Первый лайнер для одиночек: соло-путешествия объявили вызов классическим круизам

Речные круизы становятся всё популярнее, и теперь они выходят на новый уровень. Компания Riviera Travel объявила, что с 2027 года её лайнер MS George Eliot станет первым в мире речным судном, созданным исключительно для индивидуальных путешественников. Это событие может изменить рынок круизов и открыть новый формат отдыха для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку.
Тенденция к одиночным поездкам растёт во всём мире. По данным Riviera Travel, за последний год число бронирований индивидуальных круизов увеличилось на 66%. Сегодня доля таких путешественников составляет уже почти 13% от всех клиентов компании.
Новый формат обещает избавить пассажиров от "доплаты за одного", которая часто делает путешествие дороже. Лайнер MS George Eliot рассчитан на 140 человек, и все его маршруты будут адаптированы под формат общения и комфортного отдыха соло-туристов.
Пассажиров ждут четыре маршрута продолжительностью восемь дней каждый. С июня по ноябрь 2027 года лайнер будет курсировать по Голубому Дунаю, Рейну и Мозелю.
На борту будут организованы:
Главная цель — создать атмосферу, где индивидуальные туристы смогут как наслаждаться путешествием наедине, так и при желании находить новых друзей.
Кроме того, компания запускает новый проект — круизы по Меконгу. В 2027 году дебютирует судно Riviera Alba, которое откроет для путешественников культурные и природные богатства Вьетнама и Камбоджи.
Этот шаг показывает, что Riviera Travel делает ставку не только на европейские маршруты, но и на расширение географии, предлагая клиентам ещё больше уникальных впечатлений.
А что если вы хотите поехать не в одиночку, а с другом или партнёром? На MS George Eliot это тоже возможно, но корабль всё же ориентирован именно на соло-путешественников. В таком случае лучше рассмотреть другие суда Riviera Travel с классическими каютами на двоих.
Если хотите больше истории и архитектуры, подойдёт Дунай. Для пейзажей — Рейн и Мозель.
Цена будет зависеть от маршрута и типа каюты. Riviera Travel обещает прозрачные тарифы без доплат для соло-гостей.
Для первых круизов лучше начать с Европы. Меконг подойдёт тем, кто ищет экзотику и культурные открытия.
Уточнения
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, в круизное плаванье можно отправиться и на небольшом судне — так, в последние десятилетия все большую популярность набирают путешествия на круизных парусных яхтах или катамаранах, вместимостью от 4 до 12 человек.
Мэри Энн Эванc (англ. Mary Ann Evans; 22 ноября 1819, имение Арбери в графстве Уорикшир — 22 декабря 1880, Лондон), известная под псевдонимом Джордж Элиот (англ. George Eliot) — английская писательница, поэтесса, журналистка и философ. Одна из самых популярных авторов викторианской эпохи. Её работы известны благодаря своему реализму, психологической проницательности, чувству места, правдивому изображению деревенской жизни.
