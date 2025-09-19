Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии

Украшения — это не только способ подчеркнуть стиль, но и важная часть образа в путешествиях. На ужине в дорогом ресторане, прогулке по набережной или вечере на лайнере хочется выглядеть безупречно. Однако перевозка ювелирных изделий таит свои трудности: тонкие цепочки путаются, браслеты теряют форму, а серьги легко потерять. Чтобы этого не случилось, достаточно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.
Самая распространённая неприятность — спутанные цепочки. Даже если вы храните их в отдельной коробочке, багаж в дороге часто трясут и переворачивают. В результате достать любимое украшение без узлов бывает непросто. Решение — использовать обычную соломинку для напитков: проденьте через неё цепочку и закрепите застёжкой. Такой способ надёжен и занимает минимум места.
Для массивных браслетов или украшений на лодыжку подойдёт простая втулка от туалетной бумаги. Наденьте на неё браслеты, упакуйте во вместительный пакет с застёжкой, а для фиксации добавьте немного малярного скотча. Так украшения сохранят форму и не поцарапаются.
Ещё один способ — полотенце или шарф. Разложите украшения на ткани, сверните плотным рулоном и закрепите резинкой. Такой "дорожный органайзер" легко помещается даже в небольшую сумку.
Для маленьких украшений подойдут шкатулки или коробочки с отделениями. Но если хочется сэкономить место, используйте пуговицы.
"Для большего удобства вставьте серьги в пуговицы. Маленькие отверстия в пуговицах не дадут серьгам потеряться или перепутаться", — отметила консультант по дизайну и геммолог Эмили Диксон.
Этот простой трюк действительно экономит время: в поездке не придётся искать вторую серёжку по всему чемодану.
А что если использовать подручные вещи вместо покупных органайзеров? Пластиковые контейнеры для таблеток идеально подходят для колец и серёжек, а старый пенал может стать футляром для украшений в дороге. Экономия и практичность в одном решении.
Лучше не стоит. Дорогие вещи всегда держите в ручной клади.
Используйте соломинки или трубочки.
Упакуйте в полотенце или втулку, закрепите резинкой.
