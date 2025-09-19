Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Море для многих — символ отдыха и свободы. Но вместе с его красотой у туристов часто возникает тревога: не поджидают ли акулы у берега? Этот страх поддерживают новостные заголовки, хотя в реальности встречи с хищниками происходят крайне редко.

Акула
Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Где акул больше всего

Акулы предпочитают тёплые воды, богатые рыбой. Поэтому чаще всего они встречаются в Красном море, Индийском океане и у побережья Австралии и США.

По данным специалистов, именно США лидируют по числу зафиксированных нападений. Чаще всего это штат Флорида, где в прошлом году зарегистрировали 14 случаев.

В Калифорнии было три нападения, одно из которых закончилось лишь повреждением доски серфера. На Гавайях зафиксирован ещё один инцидент у побережья Оаху. В Египте в 2023 году произошло два нападения.

А вот российские моря считаются одними из самых безопасных: здесь практически не встречаются виды акул, опасные для человека.

Разновидности акул в курортных зонах

В Красном море обитают три вида акул, представляющих угрозу для туристов:

  • океаническая белоперая — чаще охотится в открытом море, но иногда подходит к рифам;
  • тигровая акула — встречается реже, но может представлять опасность для пловцов и дайверов;
  • акула-молот — вероятность столкновения с ней у берегов невелика.

Почему акулы подходят к берегу

Причин несколько. Рыба у побережья создаёт для них естественный "шведский стол". Тёплая вода быстрее прогревается на мелководье, что привлекает акул для размножения. Иногда их маршруты меняются из-за штормов и течений.

Немалую роль играет и деятельность человека. Рыболовные суда, выбрасывающие отходы, привлекают хищников. Опасным фактором становятся туристические шоу с подкормкой акул.

"Побережье привлекает хищников прежде всего разной рыбой. Для акулы это своего рода 'шведский стол'", — пояснила управляющий партнер компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова.

Советы шаг за шагом

  1. Купайтесь только на официальных пляжах.
  2. Избегайте воды в сумерках и на рассвете — именно тогда акулы активны.
  3. Не заходите в море с кровоточащими ранами.
  4. Не плавайте рядом с рыбаками и в местах сброса рыбы.
  5. Откажитесь от самостоятельных кормлений акул ради фото.

А что если…

А что если сравнить риск встречи с акулой с другими опасностями на отдыхе? В среднем по миру фиксируется 70-80 нападений в год, и лишь малая часть из них заканчивается трагически. Для сравнения: вероятность попасть в ДТП во время отпуска в сотни раз выше.

FAQ

Где самые безопасные пляжи для купания?

В российских морях, на Средиземноморских курортах Турции, Кипра и Испании вероятность встречи с акулой минимальна.

Какая страна лидирует по нападениям акул?

США, особенно Флорида.

Что делать, если вы увидели акулу?

Сохранять спокойствие, медленно выйти из воды, не создавая брызг и резких движений.

Мифы и правда

  • Миф: акулы специально нападают на людей.
    Правда: чаще всего нападения связаны с ошибкой — акула принимает пловца за добычу.
  • Миф: в Средиземном море акул нет.
    Правда: они есть, но встречи с ними крайне редки.
  • Миф: акула подплывает к берегу случайно.
    Правда: их привлекают рыба, тёплая вода и деятельность человека.

Исторический контекст

  • Древние мореплаватели боялись акул и считали их "морскими демонами".
  • В XX веке развитие серфинга увеличило количество контактов человека и акул.
  • Сегодня благодаря наблюдениям и системам оповещения риск для туристов сведен к минимуму.

Интересные факты

  • У акул отличное обоняние — они способны почувствовать каплю крови в сотнях литров воды.
  • Самая редкая акула — мегамут, впервые пойманная лишь в 1976 году.
  • Акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет — они старше динозавров.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
