Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества

В низовьях Сырдарьи Кызылординской области Казахстана стартовало археологическое исследование. Экспедиция, собравшая специалистов Казахстана и Германии, впервые проводит комплексное изучение памятников джетыасарской культуры, оставившей заметный след в истории региона. К работе подключились Институт археологии им. А. Х. Маргулана, Германский археологический институт, Кызылординский университет им. Коркыт Ата и Кармакшинский краеведческий музей.
Эта культура существовала на территории дельты Сырдарьи и Куандарьи примерно с середины I тысячелетия до н. э. и до IX века нашей эры. Её отличительной чертой были мощные укреплённые поселения и развитая система ирригации. Всего исследователи зафиксировали около пятидесяти городищ и сотни курганов. Своё название культура получила от Джетыасарской долины, где сохранились самые крупные памятники.
Впервые археологи обратили внимание на эти места ещё в середине прошлого века. Однако всестороннее изучение роли джетыасарских племён в контексте истории Центральной Азии началось только сейчас.
Особый интерес представляет поселение Кара-Асар, расположенное на восточной окраине долины. Его площадь составляет около 140 на 150 метров, а укрепления возвышаются до 12 метров. Планировка поселения двухъярусная: центральная платформа с жилыми кварталами вокруг и обширное внешнее укрепление.
Раскопки 2024-2025 годов выявили порядка сорока помещений, датируемых V-VI веками. Жилые блоки группировались вокруг дворов, в домах сохранились очаги, скамьи и улицы. Удивительной особенностью стало использование костей крупного рогатого скота в дверных проёмах: они служили своеобразными шарнирами для плавного открывания створок.
Поверхность Кара-Асара буквально усеяна фрагментами красной полированной керамики. Такие находки охватывают все три этапа развития джетыасарской культуры и подтверждают долговременное заселение.
Игнорирование официальных маршрутов → риск повреждения памятников → выбирайте экскурсии через музей.
Самостоятельные раскопки → административная ответственность → участие в волонтёрских проектах при университетах.
Недооценка жары летом → тепловой удар → поездка весной или осенью.
Что если джетыасарская культура была не только земледельческой, но и торговой? Находки керамики и украшений позволяют предположить существование обмена с соседними регионами, возможно, вплоть до Великого Шёлкового пути.
Как выбрать маршрут для поездки в Джетыасарскую долину?
Лучше всего брать тур через Кызылорду: отсюда отправляются группы с гидами и транспортом.
Сколько стоит экскурсия по памятникам?
Средняя цена группового тура — от 10 до 20 тысяч тенге на человека.
Что лучше: самостоятельная поездка или тур с гидом?
Тур с гидом безопаснее и информативнее: вы услышите истории и увидите детали, которые сложно заметить самостоятельно.
В низовьях Сырдарьи стартовало археологическое исследование джетыасарской культуры. Учёные изучают поселения V-IX веков, обнаруживая уникальные методы строительства.