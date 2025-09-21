Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту

Когда речь заходит об отдыхе в Италии, большинство туристов думают о Риме, Флоренции или романтическом Амальфитанском побережье. Но есть место, которое по красоте и значимости ничуть не уступает этим локациям, хотя известно гораздо меньше. Это Матера — город, спрятанный в регионе Базиликата, на "каблуке" итальянского сапога.
Матеру называют "городом камня" за её уникальную сеть пещерных жилищ. По оценкам археологов, это один из старейших городов Европы и даже третий по возрасту в мире.
В 1930-е годы писатель Карло Леви, сосланный сюда, назвал Матеру "позором Италии". Тогда жители жили в ужасающей нищете: многие обитали прямо в пещерах вместе с домашним скотом. Государство переселило население в новые дома, и на десятилетия город оказался почти забытым.
Но его необычная архитектура и богатое прошлое сохранили Матеру. В 1993 году исторический центр включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2019 году город стал Европейской культурной столицей.
Неудивительно, что режиссёры обратили внимание на его пейзажи: сцены Матеры можно увидеть в фильме "Страсти Христовы" Мела Гибсона и в бондиане "Не время умирать".
Ближайший аэропорт — Бари Кароль Войтылы, всего в 65 км. Дорога оттуда займёт около 1,5 часа на машине или прямом шаттле. Вариант с поездом также возможен, но занимает примерно столько же времени.
Из Лондона в Бари летают Ryanair, easyJet и British Airways, время в пути — около 2 часов 40 минут. Билеты на осень 2025 года начинаются от £54.
Альтернатива — прилететь в Неаполь, но путь до Матеры оттуда займёт 3-4 часа.
Матера считается компактным городом, поэтому для осмотра достопримечательностей хватит длинных выходных. В октябре номера в четырёхзвёздочных отелях стоят от £80 до £350 за ночь на двоих.
Лучшее время для поездки — весна (апрель-июнь) и осень (сентябрь-октябрь). Погода в это время мягкая, город живой, но без летних толп туристов.
В октябре дневные температуры колеблются от 23 до 27 °C, идеальный вариант для тех, кто ищет тёплые деньки без жары. Летом же столбики термометров легко переваливают за 30 °C, а зимой температура опускается до 3-13 °C.
Главная достопримечательность — Сасси ди Матера, исторический район с древними пещерными домами, вырубленными в известняке. Он делится на два района: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано.
Кроме прогулки по Сасси, стоит заглянуть в музей Каза Ноха, рассказывающий о крестьянском прошлом города, и в Каза Гротта ди Вико Солитарио — традиционный дом-пещеру, сохранённый в своём историческом виде.
Ещё одно must-see — природный парк Парко делла Мурджа Матера, тоже объект ЮНЕСКО. Здесь расположены десятки скальных церквей и археологических памятников.
Особое место занимает Крипта Первородного греха — пещерная церковь с фресками VIII века, которую часто называют "Сикстинской капеллой среди пещер". Туристы на Tripadvisor описывают её как "красивую" и "сакральную".
Выберите время поездки.
Для прогулок по Матере лучше всего подходят весна (апрель-июнь) и осень (сентябрь-октябрь). В это время погода мягкая, а туристов меньше.
Забронируйте авиабилеты.
Оптимальный маршрут — прямой рейс до Бари (около 2 ч 40 мин из Лондона). Цена билета в октябре начинается от £54.
Продумайте трансфер.
Аренда авто — самый удобный вариант, особенно если планируете поездку в соседние регионы.
Прямой шаттл из аэропорта Бари до Матеры.
Поезд или автобус (около 1,5 часа).
Забронируйте жильё.
Варианты варьируются от бутик-отелей, расположенных прямо в пещерах, до классических четырёхзвёздочных гостиниц. Цена — от £80 до £350 за ночь.
Составьте маршрут.
День 1: прогулка по Сасси ди Матера, ужин в традиционной траттории.
День 2: музеи Каса Ноха и Каса Гротта, парк Парко делла Мурджа с криптой Первородного греха.
День 3: прогулка по смотровым площадкам, посещение скальных церквей.
Подготовьте вещи.
Удобная обувь для каменных улочек.
Головной убор и вода в тёплое время.
Тёплая куртка для зимних месяцев.
Запланируйте бюджет.
Средний уикенд на двоих (авиабилеты + отель + питание) обойдётся примерно в £500-700.
Самый удобный способ — арендовать автомобиль в аэропорту. Но можно воспользоваться прямым шаттлом или поездом, дорога займёт примерно 1,5 часа.
Авиабилеты Лондон-Бари обойдутся от £54, отель в Матере — от £80 за ночь. В среднем за 3-4 дня на двоих выйдет около £400-600 без учёта питания.
Обязательно удобную обувь: улочки каменные, с множеством ступенек и подъёмов. Также стоит взять головной убор и бутылку воды.
А что если поездку в Матеру объединить с другими городами Южной Италии? Такой маршрут позволит увидеть разные грани региона:
Бари - всего в 1,5 часах езды. Здесь можно прогуляться по старому городу, попробовать знаменитую пасту орекьетте и посетить базилику Святого Николая.
Альберобелло (Апулия) — маленький городок с уникальными домиками-трулли, внесёнными в список ЮНЕСКО. Идеальное место для однодневной поездки.
Неаполь - примерно в 3-4 часах от Матеры. Это родина пиццы, а ещё ворота к Помпеям и Везувию.
Амальфитанское побережье - чуть дальше, но поездка подарит виды, которые станут украшением любого альбома.
Таким образом, Матера может стать не единственным, а центральным пунктом большого путешествия, где древняя история сочетается с морскими пейзажами и гастрономическими открытиями.
• Матера — один из старейших постоянно населённых городов в мире, история которого насчитывает около 9000 лет.
• В 1950-х годах итальянское правительство вынуждено было переселить жителей из пещер из-за антисанитарии.
• Город стал декорацией для фильмов о древнем Иерусалиме и даже "Джеймса Бонда".
Древние поселения в пещерах Матеры существовали ещё в эпоху неолита.
В XX веке город был символом бедности Италии, но с 1990-х началось его возрождение.
В 2019 году Матера получила звание Европейской культурной столицы и окончательно закрепила статус мирового наследия.
