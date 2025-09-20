Дикая природа ближе, чем кажется: волк в центре курорта — что произошло на Халкидиках

На побережье Неос Мармарас на полуострове Халкидики, популярном греческом курорте, произошёл ужасный инцидент с пятилетней девочкой из Сербии.
Во время игры с матерью на неё внезапно напал волк, подкравшийся сзади. Благодаря быстрой реакции матери, девочке удалось избежать серьёзных травм.
Представители местной администрации сообщают, что это первый зарегистрированный случай нападения волка на человека в истории Греции. До этого волки в Греции были известны лишь нападениями на домашний скот и других животных, но не на людей.
В размещённых в социальных сетях видеороликах видно, как волк свободно перемещается между шезлонгами на пляже и даже заходит в поселок Неос Мармарас. Этот инцидент вызвал серьёзную тревогу среди жителей Халкидиков, особенно учитывая его беспрецедентную утрату естественного страха перед людьми. Местные жители сообщают, что в последние дни животное неоднократно видели в населённых пунктах.
