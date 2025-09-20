Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества

В низовьях Сырдарьи Кызылординской области Казахстана стартовало археологическое исследование. Экспедиция, собравшая специалистов Казахстана и Германии, впервые проводит комплексное изучение памятников джетыасарской культуры, оставившей заметный след в истории региона. К работе подключились Институт археологии им. А. Х. Маргулана, Германский археологический институт, Кызылординский университет им. Коркыт Ата и Кармакшинский краеведческий музей.

Фото: commons.wikimedia by Лапоть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Керамика Средней Азии 4-8 вв. н. э.

Что известно о джетыасарской культуре

Эта культура существовала на территории дельты Сырдарьи и Куандарьи примерно с середины I тысячелетия до н. э. и до IX века нашей эры. Её отличительной чертой были мощные укреплённые поселения и развитая система ирригации. Всего исследователи зафиксировали около пятидесяти городищ и сотни курганов. Своё название культура получила от Джетыасарской долины, где сохранились самые крупные памятники.

Впервые археологи обратили внимание на эти места ещё в середине прошлого века. Однако всестороннее изучение роли джетыасарских племён в контексте истории Центральной Азии началось только сейчас.

Кара-Асар — ключ к пониманию эпохи

Особый интерес представляет поселение Кара-Асар, расположенное на восточной окраине долины. Его площадь составляет около 140 на 150 метров, а укрепления возвышаются до 12 метров. Планировка поселения двухъярусная: центральная платформа с жилыми кварталами вокруг и обширное внешнее укрепление.

Раскопки 2024-2025 годов выявили порядка сорока помещений, датируемых V-VI веками. Жилые блоки группировались вокруг дворов, в домах сохранились очаги, скамьи и улицы. Удивительной особенностью стало использование костей крупного рогатого скота в дверных проёмах: они служили своеобразными шарнирами для плавного открывания створок.

Поверхность Кара-Асара буквально усеяна фрагментами красной полированной керамики. Такие находки охватывают все три этапа развития джетыасарской культуры и подтверждают долговременное заселение.

Советы шаг за шагом для туристов

Начинайте знакомство с культурой с посещения музеев Кызылординской области. Планируя поездку в Кара-Асар, берите удобную обувь — маршрут проходит по возвышенностям. Захватите воду и головной убор: археологические зоны находятся на открытой степи. Используйте услуги местных гидов — они помогут увидеть детали, которые легко упустить. Для более глубокого погружения посетите выставки в Алматы и Астане, где представлены артефакты джетыасарского комплекса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование официальных маршрутов → риск повреждения памятников → выбирайте экскурсии через музей.

Самостоятельные раскопки → административная ответственность → участие в волонтёрских проектах при университетах.

Недооценка жары летом → тепловой удар → поездка весной или осенью.

А что если…

Что если джетыасарская культура была не только земледельческой, но и торговой? Находки керамики и украшений позволяют предположить существование обмена с соседними регионами, возможно, вплоть до Великого Шёлкового пути.

Плюсы и минусы изучения культуры

Плюсы

Раскрытие новых знаний об истории Центральной Азии.

Возможность развития туризма в регионе.

Участие международных специалистов.

Минусы

Сложные условия для раскопок (жара, пески).

Риск разрушения памятников без охраны.

Недостаток финансирования для долгосрочных проектов.

FAQ

Как выбрать маршрут для поездки в Джетыасарскую долину?

Лучше всего брать тур через Кызылорду: отсюда отправляются группы с гидами и транспортом.

Сколько стоит экскурсия по памятникам?

Средняя цена группового тура — от 10 до 20 тысяч тенге на человека.

Что лучше: самостоятельная поездка или тур с гидом?

Тур с гидом безопаснее и информативнее: вы услышите истории и увидите детали, которые сложно заметить самостоятельно.

Мифы и правда

Миф: джетыасарская культура малоизвестна и не представляет интереса.

Правда: это уникальное явление, отражающее взаимодействие кочевой и оседлой жизни.

Миф: памятники полностью изучены.

Правда: большинство поселений остаются неисследованными, и новые открытия только начинаются.

3 интересных факта

В некоторых поселениях найдены остатки оросительных каналов, указывающие на развитое земледелие.

Кости животных использовались в строительстве не только дверей, но и укреплений.

Керамика из Джетыасара отличается яркой полировкой и орнаментами, близкими к раннесредневековым мотивам.

Исторический контекст