Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте курицу или фарш — кабачковая пицца выдержит даже мясной вариант
Худеем лёжа: всего 3 шага и диван превратится в личного фитнес-тренера
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок

200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров

Туризм

Венгрия стала свидетелем редкого события: китайский высокоскоростной электропоезд "Sólyom" (в переводе "сокол"), предназначенный для линии Будапешт-Белград, был запечатлён в ходе внутренних испытаний. Сейчас состав ожидает получения венгерского сертификата соответствия.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Испытания

Любители железнодорожного транспорта получили возможность наблюдать за испытаниями поезда, известного в Сербии как "Szoko". В настоящее время проводятся тесты в Венгрии, необходимые для одобрения венгерской стороной, как сообщает издание Világgazdaság.

Поезд CRRC Falcon, разработанный китайской компанией CRRC Changchun, создан на базе платформы Fuxing и адаптирован к европейским стандартам.

Основные характеристики

Длина — 104 метра, 242 места (45 первого класса). Максимальная скорость в Китае — 350 км/ч, на сербском участке — 200 км/ч. Поезд состоит из четырех вагонов, включая моторный вагон и низкопольную секцию. Srbija Voz заказала пять таких составов по цене около 4,2 миллиарда форинтов за единицу.

Крупнейший транспортный проект

Строительство железнодорожной линии Будапешт-Белград, являющееся крупнейшим транспортным проектом в Венгрии за последние 100 лет, оценивается в 880 миллиардов форинтов. Согласно планам, к Рождеству между двумя столицами будут курсировать три международных поезда с остановкой в Кишкунхалаше.

Линия Будапешт-Белград имеет стратегическое значение для транспортировки китайских товаров из греческих портов в Западную Европу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года
Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.