ру"

Современный комплекс для всей семьи. Здесь есть "Сказочный лес" с избушкой Бабы-яги и логовом Кощея, музейный комплекс "Соколов хутор", резиденция Деда Мороза Черноземья и площадки для игр. По вечерам в выходные лес оживает, превращая прогулку в настоящее приключение.

Дворец Ольденбургских

В посёлке Рамонь, в десяти километрах от трассы, стоит величественный дворцовый комплекс с парком. Его история связана с принцессой Ольденбургской, которая открыла здесь первую в России конфетную фабрику с паровой машиной и многое сделала для развития села. Сегодня дворец работает как музей, где можно посетить экскурсии и программы для всей семьи.

А что если…

Если у вас мало времени, можно ограничиться короткими остановками: Елец для культурной прогулки, "Кудыкина гора" — для детей, и Дворец Ольденбургских — для яркого финала путешествия. Если времени больше, стоит провести ночь в Ельце и совместить природу с музеями.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы: разнообразие достопримечательностей, близость к трассе, интерес как для детей, так и для взрослых.
Минусы: за один день всё увидеть невозможно, летом на популярных объектах бывает многолюдно, некоторые парки работают по расписанию.

FAQ

Сколько дней нужно на маршрут?
Минимум два: первый день — Елец и Воргольские скалы, второй — парки и дворец под Воронежем.

Подходит ли маршрут для путешествия с детьми?
Да, особенно интересны "Кудыкина гора" и "Нелжа.ру".

Можно ли проехать без ночёвки?
Теоретически да, но впечатлений будет меньше — достопримечательностей слишком много.

Мифы и правда

Миф: ехать по трассе М4 нечего смотреть.
Правда: вдоль дороги десятки природных и исторических объектов.

Миф: такие поездки утомляют детей.
Правда: если разбить маршрут на остановки, поездка станет увлекательным квестом.

Миф: достопримечательности далеко от трассы.
Правда: большинство объектов находится в пределах 10-15 км.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Домашние животные
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Наука и техника
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Забытые уголки планеты, которые впечатляют сильнее популярных достопримечательностей
Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ
Вы тренируете плечи неправильно: 5 ошибок, которые мешают росту и перегружают суставы
Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту
Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело
Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны
Обычная дорога в Воронеж превращается в сказку: эти 7 мест на трассе М4 нельзя пропустить
Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов
Скрытый козырь ухода: движение щёткой превращает крем в суперсредство, но мало кто о нём знает
Плов в казане уже не удивляет: попробуйте приготовить его в тыкве — гости забудут про всё остальное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.