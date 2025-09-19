Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего

Море для многих — символ отдыха и свободы. Но вместе с его красотой у туристов часто возникает тревога: не поджидают ли акулы у берега? Этот страх поддерживают новостные заголовки, хотя в реальности встречи с хищниками происходят крайне редко.

Фото: flickr.com by Steve Garner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

Где акул больше всего

Акулы предпочитают тёплые воды, богатые рыбой. Поэтому чаще всего они встречаются в Красном море, Индийском океане и у побережья Австралии и США.

По данным специалистов, именно США лидируют по числу зафиксированных нападений. Чаще всего это штат Флорида, где в прошлом году зарегистрировали 14 случаев.

В Калифорнии было три нападения, одно из которых закончилось лишь повреждением доски серфера. На Гавайях зафиксирован ещё один инцидент у побережья Оаху. В Египте в 2023 году произошло два нападения.

А вот российские моря считаются одними из самых безопасных: здесь практически не встречаются виды акул, опасные для человека.

Разновидности акул в курортных зонах

В Красном море обитают три вида акул, представляющих угрозу для туристов:

океаническая белоперая — чаще охотится в открытом море, но иногда подходит к рифам;

тигровая акула — встречается реже, но может представлять опасность для пловцов и дайверов;

акула-молот — вероятность столкновения с ней у берегов невелика.

Почему акулы подходят к берегу

Причин несколько. Рыба у побережья создаёт для них естественный "шведский стол". Тёплая вода быстрее прогревается на мелководье, что привлекает акул для размножения. Иногда их маршруты меняются из-за штормов и течений.

Немалую роль играет и деятельность человека. Рыболовные суда, выбрасывающие отходы, привлекают хищников. Опасным фактором становятся туристические шоу с подкормкой акул.

"Побережье привлекает хищников прежде всего разной рыбой. Для акулы это своего рода 'шведский стол'", — пояснила управляющий партнер компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова.

Советы шаг за шагом

Купайтесь только на официальных пляжах. Избегайте воды в сумерках и на рассвете — именно тогда акулы активны. Не заходите в море с кровоточащими ранами. Не плавайте рядом с рыбаками и в местах сброса рыбы. Откажитесь от самостоятельных кормлений акул ради фото.

А что если…

А что если сравнить риск встречи с акулой с другими опасностями на отдыхе? В среднем по миру фиксируется 70-80 нападений в год, и лишь малая часть из них заканчивается трагически. Для сравнения: вероятность попасть в ДТП во время отпуска в сотни раз выше.

FAQ

Где самые безопасные пляжи для купания?

В российских морях, на Средиземноморских курортах Турции, Кипра и Испании вероятность встречи с акулой минимальна.

Какая страна лидирует по нападениям акул?

США, особенно Флорида.

Что делать, если вы увидели акулу?

Сохранять спокойствие, медленно выйти из воды, не создавая брызг и резких движений.

Мифы и правда

Миф: акулы специально нападают на людей.

Правда: чаще всего нападения связаны с ошибкой — акула принимает пловца за добычу.

Миф: в Средиземном море акул нет.

Правда: они есть, но встречи с ними крайне редки.

Миф: акула подплывает к берегу случайно.

Правда: их привлекают рыба, тёплая вода и деятельность человека.

Исторический контекст

Древние мореплаватели боялись акул и считали их "морскими демонами".

В XX веке развитие серфинга увеличило количество контактов человека и акул.

Сегодня благодаря наблюдениям и системам оповещения риск для туристов сведен к минимуму.

Интересные факты

У акул отличное обоняние — они способны почувствовать каплю крови в сотнях литров воды.

Самая редкая акула — мегамут, впервые пойманная лишь в 1976 году.

Акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет — они старше динозавров.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад.

