Первый лайнер для одиночек: соло-путешествия объявили вызов классическим круизам

5:00
Туризм

Речные круизы становятся всё популярнее, и теперь они выходят на новый уровень. Компания Riviera Travel объявила, что с 2027 года её лайнер MS George Eliot станет первым в мире речным судном, созданным исключительно для индивидуальных путешественников. Это событие может изменить рынок круизов и открыть новый формат отдыха для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку.

Речные круизы
Фото: commons.wikimedia.org by Penguin9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Речные круизы

Почему ставка сделана на индивидуальных туристов

Тенденция к одиночным поездкам растёт во всём мире. По данным Riviera Travel, за последний год число бронирований индивидуальных круизов увеличилось на 66%. Сегодня доля таких путешественников составляет уже почти 13% от всех клиентов компании.

Новый формат обещает избавить пассажиров от "доплаты за одного", которая часто делает путешествие дороже. Лайнер MS George Eliot рассчитан на 140 человек, и все его маршруты будут адаптированы под формат общения и комфортного отдыха соло-туристов.

Что ждёт на борту MS George Eliot

Пассажиров ждут четыре маршрута продолжительностью восемь дней каждый. С июня по ноябрь 2027 года лайнер будет курсировать по Голубому Дунаю, Рейну и Мозелю.

На борту будут организованы:

  • коктейльные часы и совместные ужины для знакомств;
  • дегустации и гастрономические вечера;
  • экскурсии в ключевых точках маршрута;
  • удобные каюты для одного пассажира.

Главная цель — создать атмосферу, где индивидуальные туристы смогут как наслаждаться путешествием наедине, так и при желании находить новых друзей.

Новая страница в Азии: Riviera Alba

Кроме того, компания запускает новый проект — круизы по Меконгу. В 2027 году дебютирует судно Riviera Alba, которое откроет для путешественников культурные и природные богатства Вьетнама и Камбоджи.

Этот шаг показывает, что Riviera Travel делает ставку не только на европейские маршруты, но и на расширение географии, предлагая клиентам ещё больше уникальных впечатлений.

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте круиз заранее: новые форматы быстро раскупаются.
  2. Выбирайте маршрут в зависимости от сезона: Дунай особенно красив осенью, Рейн — летом.
  3. На борту используйте коктейльные часы для знакомств: это лучший способ завести новых друзей.
  4. Если хотите уединения, выбирайте каюту на верхних палубах с видом на реку.
  5. Для Меконга заранее подготовьте визу и вакцинируйтесь, если планируете азиатский маршрут.

А что если…

А что если вы хотите поехать не в одиночку, а с другом или партнёром? На MS George Eliot это тоже возможно, но корабль всё же ориентирован именно на соло-путешественников. В таком случае лучше рассмотреть другие суда Riviera Travel с классическими каютами на двоих.

FAQ

Как выбрать маршрут на MS George Eliot?

Если хотите больше истории и архитектуры, подойдёт Дунай. Для пейзажей — Рейн и Мозель.

Сколько стоит круиз?

Цена будет зависеть от маршрута и типа каюты. Riviera Travel обещает прозрачные тарифы без доплат для соло-гостей.

Что лучше: европейские маршруты или Меконг?

Для первых круизов лучше начать с Европы. Меконг подойдёт тем, кто ищет экзотику и культурные открытия.

Мифы и правда

  • Миф: индивидуальные путешествия всегда дороже.
    Правда: новые форматы круизов убирают лишние расходы.
  • Миф: одному скучно в поездке.
    Правда: лайнер предлагает множество способов общения и совместного отдыха.
  • Миф: речные круизы ограничены возрастом.
    Правда: всё больше молодых туристов выбирают именно этот формат.

3 интересных факта

  • Название MS George Eliot выбрано в честь английской писательницы XIX века Джордж Элиот.
  • В среднем одинокие путешественники тратят на 20 % больше на экскурсии и гастрономию.
  • Река Меконг считается одной из самых биологически богатых рек в мире.

Исторический контекст

  • XIX век — начало речных круизов в Европе.
  • 1930-е — формирование первых регулярных маршрутов по Дунаю.
  • 1990-е — рост популярности речных туров благодаря комфорту.
  • 2020-е — увеличение числа соло-путешественников.
  • 2027 год — запуск первого эксклюзивного лайнера для индивидуальных туристов.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие, в круизное плаванье можно отправиться и на небольшом судне — так, в последние десятилетия все большую популярность набирают путешествия на круизных парусных яхтах или катамаранах, вместимостью от 4 до 12 человек.

Мэри Энн Эванc (англ. Mary Ann Evans; 22 ноября 1819, имение Арбери в графстве Уорикшир — 22 декабря 1880, Лондон), известная под псевдонимом Джордж Элиот (англ. George Eliot) — английская писательница, поэтесса, журналистка и философ. Одна из самых популярных авторов викторианской эпохи. Её работы известны благодаря своему реализму, психологической проницательности, чувству места, правдивому изображению деревенской жизни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
