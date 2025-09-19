Квартальные столбы — ваш GPS: найдёте дорогу из любого леса

Валентин Волков, главный специалист Государственного природоохранного центра Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, дал несколько полезных советов для любителей лесных прогулок.

Столбы — ориентиры

Во-первых, он рекомендует искать столбы на лесных просеках, так как это отличные ориентиры для тех, кто может сбиться с пути. Просеки обычно идут под прямым углом: одни с севера на юг, другие — с запада на восток, а на их пересечениях стоят квартальные столбы. Это действительно хороший способ не потеряться в лесу, сказал собеседник в интервью NewsInfo.

Мох не помощник

Волков развенчал миф о том, что можно ориентироваться по мху на деревьях. Он подчеркнул, что это не работает, так как мох может расти с южной стороны одного дерева и с северной — у другого. Получается, расположение мха на дереве может ввести в заблуждение.

Высокое место в лесу

Если всё же заблудились в густом лесу, не отчаивайтесь. Эксперт рекомендует подняться на высокое место, чтобы найти ориентиры. Кроме этого, специалист напомнил, что необходимо брать с собой пауэрбанк.