Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покемон из морских глубин: как выглядит новый вид рыб-улиток, обитающий в кромешной тьме
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Два концерта Вани Дмитриенко обещают взрывной доход — эти цифры сводят с ума
Горбачёва раскрыла шокирующие подробности осмотра в 15 лет: что произошло в клинике
Сладкая дыня превращается в яд: три продукта, с которыми её нельзя есть ни в коем случае
Автомобиль превращается в ледяную капсулу: простые способы попасть в салон, когда дверь примёрзла
Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту
Как пилатес ломает привычные правила фитнеса: меньше усилий — больше результата
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут

3,2 гектара магии: 330 редких растений этого парка очаровывали 12 500 туристов

1:44
Туризм

Приблизительно 12 500 человек посетили в текущем сезоне экспозицию редких растений Татранского региона (Польша).

турист
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
турист

Подготовка к следующему сезону

Об этом сообщило руководство Татранского национального парка, отметив, что в ближайшее время сотрудники приступят к подготовке территории к наступлению зимы.

Планируется провести обслуживание системы полива, очистку водоёмов, удаление сорняков, инвентаризацию закрытого сада, а также начать посев семян для подготовки к следующей выставке, открытие которой традиционно происходит в мае.

Несмотря на то, что под кураторством Яны Черницкой число посетителей немного уступило показателям прошлого года, сезон в целом признан весьма успешным.

Июнь и август — самое популярное время

Наибольший интерес посетители проявляли в июне и августе. На территории площадью 3,2 гектара гости экспозиции могли увидеть более 330 видов трав и растений, представляющих различные высотные пояса: от предгорных лугов до гористых и субнивальных зон.

Какие растения пользуются спросом

Среди пользующихся спросом растений вновь лидировал эдельвейс, также повышенное внимание вызвал камнеломник метельчатый и дриада восьмилепестная.

До возобновления работы выставки в мае, любители татранской флоры смогут ознакомиться примерно со 150 видами растений в помещении музея TANAP, расположенного в Татранской Ломнице. Там представлены виды, которые не могут быть выращены в условиях ботанического сада.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Домашние животные
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
3,2 гектара магии: 330 редких растений этого парка очаровывали 12 500 туристов
Проблемы Австралии помогли экспорту российского угля
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Два концерта Вани Дмитриенко обещают взрывной доход — эти цифры сводят с ума
Сладкая дыня превращается в яд: три продукта, с которыми её нельзя есть ни в коем случае
Горбачёва раскрыла шокирующие подробности осмотра в 15 лет: что произошло в клинике
Автомобиль превращается в ледяную капсулу: простые способы попасть в салон, когда дверь примёрзла
Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту
Как пилатес ломает привычные правила фитнеса: меньше усилий — больше результата
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.