Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омолоди сердце на 20 лет: стоит делать всего две мини-тренировки в неделю
От холостяка до главы семьи: почему Дава больше не ходит на тусовки с друзьями
Налоговый Армагеддон: как теперь будут забирать внесудебные долги
Утечка в моторе появляется не сама: проверьте, не губите ли вы патрубки собственными руками
Загадка кратера Лаппаярви: когда микробная жизнь начала свой путь
Как Петросян отметил 80-летие: раскрыта стоимость элитной усадьбы для юбилея
Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты

Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии

4:14
Туризм

Украшения — это не только способ подчеркнуть стиль, но и важная часть образа в путешествиях. На ужине в дорогом ресторане, прогулке по набережной или вечере на лайнере хочется выглядеть безупречно. Однако перевозка ювелирных изделий таит свои трудности: тонкие цепочки путаются, браслеты теряют форму, а серьги легко потерять. Чтобы этого не случилось, достаточно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

лайфхаки в путешествии по хранению,украшений
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
лайфхаки в путешествии по хранению,украшений

Главная проблема — запутанные украшения

Самая распространённая неприятность — спутанные цепочки. Даже если вы храните их в отдельной коробочке, багаж в дороге часто трясут и переворачивают. В результате достать любимое украшение без узлов бывает непросто. Решение — использовать обычную соломинку для напитков: проденьте через неё цепочку и закрепите застёжкой. Такой способ надёжен и занимает минимум места.

Как хранить браслеты и наручи

Для массивных браслетов или украшений на лодыжку подойдёт простая втулка от туалетной бумаги. Наденьте на неё браслеты, упакуйте во вместительный пакет с застёжкой, а для фиксации добавьте немного малярного скотча. Так украшения сохранят форму и не поцарапаются.

Ещё один способ — полотенце или шарф. Разложите украшения на ткани, сверните плотным рулоном и закрепите резинкой. Такой "дорожный органайзер" легко помещается даже в небольшую сумку.

Как упаковать серьги и кольца

Для маленьких украшений подойдут шкатулки или коробочки с отделениями. Но если хочется сэкономить место, используйте пуговицы.

"Для большего удобства вставьте серьги в пуговицы. Маленькие отверстия в пуговицах не дадут серьгам потеряться или перепутаться", — отметила консультант по дизайну и геммолог Эмили Диксон.

Этот простой трюк действительно экономит время: в поездке не придётся искать вторую серёжку по всему чемодану.

Советы шаг за шагом

  1. Упакуйте цепочки в соломинки или пластиковые тюбики.
  2. Для браслетов используйте втулку от бумаги или мягкое полотенце.
  3. Серьги храните в пуговицах или маленьких коробочках.
  4. Кольца лучше надевать на пластиковый или металлический карабин.
  5. Всегда кладите украшения в ручную кладь, а не в багаж.

А что если…

А что если использовать подручные вещи вместо покупных органайзеров? Пластиковые контейнеры для таблеток идеально подходят для колец и серёжек, а старый пенал может стать футляром для украшений в дороге. Экономия и практичность в одном решении.

FAQ

Можно ли перевозить украшения в багаже?

Лучше не стоит. Дорогие вещи всегда держите в ручной клади.

Как избежать спутывания цепочек?

Используйте соломинки или трубочки.

Что делать с массивными украшениями?

Упакуйте в полотенце или втулку, закрепите резинкой.

Мифы и правда

  • Миф: украшения обязательно должны храниться в специальных органайзерах.
    Правда: их можно упаковать с помощью обычных предметов — соломинок, пуговиц, полотенец.
  • Миф: серьги-гвоздики лучше хранить в коробке.
    Правда: вставленные в пуговицу, они защищены ещё лучше.
  • Миф: чем дороже коробочка, тем надёжнее хранение.
    Правда: главное — правильная фиксация, а не цена контейнера.

Исторический контекст

  • Ещё в античности ювелирные изделия перевозили в тканевых мешочках.
  • В XIX веке появились первые дорожные шкатулки с бархатными отделениями.
  • Сегодня для путешествий используют лёгкие и универсальные органайзеры, а также подручные средства.

Интересные факты

  1. Первые дорожные шкатулки для ювелирных изделий появились в Викторианскую эпоху.
  2. Некоторые авиакомпании разрешают провозить украшения только в ручной клади.
  3. На круизных лайнерах действуют магазины duty free с коллекциями украшений, доступных только пассажирам.

Уточнения

Ювели́рное изде́лие (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum - драгоценность; лат. iocus - шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир. В словаре В. И. Даля слово ювелир определено следующим образом: "Ювелир — бриллиантщик, золотых дел мастер, работающий с камнями, жемчугом".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Домашние животные
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты
Фантастика в реальности: рыба летает по дну и хрюкает — подводная загадка Карибских островов
Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии
Колючая магия: почему кактусы живут дольше людей и цветут лишь на грани чуда
Тайное стало явным: правда о прошлом дочери Успенской привела к судебному иску против певицы
Дешевая находка обернулась разочарованием: этот вид рыбы не оправдал ожиданий покупателей
Детали будущей роли: какой актёр превратится в лидера Сектора газа на экране
Минус на весах за сутки: хитрости, которые работают быстрее диет — без вреда организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.