Мачу-Пикчу под угрозой: как социальный конфликт в Перу ударил по главной достопримечательности страны

Мачу-Пикчу — одно из самых узнаваемых мест планеты и символ Перу. Город инков, скрытый в горах Анд на высоте более 2400 метров, входит в список новых семи чудес света. Миллионы туристов мечтают увидеть туман над древними террасами и прогуляться по каменным улицам, построенным ещё в XV веке. Однако даже такое культовое направление не застраховано от современных проблем: в сентябре здесь вспыхнули протесты, из-за которых сотни людей оказались буквально заблокированными на пути домой.
16 сентября на платформе X появились видео: более тысячи туристов застряли в Агуас-Кальентес — городе у подножия Мачу-Пикчу. Причиной стала акция протеста: в Ольянтайтамбо демонстранты закидали камнями железнодорожные пути, перекрыв основной маршрут. Власти вынуждены были организовать эвакуацию, однако по состоянию на 17 сентября сотни людей оставались без возможности выбраться.
Перуанские чиновники заявили, что протесты приостановят на 72 часа, чтобы туристы смогли покинуть регион. Но полностью гарантировать спокойствие никто не может: задержки и отмены поездов остаются вероятными.
Корень проблемы в автобусном сообщении, которое связывает Агуас-Кальентес и сам Мачу-Пикчу. Срок действия контракта с прежней компанией закончился, а новые договорённости не были достигнуты. Перевозка туристов в этом направлении приносит серьёзный доход, и спор о том, кто будет управлять линией, перерос в массовые протесты.
Годовой поток — около 1,5 миллиона человек. Многие приезжают из США и Европы. Для жителей региона туризм — ключевой источник дохода, поэтому даже временные сбои становятся ударом по экономике. Несмотря на перегруженность маршрутов и проблемы с чрезмерным туризмом, Мачу-Пикчу остаётся "местом силы" для миллионов путешественников.
А что если использовать протесты как повод исследовать другие перуанские достопримечательности? Вокруг Куско много мест не менее впечатляющих: Долина Инков, город Писак, крепость Саксайуаман. Такой выбор уменьшит зависимость от нестабильного маршрута и позволит глубже познакомиться с культурой.
Да, но с трудностями. Поезда и автобусы работают с перебоями.
Свяжитесь с компанией-перевозчиком и уточните компенсации. Рассмотрите пешие маршруты.
Если у вас гибкий график — да. Для короткого отпуска лучше перенести поездку.
Уточнения
Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа — "старая гора") — древний город Империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. Расположен на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. В 2007 году был удостоен звания Нового чуда света.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.