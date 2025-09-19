Подводный Рим в сердце Италии: древняя верфь открывает тайны из-под изумрудных источников

Италия — страна, которая не перестаёт удивлять. Даже те, кто много раз бывал в Риме, Флоренции или Венеции, каждый раз находят новые уголки для открытия. Помимо знаменитых достопримечательностей и оживлённых туристических маршрутов здесь скрыты по-настоящему удивительные места, о которых знают немногие. Одним из таких открытий может стать Сорджент-делла-Морика, или Морицкие источники, расположенные в сердце Умбрии, всего в часе езды от столицы.
Источники находятся неподалёку от крошечной деревни Стифоне, где живёт всего около 40 человек. Самое впечатляющее здесь — это подводные руины: на дне изумрудных вод покоится древнеримская верфь. Взяв маску для снорклинга, можно буквально заглянуть в прошлое, не выходя за пределы природного бассейна.
Вода в источниках поражает оттенками — от лазурного до глубокого зелёного. Она постоянно держит температуру около 16°C, что особенно приятно в летнюю жару. Купание здесь похоже на погружение в сказку: чистейшие бассейны, окружённые каменными стенами, создают атмосферу уюта и уединения.
Посещение строго регулируется: билеты стоят 8 евро для взрослых и 3 евро для детей до 10 лет. Время пребывания делится на два слота — утренний и дневной. Летом необходимо бронировать место на сайте Parco Gole del Nera, иначе попасть сюда может быть сложно.
А что если вы путешествуете с детьми? Морицкие источники подойдут и для семейного отдыха, но важно помнить, что вода прохладная. Лучше выбрать дневное время, когда воздух достаточно прогрелся, а малышей одеть в гидрокостюм или специальные жилеты.
Лето и начало осени — самые комфортные сезоны, когда прохладная вода особенно освежает.
Да, и даже рекомендуется: именно так видны древние руины.
8 евро для взрослых и 3 евро для детей до 10 лет.
У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. Административный центр — город Перуджа. Регион назван в честь умбров, древнего италийского народа, который был поглощен экспансией римлян.
