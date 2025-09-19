Новая Зеландия удивляет даже бывалых туристов: 7 точек на карте, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Новая Зеландия кажется далёкой и загадочной, но именно в этом её особая прелесть. Здесь зима превращается в лето, а пейзажи удивляют контрастами: заснеженные горы соседствуют с зелёными холмами, бирюзовые озёра — с вулканами и гейзерами.
Основной аэропорт — Окленд. Удобнее всего лететь через Китай, Катар или Эмираты. Важно помнить: транзит через Австралию потребует отдельной визы, а в Китае с сентября 2025 года действует пробный безвиз до 30 дней.
Менять валюту лучше в городе, а не в аэропорту. В Окленде удобнее пользоваться общественным транспортом, но для путешествий за пределами мегаполисов нужна аренда авто. Движение левостороннее, российские права международного образца действуют до полутора лет.
Этот фьорд на Южном острове называют "восьмым чудом света". Высочайшие скалы уходят прямо в воду, по ущельям стекают водопады, а морские львы и дельфины встречают туристические катера. Прогулка по Милфорд-Саунду — это впечатление, которое остаётся на всю жизнь.
Самая высокая вершина страны поднимается на 3724 метра. Рай для альпинистов и треккеров: здесь можно пройти к леднику Хукер или полюбоваться панорамами Южных Альп. Ночью небо настолько чистое, что кажется бескрайним — именно поэтому регион считается одной из лучших локаций для астрономического туризма.
Озеро славится своим ярким бирюзовым цветом. Летом его берега украшают лавандовые поля, а рядом стоит церковь Доброго Пастыря — одно из самых фотогеничных мест страны. Здесь расположена обсерватория Маунт-Джон, куда приезжают любители астрономии со всего мира.
Город, где царит дух адреналина. Здесь зародился банджи-джампинг, а сегодня можно попробовать практически любой экстремальный вид спорта: скайдайвинг, рафтинг, джет-боты, горные велосипеды. Но Квинстаун известен и своими винодельнями, где можно отдохнуть после активного дня.
Огромное озеро в окружении гор Южных Альп. На его берегах расположены уютные пляжи и множество троп для прогулок. Символом озера стало одинокое дерево, растущее прямо из воды, — его фото разошлось по всему миру.
Небольшой прибрежный город на Южном острове, где круглый год можно наблюдать китов, дельфинов и морских котиков. Здесь проводят морские сафари, которые позволяют увидеть этих животных совсем близко.
Один из старейших парков страны, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вулканические пейзажи, изумрудные озёра и маршрут Tongariro Alpine Crossing длиной 19 километров делают это место обязательным для любителей хайкинга.
Город на Северном острове, где земля буквально дышит. Здесь можно увидеть гейзеры, кипящие грязевые ванны и почувствовать запах серы. Роторуа также считается центром маорийской культуры: здесь проводят традиционные представления и ужины хангии, приготовленные в земляных печах.
Главный плюс — уникальная природа, которая поражает масштабом и разнообразием. Туристическая инфраструктура развита, страна безопасна и дружелюбна к приезжим. К минусам можно отнести длительный и дорогой перелёт, высокие цены на жильё и еду, а также скромный выбор культурных развлечений в городах.
Миф: в Новой Зеландии кроме овец смотреть нечего.
Правда: страна известна ледниками, вулканами, фьордами и озёрами.
Миф: сюда сложно добраться.
Правда: маршрутов много, а при правильном планировании перелёт становится вполне удобным.
Миф: ехать стоит только ради Хоббитона.
Правда: это интересный объект, но настоящая ценность страны — её природа.
Нужна ли россиянам виза?
Да, требуется электронная NZeTA, её можно оформить онлайн.
Когда лучше ехать?
Лето здесь длится с декабря по февраль. Это высокий сезон, а для горнолыжных курортов лучше приезжать с июня по август.
Сколько времени нужно на поездку?
Оптимально две-три недели, чтобы увидеть оба острова.
