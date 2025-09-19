Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации

Авиаперевозки в Германии оказались в центре острой дискуссии: отрасль предупреждает о рисках потери конкурентоспособности и требует немедленных политических решений. Высокие налоги, перегруженность воздушного пространства, избыточные правила и дорогие тарифы подрывают позиции страны на международной арене. В то время как Европа в целом борется с последствиями пандемии, экологическими нормами и геополитическими вызовами, немецкие аэропорты заявляют о необходимости реформ и справедливых условий для работы.
Представители немецких аэропортов встретились с министром транспорта Патриком Шнидером и обозначили ключевые задачи: сохранить конкурентоспособность, упростить доступ к авиаперевозкам для граждан и бизнеса, сократить бюрократию и снизить издержки.
Ассоциация аэропортов Германии (ADV) выступила за более прозрачные правила ценообразования и за упрощение административных процедур.
"Самолеты – это незаменимое средство передвижения для туристов, желающих открыть для себя Германию. Они также играют важную роль для путешественников, стремящихся расширить свой кругозор по всему миру. Глобализация и мобильность неразрывно связаны", — подчеркнула президент ADV и директор аэропорта Берлина Алетта фон Массенбах.
По словам экспертов, Германия рискует сократить количество прямых рейсов, а это напрямую влияет на привлекательность страны как транспортного узла. Высокие сборы делают перелеты дорогими, что вынуждает авиакомпании перебрасывать самолеты в другие регионы.
|Показатель
|Германия
|Европа в целом
|Налоги и сборы
|Высокие, ограничивают авиакомпании
|Разнятся, но также растут
|Прямые рейсы
|Снижаются
|Уменьшились после COVID-19
|Регулирование
|Усиленные национальные нормы
|Общие правила ЕС + локальные адаптации
|Экологические требования
|Жесткие
|Единые нормы ЕС
|Доступность для пассажиров
|Снижается из-за цен
|Страдает из-за высокой конкуренции
Пассажирам стоит бронировать билеты заранее, чтобы снизить расходы.
Выбирать авиакомпании с гибкой политикой изменения маршрутов.
При планировании международных поездок учитывать альтернативные хабы (например, Амстердам, Вена или Цюрих).
Для бизнеса — использовать корпоративные тарифы и программы лояльности.
При коротких поездках внутри Европы рассматривать скоростные поезда как альтернативу.
Ошибка: авиакомпании концентрируются только на крупных хабах.
Последствие: региональные аэропорты теряют рейсы и рабочие места.
Альтернатива: поддержка региональных перевозчиков через госпрограммы и совместные проекты с лоукостерами.
Ошибка: избыточное внедрение норм ЕС без адаптации.
Последствие: бюрократия удорожает перелеты.
Альтернатива: гармонизация требований на уровне ЕС без «позолоты» в национальном праве.
Ошибка: игнорирование инвестиций в оборудование и IT-системы.
Последствие: перегруженные терминалы и задержки рейсов.
Альтернатива: внедрение автоматизированных систем регистрации и контроля, цифровизация документооборота.
Если Германия не примет меры по снижению налогов и реформированию правил, то авиакомпании будут сокращать рейсы, а пассажиры — выбирать соседние страны для вылета. В перспективе это может лишить страну статуса одного из главных транспортных узлов Европы и ударить по туризму.
Как выбрать авиакомпанию для полетов из Германии?
Ориентируйтесь на стоимость билета, наличие прямых рейсов и отзывы пассажиров. Лоукостеры часто дешевле, но сервис может быть ограничен.
Сколько стоит билет внутри Европы?
Цены сильно зависят от сезона и направления. Средняя стоимость перелета по Европе — 70–150 евро при раннем бронировании.
Что лучше для коротких поездок — самолет или поезд?
Если расстояние до 600 км, скоростной поезд часто оказывается быстрее и удобнее, особенно с учетом времени на досмотр в аэропорту.
Миф: авиабилеты в Европе всегда дешевле, чем в других регионах.
Правда: из-за налогов и новых экологических сборов цены растут и становятся выше, чем у конкурентов в Азии или на Ближнем Востоке.
Миф: новые экологические правила делают перелеты полностью «зеленым» видом транспорта.
Правда: переход к экологичному топливу идет медленно, и пока это лишь уменьшает вред, но не исключает его.
Миф: кризис в авиации закончился после пандемии.
Правда: последствия COVID-19 до сих пор ощущаются — кадровый дефицит, долги и снижение маршрутов сохраняются.
Германия входит в тройку европейских стран с самыми высокими налогами на авиацию.
В Берлине пассажиропоток упал почти на 20% по сравнению с доковидным уровнем.
1990-е годы: после объединения Германии аэропорты получили мощный импульс развития.
2000-е годы: приход лоукостеров изменил рынок, сделав перелеты доступнее.
2020-е годы: пандемия нанесла сильнейший удар, поставив отрасль на грань кризиса.
Сегодня: Германия ищет баланс между экологическими целями и сохранением конкурентоспособности.
