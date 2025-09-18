От Альп до Северного моря: этот веломаршрут признан одним из самых живописных в Европе

4:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Велопутешествия всё чаще становятся выбором тех, кто хочет совместить отдых, спорт и знакомство с культурой разных стран. В отличие от автомобильных туров или пеших прогулок, велосипед дарит особое ощущение свободы: вы движетесь в своём темпе, открываете новые виды и при этом получаете заряд энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Riccardo Chiarini Рейнский велопуть

Один из самых живописных маршрутов Европы — Рейнский велопуть, или EuroVelo 15, который проходит через шесть стран и соединяет горные перевалы Швейцарии с морскими пейзажами Нидерландов.

Что представляет собой маршрут

Рейнский велосипедный маршрут тянется на 1230 километров. Его начало — у Боденского озера, а финиш — на побережье Северного моря, в дельте Рейна. Протяжённый путь проходит через Швейцарию, Лихтенштейн, Австрию, Германию, Францию и Нидерланды. Маршрут в основном равнинный, поэтому он идеально подходит для начинающих и для семейных путешествий.

По дороге можно увидеть 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетить средневековые города, винодельческие регионы и заповедники. Опытные велосипедисты проходят маршрут за 8-10 дней, а путешественники, предпочитающие размеренный темп, могут растянуть его на две недели, останавливаясь на ночлег в уютных отелях и гостевых домах.

Достопримечательности на пути

В Швейцарии маршрут стартует в Андерматте и ведёт к перевалу Оберальп на высоте 2134 метров, после чего следует спуск в долину Сурсельва. Далее — Боденское озеро и Рейнский водопад. В Лихтенштейне путешественников встречает замок Вадуц, в Австрии — озеро Эгельзее и старинный город Фельдкирх.

В Германии велотуристы проезжают вдоль Рейна через очаровательные города, такие как Кёльн и Дюссельдорф, а также могут остановиться в винодельческом регионе Маркграфлер. В Страсбурге (Франция) стоит оставить велосипед и присоединиться к пешей экскурсии. Последний этап ведёт в Нидерланды, где река делится на рукава перед впадением в Северное море.

Советы шаг за шагом

Перед поездкой проверьте состояние велосипеда: тормоза, цепь, колёса. Запланируйте ночёвки заранее — летом гостиницы могут быть переполнены. Возьмите с собой навигационное приложение для веломаршрутов (например, Komoot или Maps. me). Не перегружайте багажник: лучше распределить вещи по велосумкам. Планируйте дневные отрезки в 60-80 км, чтобы оставались силы на экскурсии.

А что если поехать с детьми?

Рейнский маршрут считается одним из лучших для семейных поездок. Равнинные участки и спокойные дороги безопасны для юных путешественников. Многие города вдоль маршрута предлагают семейные отели, парки и игровые зоны, так что поездка может превратиться в полноценное приключение для детей.

FAQ

Сколько стоит проехать маршрут?

Затраты зависят от стиля путешествия. Бюджетные туристы могут уложиться в €30-50 в день, включая питание и кемпинг. Комфортный вариант с отелями — €80-120.

Нужен ли специальный велосипед?

Нет, достаточно надёжного туристического или гибридного велосипеда. Для горных участков удобнее взять электровелосипед.

Когда лучше ехать?

Идеальное время — с мая по сентябрь, когда погода наиболее стабильна.

Мифы и правда

Миф: маршрут подходит только для профессионалов.

Правда: равнинные участки делают его доступным даже для новичков.

Правда: равнинные участки делают его доступным даже для новичков. Миф: придётся ночевать в палатке.

Правда: вдоль всего пути расположены отели и хостелы.

Правда: вдоль всего пути расположены отели и хостелы. Миф: двух недель мало для такой поездки.

Правда: маршрут можно пройти и за 8 дней, если ехать интенсивно.

3 интересных факта

Рейнский веломаршрут — часть сети EuroVelo, которая объединяет более 90 000 км велопутей по всей Европе.

На маршруте можно попробовать более 50 сортов вина в разных регионах.

Вдоль Рейна встречаются редкие виды птиц, включая серого журавля и чёрного коршуна.

Исторический контекст

Рейн с древности был важной транспортной артерией Европы.

В Средние века на его берегах строились замки и торговые города.

Сегодня он стал символом культурного туризма, объединяющего страны.

Уточнения

"EuroVelo" - европейская сеть велосипедных трасс, является проектом Европейской федерации велосипедистов по созданию четырнадцати длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Полная длина этих трасс будет превышать 90 000 километров, в настоящее время существует больше чем 20 000 километров.



Рейн (нем. Rhein, фр. Rhin нидерл. Rijn ) — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории 6 государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. Длина реки составляет 1233 км. Она берёт начало в Альпах на высоте 2 412 м.

