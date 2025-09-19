Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:30
Туризм

Осенние каникулы 2025 года стали более востребованным временем для путешествий у жителей Москвы. Аналитики сервиса онлайн-бронирования "Островок" фиксируют рост интереса как к зарубежным поездкам, так и к отдыху внутри страны.

Туризм по Европе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туризм по Европе

Зарубежные направления

С 25 октября по 4 ноября спрос на зарубежные поездки увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Среди наиболее популярных направлений — Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент. Особенно заметен рост интереса к столице Белоруссии: количество бронирований жилья в Минске выросло в 1,5 раза, как сообщает Москва 24.

Популярность российских регионов

Интерес к поездкам по России также вырос, но менее значительно — на 5%. При этом некоторые направления показали заметный рост бронирований. Московская область прибавила 41%, Ярославская область — 34%, Санкт-Петербург — 13%, Ставропольский край — 10%.

По итогам анализа, в топ наиболее востребованных российских локаций для осенних каникул вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская и Ярославская области, а также Владимирская, Нижегородская, Тульская и Ставропольская области.

Где предпочитают останавливаться

Чаще всего москвичи выбирают апартаменты — 39% бронирований приходится именно на этот вариант. Популярностью пользуются и отели категории "три звезды" (16%), а также гостиницы без категории (16%). Менее востребованными остаются пятизвёздочные отели (3%), объекты с одной-двумя звёздами (3%), кемпинги, глэмпинги и коттеджи (1%).

А что если…

Если текущий рост интереса к поездкам сохранится, осенние каникулы могут превратиться в полноценный туристический сезон, сравнимый по активности с майскими праздниками. Это приведёт к увеличению конкуренции за места в отелях и росту цен в популярных направлениях.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы: рост внутреннего туризма, развитие приграничных направлений, расширение выбора жилья.
Минусы: рост цен в пиковые даты, перегруженность популярных локаций.

Советы шаг за шагом

  1. Определите направление заранее. Осенние каникулы длятся всего неделю, поэтому лучше выбирать города, куда легко добраться прямыми рейсами или поездом.

  2. Сравните стоимость проживания. Апартаменты занимают почти 40% бронирований, но в ряде случаев выгоднее остановиться в трёхзвёздочном отеле, где включён завтрак.

  3. Учитывайте погоду. В европейских странах в это время комфортный климат, но в России возможны резкие перепады температуры.

  4. Бронируйте заранее. В пиковые даты цена на жильё растёт на 20–30%, поэтому выгоднее оформить бронирование за месяц.

  5. Продумайте досуг. Популярные музеи и экскурсии в период каникул загружены, лучше покупать билеты онлайн.

  6. Оставьте резервный бюджет. Помимо проживания и транспорта, часть расходов может уйти на развлечения, особенно в туристических центрах вроде Санкт-Петербурга или Дубая.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
