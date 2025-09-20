Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках

На побережье Неос Мармарас на полуострове Халкидики, популярном греческом курорте, произошёл ужасный инцидент с пятилетней девочкой из Сербии.

Во время игры с матерью на неё внезапно напал волк, подкравшийся сзади. Благодаря быстрой реакции матери, девочке удалось избежать серьёзных травм.

Первый случай

Представители местной администрации сообщают, что это первый зарегистрированный случай нападения волка на человека в истории Греции. До этого волки в Греции были известны лишь нападениями на домашний скот и других животных, но не на людей.

Уже ранее появлялся

В размещённых в социальных сетях видеороликах видно, как волк свободно перемещается между шезлонгами на пляже и даже заходит в поселок Неос Мармарас. Этот инцидент вызвал серьёзную тревогу среди жителей Халкидиков, особенно учитывая его беспрецедентную утрату естественного страха перед людьми. Местные жители сообщают, что в последние дни животное неоднократно видели в населённых пунктах.