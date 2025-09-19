Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего

Море для многих — символ отдыха и свободы. Но вместе с его красотой у туристов часто возникает тревога: не поджидают ли акулы у берега? Этот страх поддерживают новостные заголовки, хотя в реальности встречи с хищниками происходят крайне редко.
Акулы предпочитают тёплые воды, богатые рыбой. Поэтому чаще всего они встречаются в Красном море, Индийском океане и у побережья Австралии и США.
По данным специалистов, именно США лидируют по числу зафиксированных нападений. Чаще всего это штат Флорида, где в прошлом году зарегистрировали 14 случаев.
В Калифорнии было три нападения, одно из которых закончилось лишь повреждением доски серфера. На Гавайях зафиксирован ещё один инцидент у побережья Оаху. В Египте в 2023 году произошло два нападения.
А вот российские моря считаются одними из самых безопасных: здесь практически не встречаются виды акул, опасные для человека.
В Красном море обитают три вида акул, представляющих угрозу для туристов:
Причин несколько. Рыба у побережья создаёт для них естественный "шведский стол". Тёплая вода быстрее прогревается на мелководье, что привлекает акул для размножения. Иногда их маршруты меняются из-за штормов и течений.
Немалую роль играет и деятельность человека. Рыболовные суда, выбрасывающие отходы, привлекают хищников. Опасным фактором становятся туристические шоу с подкормкой акул.
"Побережье привлекает хищников прежде всего разной рыбой. Для акулы это своего рода 'шведский стол'", — пояснила управляющий партнер компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова.
А что если сравнить риск встречи с акулой с другими опасностями на отдыхе? В среднем по миру фиксируется 70-80 нападений в год, и лишь малая часть из них заканчивается трагически. Для сравнения: вероятность попасть в ДТП во время отпуска в сотни раз выше.
В российских морях, на Средиземноморских курортах Турции, Кипра и Испании вероятность встречи с акулой минимальна.
США, особенно Флорида.
Сохранять спокойствие, медленно выйти из воды, не создавая брызг и резких движений.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти. Самые древние представители существовали уже около 450—420 млн лет назад.
