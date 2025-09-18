От Альп до Северного моря: этот веломаршрут признан одним из самых живописных в Европе

Велопутешествия всё чаще становятся выбором тех, кто хочет совместить отдых, спорт и знакомство с культурой разных стран. В отличие от автомобильных туров или пеших прогулок, велосипед дарит особое ощущение свободы: вы движетесь в своём темпе, открываете новые виды и при этом получаете заряд энергии.
Один из самых живописных маршрутов Европы — Рейнский велопуть, или EuroVelo 15, который проходит через шесть стран и соединяет горные перевалы Швейцарии с морскими пейзажами Нидерландов.
Рейнский велосипедный маршрут тянется на 1230 километров. Его начало — у Боденского озера, а финиш — на побережье Северного моря, в дельте Рейна. Протяжённый путь проходит через Швейцарию, Лихтенштейн, Австрию, Германию, Францию и Нидерланды. Маршрут в основном равнинный, поэтому он идеально подходит для начинающих и для семейных путешествий.
По дороге можно увидеть 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетить средневековые города, винодельческие регионы и заповедники. Опытные велосипедисты проходят маршрут за 8-10 дней, а путешественники, предпочитающие размеренный темп, могут растянуть его на две недели, останавливаясь на ночлег в уютных отелях и гостевых домах.
В Швейцарии маршрут стартует в Андерматте и ведёт к перевалу Оберальп на высоте 2134 метров, после чего следует спуск в долину Сурсельва. Далее — Боденское озеро и Рейнский водопад. В Лихтенштейне путешественников встречает замок Вадуц, в Австрии — озеро Эгельзее и старинный город Фельдкирх.
В Германии велотуристы проезжают вдоль Рейна через очаровательные города, такие как Кёльн и Дюссельдорф, а также могут остановиться в винодельческом регионе Маркграфлер. В Страсбурге (Франция) стоит оставить велосипед и присоединиться к пешей экскурсии. Последний этап ведёт в Нидерланды, где река делится на рукава перед впадением в Северное море.
Рейнский маршрут считается одним из лучших для семейных поездок. Равнинные участки и спокойные дороги безопасны для юных путешественников. Многие города вдоль маршрута предлагают семейные отели, парки и игровые зоны, так что поездка может превратиться в полноценное приключение для детей.
Затраты зависят от стиля путешествия. Бюджетные туристы могут уложиться в €30-50 в день, включая питание и кемпинг. Комфортный вариант с отелями — €80-120.
Нет, достаточно надёжного туристического или гибридного велосипеда. Для горных участков удобнее взять электровелосипед.
Идеальное время — с мая по сентябрь, когда погода наиболее стабильна.
Уточнения
"EuroVelo" - европейская сеть велосипедных трасс, является проектом Европейской федерации велосипедистов по созданию четырнадцати длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Полная длина этих трасс будет превышать 90 000 километров, в настоящее время существует больше чем 20 000 километров.
Рейн (нем. Rhein, фр. Rhin нидерл. Rijn ) — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории 6 государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. Длина реки составляет 1233 км. Она берёт начало в Альпах на высоте 2 412 м.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.