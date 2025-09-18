200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров

Венгрия стала свидетелем редкого события: китайский высокоскоростной электропоезд "Sólyom" (в переводе "сокол"), предназначенный для линии Будапешт-Белград, был запечатлён в ходе внутренних испытаний. Сейчас состав ожидает получения венгерского сертификата соответствия.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Турист в ожидании поезда

Испытания

Любители железнодорожного транспорта получили возможность наблюдать за испытаниями поезда, известного в Сербии как "Szoko". В настоящее время проводятся тесты в Венгрии, необходимые для одобрения венгерской стороной, как сообщает издание Világgazdaság.

Поезд CRRC Falcon, разработанный китайской компанией CRRC Changchun, создан на базе платформы Fuxing и адаптирован к европейским стандартам.

Основные характеристики

Длина — 104 метра, 242 места (45 первого класса). Максимальная скорость в Китае — 350 км/ч, на сербском участке — 200 км/ч. Поезд состоит из четырех вагонов, включая моторный вагон и низкопольную секцию. Srbija Voz заказала пять таких составов по цене около 4,2 миллиарда форинтов за единицу.

Крупнейший транспортный проект

Строительство железнодорожной линии Будапешт-Белград, являющееся крупнейшим транспортным проектом в Венгрии за последние 100 лет, оценивается в 880 миллиардов форинтов. Согласно планам, к Рождеству между двумя столицами будут курсировать три международных поезда с остановкой в Кишкунхалаше.

Линия Будапешт-Белград имеет стратегическое значение для транспортировки китайских товаров из греческих портов в Западную Европу.