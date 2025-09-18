Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание
Поднебесная зовёт без визы, но оставляет без денег: неожиданные траты, которые никто не учитывает
Инъекции больше не нужны: макияж создаёт сочный объём губ быстрее любых процедур

От Альп до Северного моря: этот веломаршрут признан одним из самых живописных в Европе

4:52
Туризм

Велопутешествия всё чаще становятся выбором тех, кто хочет совместить отдых, спорт и знакомство с культурой разных стран. В отличие от автомобильных туров или пеших прогулок, велосипед дарит особое ощущение свободы: вы движетесь в своём темпе, открываете новые виды и при этом получаете заряд энергии.

Рейнский велопуть
Фото: commons.wikimedia.org by Riccardo Chiarini
Рейнский велопуть

Один из самых живописных маршрутов Европы — Рейнский велопуть, или EuroVelo 15, который проходит через шесть стран и соединяет горные перевалы Швейцарии с морскими пейзажами Нидерландов.

Что представляет собой маршрут

Рейнский велосипедный маршрут тянется на 1230 километров. Его начало — у Боденского озера, а финиш — на побережье Северного моря, в дельте Рейна. Протяжённый путь проходит через Швейцарию, Лихтенштейн, Австрию, Германию, Францию и Нидерланды. Маршрут в основном равнинный, поэтому он идеально подходит для начинающих и для семейных путешествий.

По дороге можно увидеть 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетить средневековые города, винодельческие регионы и заповедники. Опытные велосипедисты проходят маршрут за 8-10 дней, а путешественники, предпочитающие размеренный темп, могут растянуть его на две недели, останавливаясь на ночлег в уютных отелях и гостевых домах.

Достопримечательности на пути

В Швейцарии маршрут стартует в Андерматте и ведёт к перевалу Оберальп на высоте 2134 метров, после чего следует спуск в долину Сурсельва. Далее — Боденское озеро и Рейнский водопад. В Лихтенштейне путешественников встречает замок Вадуц, в Австрии — озеро Эгельзее и старинный город Фельдкирх.

В Германии велотуристы проезжают вдоль Рейна через очаровательные города, такие как Кёльн и Дюссельдорф, а также могут остановиться в винодельческом регионе Маркграфлер. В Страсбурге (Франция) стоит оставить велосипед и присоединиться к пешей экскурсии. Последний этап ведёт в Нидерланды, где река делится на рукава перед впадением в Северное море.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой проверьте состояние велосипеда: тормоза, цепь, колёса.
  2. Запланируйте ночёвки заранее — летом гостиницы могут быть переполнены.
  3. Возьмите с собой навигационное приложение для веломаршрутов (например, Komoot или Maps. me).
  4. Не перегружайте багажник: лучше распределить вещи по велосумкам.
  5. Планируйте дневные отрезки в 60-80 км, чтобы оставались силы на экскурсии.

А что если поехать с детьми?

Рейнский маршрут считается одним из лучших для семейных поездок. Равнинные участки и спокойные дороги безопасны для юных путешественников. Многие города вдоль маршрута предлагают семейные отели, парки и игровые зоны, так что поездка может превратиться в полноценное приключение для детей.

FAQ

Сколько стоит проехать маршрут?

Затраты зависят от стиля путешествия. Бюджетные туристы могут уложиться в €30-50 в день, включая питание и кемпинг. Комфортный вариант с отелями — €80-120.

Нужен ли специальный велосипед?

Нет, достаточно надёжного туристического или гибридного велосипеда. Для горных участков удобнее взять электровелосипед.

Когда лучше ехать?

Идеальное время — с мая по сентябрь, когда погода наиболее стабильна.

Мифы и правда

  • Миф: маршрут подходит только для профессионалов.
    Правда: равнинные участки делают его доступным даже для новичков.
  • Миф: придётся ночевать в палатке.
    Правда: вдоль всего пути расположены отели и хостелы.
  • Миф: двух недель мало для такой поездки.
    Правда: маршрут можно пройти и за 8 дней, если ехать интенсивно.

3 интересных факта

  • Рейнский веломаршрут — часть сети EuroVelo, которая объединяет более 90 000 км велопутей по всей Европе.
  • На маршруте можно попробовать более 50 сортов вина в разных регионах.
  • Вдоль Рейна встречаются редкие виды птиц, включая серого журавля и чёрного коршуна.

Исторический контекст

  • Рейн с древности был важной транспортной артерией Европы.
  • В Средние века на его берегах строились замки и торговые города.
  • Сегодня он стал символом культурного туризма, объединяющего страны.

Уточнения

"EuroVelo" - европейская сеть велосипедных трасс, является проектом Европейской федерации велосипедистов по созданию четырнадцати длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Полная длина этих трасс будет превышать 90 000 километров, в настоящее время существует больше чем 20 000 километров.

Рейн (нем. Rhein, фр. Rhin нидерл. Rijn ) — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории 6 государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. Длина реки составляет 1233 км. Она берёт начало в Альпах на высоте 2 412 м.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание
Поднебесная зовёт без визы, но оставляет без денег: неожиданные траты, которые никто не учитывает
Инъекции больше не нужны: макияж создаёт сочный объём губ быстрее любых процедур
Единовременный налог на сверхдоходы банков? Что решил Минфин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.