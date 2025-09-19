Дагестан удивляет больше, чем Европа: 7 причин отправиться сюда прямо сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Дагестан — удивительный регион, где буквально за пару часов пути можно сменить горные пейзажи на барханы или шумные водопады. Здесь история соседствует с дикой природой, а древние аулы напоминают о жизни предков.

Дагестан, Сулакский каньон
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaAAkimova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дагестан, Сулакский каньон

Чох

Аул у подножия горы Гамсутльмеэр — пример того, как традиционное село может возродиться благодаря туризму. Здесь нет классических достопримечательностей, но сама атмосфера узких улочек, каменных домов и знаменитых чохских террас создаёт особое настроение. Весной деревня утопает в цветущих садах, летом террасы становятся ярко-зелёными.

Гамсутль

"Дагестанский Мачу-Пикчу" расположен на высоте 1500 метров. Село покинули жители из-за труднодоступности, но до сих пор сохранились дома и сторожевые башни. Прогулка сюда — это путешествие во времени и возможность увидеть фантастические горные виды. Дорога частично проходит пешком, поэтому важно запастись водой и удобной обувью.

Сулакский каньон

Огромное ущелье глубиной более километра впечатляет с первых минут. Лучше всего подниматься на смотровые площадки, а затем спуститься к реке и отправиться на катере. Сильные ветра — обычное явление, но это лишь добавляет ощущений.

Карадахская теснина

Ущелье высотой до 170 метров и шириной всего в несколько метров создаёт ощущение, будто попал в декорации к фильму. Маршрут проходит вдоль русла реки, поэтому при плохой погоде нужно соблюдать осторожность. Прогулка займёт немного времени, но впечатления останутся надолго.

Сарыкум

Крупнейший бархан Европы словно вырос среди гор и степей. Его происхождение до сих пор спорно, а пейзажи вокруг кажутся нереальными. Это место знаменито ещё и богатой фауной: здесь обитают редкие птицы, мелкие зверьки и даже ядовитые змеи.

Водопады Тобот и Итлятляр

Тобот считается одним из самых красивых водопадов Кавказа. Летом он особенно мощный, а зимой превращается в гигантскую ледяную колонну. Рядом находится Итлятляр — менее известный, но не менее живописный водопад, где туристов гораздо меньше.

Гунибская крепость

Фортификационное сооружение XIX века расположено на Гунибском плато. Отсюда открываются панорамные виды на горы, сохранились фрагменты стен, башня и казармы. Это место тесно связано с историей Кавказской войны и по сей день хранит атмосферу той эпохи.

А что если…

Если у вас всего несколько дней, стоит сосредоточиться на самых знаковых локациях: Сулакском каньоне, Гамсутле и Сарыкуме. Любителям природы подойдут Карадахская теснина и водопады, а тем, кто интересуется историей, — Чох и Гуниб. Весной Дагестан радует цветением садов, летом лучше планировать поездку к водопадам и каньону, осенью особенно красиво выглядят горные тропы, а зимой можно увидеть замёрзший Тобот.

Плюсы и минусы путешествия

Плюсы:

  • удивительное разнообразие природы на небольшой территории;

  • сочетание истории и культуры;

  • возможность совместить активный отдых и экскурсии;

  • доступность по сравнению с зарубежными направлениями.

Минусы:

  • дороги в горах могут быть непростыми, часть маршрутов приходится проходить пешком;

  • инфраструктура пока развивается, не везде есть кафе и отели;

  • погода непредсказуема: ветрено, возможны дожди и оползни.

FAQ

Нужна ли специальная подготовка для маршрутов?
Нет, большинство локаций доступны туристам, но для горных троп понадобится удобная обувь.

Когда лучше ехать в Дагестан?
Лучшее время — весна и осень: летом слишком жарко, а зимой дороги могут быть закрыты.

Можно ли ездить по Дагестану самостоятельно?
Да, но для некоторых мест лучше взять гида: он подскажет безопасные маршруты и расскажет о культуре.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
