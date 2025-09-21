Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту

Когда речь заходит об отдыхе в Италии, большинство туристов думают о Риме, Флоренции или романтическом Амальфитанском побережье. Но есть место, которое по красоте и значимости ничуть не уступает этим локациям, хотя известно гораздо меньше. Это Матера — город, спрятанный в регионе Базиликата, на "каблуке" итальянского сапога.

Фото: commons.wikimedia by delo.bg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Матера, Италия

История: от "позора Италии" до культурной столицы Европы

Матеру называют "городом камня" за её уникальную сеть пещерных жилищ. По оценкам археологов, это один из старейших городов Европы и даже третий по возрасту в мире.

В 1930-е годы писатель Карло Леви, сосланный сюда, назвал Матеру "позором Италии". Тогда жители жили в ужасающей нищете: многие обитали прямо в пещерах вместе с домашним скотом. Государство переселило население в новые дома, и на десятилетия город оказался почти забытым.

Но его необычная архитектура и богатое прошлое сохранили Матеру. В 1993 году исторический центр включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2019 году город стал Европейской культурной столицей.

Неудивительно, что режиссёры обратили внимание на его пейзажи: сцены Матеры можно увидеть в фильме "Страсти Христовы" Мела Гибсона и в бондиане "Не время умирать".

Как добраться

Ближайший аэропорт — Бари Кароль Войтылы, всего в 65 км. Дорога оттуда займёт около 1,5 часа на машине или прямом шаттле. Вариант с поездом также возможен, но занимает примерно столько же времени.

Из Лондона в Бари летают Ryanair, easyJet и British Airways, время в пути — около 2 часов 40 минут. Билеты на осень 2025 года начинаются от £54.

Альтернатива — прилететь в Неаполь, но путь до Матеры оттуда займёт 3-4 часа.

Где остановиться и когда ехать

Матера считается компактным городом, поэтому для осмотра достопримечательностей хватит длинных выходных. В октябре номера в четырёхзвёздочных отелях стоят от £80 до £350 за ночь на двоих.

Лучшее время для поездки — весна (апрель-июнь) и осень (сентябрь-октябрь). Погода в это время мягкая, город живой, но без летних толп туристов.

В октябре дневные температуры колеблются от 23 до 27 °C, идеальный вариант для тех, кто ищет тёплые деньки без жары. Летом же столбики термометров легко переваливают за 30 °C, а зимой температура опускается до 3-13 °C.

Что посмотреть

Главная достопримечательность — Сасси ди Матера, исторический район с древними пещерными домами, вырубленными в известняке. Он делится на два района: Сассо Кавеозо и Сассо Баризано.

Кроме прогулки по Сасси, стоит заглянуть в музей Каза Ноха, рассказывающий о крестьянском прошлом города, и в Каза Гротта ди Вико Солитарио — традиционный дом-пещеру, сохранённый в своём историческом виде.

Ещё одно must-see — природный парк Парко делла Мурджа Матера, тоже объект ЮНЕСКО. Здесь расположены десятки скальных церквей и археологических памятников.

Особое место занимает Крипта Первородного греха — пещерная церковь с фресками VIII века, которую часто называют "Сикстинской капеллой среди пещер". Туристы на Tripadvisor описывают её как "красивую" и "сакральную".

Советы шаг за шагом

Выберите время поездки.

Для прогулок по Матере лучше всего подходят весна (апрель-июнь) и осень (сентябрь-октябрь). В это время погода мягкая, а туристов меньше.

Забронируйте авиабилеты.

Оптимальный маршрут — прямой рейс до Бари (около 2 ч 40 мин из Лондона). Цена билета в октябре начинается от £54.

Продумайте трансфер.

Аренда авто — самый удобный вариант, особенно если планируете поездку в соседние регионы. Прямой шаттл из аэропорта Бари до Матеры. Поезд или автобус (около 1,5 часа).



Забронируйте жильё.

Варианты варьируются от бутик-отелей, расположенных прямо в пещерах, до классических четырёхзвёздочных гостиниц. Цена — от £80 до £350 за ночь.

Составьте маршрут.

День 1: прогулка по Сасси ди Матера, ужин в традиционной траттории. День 2: музеи Каса Ноха и Каса Гротта, парк Парко делла Мурджа с криптой Первородного греха. День 3: прогулка по смотровым площадкам, посещение скальных церквей.



Подготовьте вещи.

Удобная обувь для каменных улочек. Головной убор и вода в тёплое время. Тёплая куртка для зимних месяцев.



Запланируйте бюджет.

Средний уикенд на двоих (авиабилеты + отель + питание) обойдётся примерно в £500-700.

FAQ

Как лучше добраться из Бари в Матеру?

Самый удобный способ — арендовать автомобиль в аэропорту. Но можно воспользоваться прямым шаттлом или поездом, дорога займёт примерно 1,5 часа.

Сколько стоит поездка на выходные?

Авиабилеты Лондон-Бари обойдутся от £54, отель в Матере — от £80 за ночь. В среднем за 3-4 дня на двоих выйдет около £400-600 без учёта питания.

Что лучше взять с собой для прогулок по Матере?

Обязательно удобную обувь: улочки каменные, с множеством ступенек и подъёмов. Также стоит взять головной убор и бутылку воды.

А что если…

А что если поездку в Матеру объединить с другими городами Южной Италии? Такой маршрут позволит увидеть разные грани региона:

Бари - всего в 1,5 часах езды. Здесь можно прогуляться по старому городу, попробовать знаменитую пасту орекьетте и посетить базилику Святого Николая.

Альберобелло (Апулия) — маленький городок с уникальными домиками-трулли, внесёнными в список ЮНЕСКО. Идеальное место для однодневной поездки.

Неаполь - примерно в 3-4 часах от Матеры. Это родина пиццы, а ещё ворота к Помпеям и Везувию.

Амальфитанское побережье - чуть дальше, но поездка подарит виды, которые станут украшением любого альбома.

Таким образом, Матера может стать не единственным, а центральным пунктом большого путешествия, где древняя история сочетается с морскими пейзажами и гастрономическими открытиями.

Мифы и правда

Миф: Матера — бедный и забытый город.

Правда: сегодня это туристическая жемчужина, которая пережила полное преображение.

Миф: посмотреть здесь нечего, кроме пещер.

Правда: кроме Сасси, есть музеи, парки, скальные церкви и смотровые площадки.

Миф: зимой здесь холодно и скучно.

Правда: мягкий климат делает Матеру отличным направлением для зимних прогулок без толп туристов.

3 интересных факта

• Матера — один из старейших постоянно населённых городов в мире, история которого насчитывает около 9000 лет.

• В 1950-х годах итальянское правительство вынуждено было переселить жителей из пещер из-за антисанитарии.

• Город стал декорацией для фильмов о древнем Иерусалиме и даже "Джеймса Бонда".

Исторический контекст

Древние поселения в пещерах Матеры существовали ещё в эпоху неолита.

В XX веке город был символом бедности Италии, но с 1990-х началось его возрождение.

В 2019 году Матера получила звание Европейской культурной столицы и окончательно закрепила статус мирового наследия.