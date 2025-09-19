Не просто экспонаты: вот какой секрет хранят залы Большого египетского музея

На обширной территории в 490 000 квадратных метров раскинулся современный вход в 7000-летнюю историю Египта, притягивающий взгляды туристов со всего мира. В июле этого года официально открылся Большой египетский музей (GEM).

Фото: ru.wikipedia.org by Djehouty. is licensed under free for commercial use Большой египетский музей

Необъятные залы с экспонатами

В его необъятных залах хранится свыше ста тысяч экспонатов, многие из которых ранее не были доступны для всеобщего обозрения.

Ключевым экспонатом является знаменитая коллекция Тутанхамона. В стенах музея впервые представлена полная подборка артефактов юного фараона, включающая более 5000 предметов, собранных в одном месте. Особое место занимают его знаменитая золотая маска, саркофаги, украшения и ритуальные предметы.

Здесь также можно увидеть другие выдающиеся артефакты, такие как колоссальная статуя Рамзеса II или солнечная ладья фараона Хуфу, пролежавшая тысячелетия рядом с Великой пирамидой в Гизе.

Как спроектирован музей

Музей спроектирован архитекторами ирландской студии Heneghan Peng Architects. Их замысел заключался в создании постройки, гармонирующей с историческими памятниками, а не конкурирующей с ними. Дизайн музея геометрически выверен, а его треугольный фасад перекликается с формой пирамид.

Центральным элементом является огромный атриум со стеклянной крышей, пропускающей дневной свет и создающей атмосферу простора и величия. Отсюда посетители могут наслаждаться панорамными видами на пирамиды.

Это современный комплекс предлагает всесторонний опыт. Здесь расположены передовые лаборатории консервации, где специалисты занимаются сохранением и реставрацией артефактов для будущих поколений. Комплекс также включает просторные сады, культурные пространства, детский музей и конференц-зал, что делает его важным образовательным и научным центром.