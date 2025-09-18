3,2 гектара магии: 330 редких растений этого парка очаровывали 12 500 туристов

Приблизительно 12 500 человек посетили в текущем сезоне экспозицию редких растений Татранского региона (Польша).
Об этом сообщило руководство Татранского национального парка, отметив, что в ближайшее время сотрудники приступят к подготовке территории к наступлению зимы.
Планируется провести обслуживание системы полива, очистку водоёмов, удаление сорняков, инвентаризацию закрытого сада, а также начать посев семян для подготовки к следующей выставке, открытие которой традиционно происходит в мае.
Несмотря на то, что под кураторством Яны Черницкой число посетителей немного уступило показателям прошлого года, сезон в целом признан весьма успешным.
Наибольший интерес посетители проявляли в июне и августе. На территории площадью 3,2 гектара гости экспозиции могли увидеть более 330 видов трав и растений, представляющих различные высотные пояса: от предгорных лугов до гористых и субнивальных зон.
Среди пользующихся спросом растений вновь лидировал эдельвейс, также повышенное внимание вызвал камнеломник метельчатый и дриада восьмилепестная.
До возобновления работы выставки в мае, любители татранской флоры смогут ознакомиться примерно со 150 видами растений в помещении музея TANAP, расположенного в Татранской Ломнице. Там представлены виды, которые не могут быть выращены в условиях ботанического сада.
