От императорской резиденции до санатория: удивительная судьба дворца Дюльбер

Туризм

Дворец "Дюльбер" в Крыму — одна из самых необычных построек на Южном берегу. Его название в переводе с тюркского означает "великолепный", и это определение как нельзя лучше отражает облик здания, которое и сегодня напоминает восточную сказку.

Дворец Дюльбер в Крыму
Фото: commons.wikimedia.org by Spider death, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дворец Дюльбер в Крыму

История создания

Внук императора Николая I, великий князь Пётр Николаевич, много путешествовал по Египту и Сирии. Восточные города настолько его впечатлили, что, вернувшись в Крым, он решил построить собственный "маленький Каир". Проект доверили молодому архитектору Николаю Краснову, чьё имя позже станет известно благодаря перестройке Юсуповского дворца, где в 1945 году проходила Ялтинская конференция.

Строительство началось в 1895 году и заняло всего два года. На побережье Чёрного моря вырос дворец с белоснежными стенами из камня, серебристыми куполами, башенками и арками с тонкой ручной резьбой. Облик "Дюльбера" будто сошёл со страниц "Тысячи и одной ночи". Над главным входом была выбита цитата из Корана, а рядом разбили сад с фонтанами и тенистыми аллеями.

Судьба дворца

После революции владельцы покинули своё "восточное гнездо". Здание превратилось в пансионат "Красное знамя", позже пережило годы войны и реконструкцию. Несмотря на испытания, дворец сохранился и сегодня является не только памятником архитектуры, но и действующим санаторием.

Дюльбер сегодня

Современный комплекс сочетает историческую ценность и инфраструктуру для отдыха. На территории оборудованы бассейны, собственный пляж с баром, тренажёрный зал, детские зоны, кинозал и залы для торжеств и конференций. Работают лечебные кабинеты, где проводят процедуры для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Посетить "Дюльбер" можно и в формате экскурсии: достаточно приобрести билет, чтобы прогуляться по парку, осмотреть интерьеры и даже искупаться в море после прогулки.

А что если…

Если бы "Дюльбер" сохранился в первозданном виде, он стал бы ещё более уникальным памятником крымской архитектуры конца XIX века. Однако и сегодня здание остаётся примером того, как восточные мотивы нашли воплощение на южнобережных склонах, соединяя историю, культуру и современный отдых.

Плюсы и минусы

Плюсы: редкая архитектура в мавританском стиле, ухоженный парк, современная инфраструктура, возможность посетить без проживания.
Минусы: часть интерьеров перестроена в советское время, основной доступ возможен только по экскурсии или при проживании в санатории.

FAQ

Можно ли попасть в "Дюльбер" без бронирования номеров?
Да, достаточно приобрести экскурсионный билет.

Что интересного внутри?
Интерьеры с элементами восточного стиля, залы для отдыха и кинозал, сохранившиеся арки и росписи.

Функционирует ли дворец как санаторий?
Да, здесь проводят профилактические и оздоровительные процедуры.

Мифы и правда

Миф: дворец построили для размещения гостей императорского двора.
Правда: "Дюльбер" был частной резиденцией великого князя Петра Николаевича.

Миф: здание сильно пострадало во время войны.
Правда: дворец устоял, сохранив основные архитектурные элементы.

Миф: посещение возможно только для постояльцев.
Правда: вход открыт и по экскурсионным билетам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
