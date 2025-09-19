Семейный отпуск мечты обернулся кошмаром: 4000 долларов за укус обезьяны

Жительница Сиднея поделилась, как неожиданная встреча с приматом в известном балийском заповеднике превратилась в настоящий кошмар.

Обезьяний лес

Флавия Макдональд с супругом и их дочерью Лореной, которой 12 лет, решили спонтанно отметить День отца на популярном индонезийском курорте.

"Дочь захотела порадовать отца солнечным сюрпризом, устав от сиднейских дождей", — сообщила Макдональд.

Их сюрприз обернулся неожиданностью. Макдональды прибыли на Бали в дождливую погоду. Решив не унывать, они отправились из Семиньяка в Убуд, рассчитывая на меньшее количество осадков и посещение знаменитого Обезьяньего леса.

В парке, несмотря на большое количество посетителей, семье сообщили о правилах безопасности при контакте с обезьянами. У них не было с собой ничего привлекательного для животных. Обезьяна внезапно вскочила на плечи мужа, а затем перебралась к дочери и укусила её за шею.

Отсутствие необходимой медпомощи

Сотрудники парка не оказали должной помощи, лишь заверили, что обезьяны "очень чистые", и предложили промыть рану водой с мылом.

Мать настояла на посещении клиники из-за риска бешенства. В клинике был выставлен счет более чем на 4000 долларов, который пришлось оплатить из личных сбережений, поскольку страховка не покрывала экстренные случаи.