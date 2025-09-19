Новая Зеландия удивляет даже бывалых туристов: 7 точек на карте, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Новая Зеландия кажется далёкой и загадочной, но именно в этом её особая прелесть. Здесь зима превращается в лето, а пейзажи удивляют контрастами: заснеженные горы соседствуют с зелёными холмами, бирюзовые озёра — с вулканами и гейзерами.

Милфорд-Саунд, Южный остров
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Милфорд-Саунд, Южный остров

Как добраться

Основной аэропорт — Окленд. Удобнее всего лететь через Китай, Катар или Эмираты. Важно помнить: транзит через Австралию потребует отдельной визы, а в Китае с сентября 2025 года действует пробный безвиз до 30 дней.

Практические моменты

Менять валюту лучше в городе, а не в аэропорту. В Окленде удобнее пользоваться общественным транспортом, но для путешествий за пределами мегаполисов нужна аренда авто. Движение левостороннее, российские права международного образца действуют до полутора лет.

Милфорд-Саунд

Этот фьорд на Южном острове называют "восьмым чудом света". Высочайшие скалы уходят прямо в воду, по ущельям стекают водопады, а морские львы и дельфины встречают туристические катера. Прогулка по Милфорд-Саунду — это впечатление, которое остаётся на всю жизнь.

Маунт-Кук (Аораки)

Самая высокая вершина страны поднимается на 3724 метра. Рай для альпинистов и треккеров: здесь можно пройти к леднику Хукер или полюбоваться панорамами Южных Альп. Ночью небо настолько чистое, что кажется бескрайним — именно поэтому регион считается одной из лучших локаций для астрономического туризма.

Озеро Текапо

Озеро славится своим ярким бирюзовым цветом. Летом его берега украшают лавандовые поля, а рядом стоит церковь Доброго Пастыря — одно из самых фотогеничных мест страны. Здесь расположена обсерватория Маунт-Джон, куда приезжают любители астрономии со всего мира.

Квинстаун

Город, где царит дух адреналина. Здесь зародился банджи-джампинг, а сегодня можно попробовать практически любой экстремальный вид спорта: скайдайвинг, рафтинг, джет-боты, горные велосипеды. Но Квинстаун известен и своими винодельнями, где можно отдохнуть после активного дня.

Озеро Ванака

Огромное озеро в окружении гор Южных Альп. На его берегах расположены уютные пляжи и множество троп для прогулок. Символом озера стало одинокое дерево, растущее прямо из воды, — его фото разошлось по всему миру.

Кайкура

Небольшой прибрежный город на Южном острове, где круглый год можно наблюдать китов, дельфинов и морских котиков. Здесь проводят морские сафари, которые позволяют увидеть этих животных совсем близко.

Национальный парк Тонгариро

Один из старейших парков страны, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вулканические пейзажи, изумрудные озёра и маршрут Tongariro Alpine Crossing длиной 19 километров делают это место обязательным для любителей хайкинга.

Роторуа

Город на Северном острове, где земля буквально дышит. Здесь можно увидеть гейзеры, кипящие грязевые ванны и почувствовать запах серы. Роторуа также считается центром маорийской культуры: здесь проводят традиционные представления и ужины хангии, приготовленные в земляных печах.

Плюсы и минусы путешествия

Главный плюс — уникальная природа, которая поражает масштабом и разнообразием. Туристическая инфраструктура развита, страна безопасна и дружелюбна к приезжим. К минусам можно отнести длительный и дорогой перелёт, высокие цены на жильё и еду, а также скромный выбор культурных развлечений в городах.

Мифы и правда

Миф: в Новой Зеландии кроме овец смотреть нечего.
Правда: страна известна ледниками, вулканами, фьордами и озёрами.

Миф: сюда сложно добраться.
Правда: маршрутов много, а при правильном планировании перелёт становится вполне удобным.

Миф: ехать стоит только ради Хоббитона.
Правда: это интересный объект, но настоящая ценность страны — её природа.

FAQ

Нужна ли россиянам виза?
Да, требуется электронная NZeTA, её можно оформить онлайн.

Когда лучше ехать?
Лето здесь длится с декабря по февраль. Это высокий сезон, а для горнолыжных курортов лучше приезжать с июня по август.

Сколько времени нужно на поездку?
Оптимально две-три недели, чтобы увидеть оба острова.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
