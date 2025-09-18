В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится

В 2025 году для российских туристов в Армении станет удобнее расплачиваться: банковская система республики готовится к приёму карт "Мир" и оплате через QR-коды. Об этом сообщила председатель комитета по туризму страны Лусине Геворгян.
Туристическая отрасль играет значительную роль в экономике Армении: в 2024 году она обеспечила около 14% ВВП.
"Мы понимаем важность туризма и делаем всё, чтобы создать комфортные условия для гостей республики", — сказала председатель комитета по туризму Лусине Геворгян.
Власти делают ставку на развитие инфраструктуры и платёжных сервисов, чтобы упростить пребывание гостей, особенно из России, на долю которых приходится значительная часть потока.
С начала 2025 года страну посетили почти два миллиона туристов. Более семисот тысяч из них — граждане России, что составляет треть общего числа путешественников. Отсутствие визы для граждан 70 государств, включая Россию, делает Армению ещё более доступной.
Перед поездкой уточните у банка, поддерживается ли карта "Мир" в Армении.
Возьмите с собой наличные доллары или драмы — пока система полностью не заработала.
Уточняйте возможность оплаты QR-кодом в отелях и кафе: внедрение сервиса будет проходить постепенно.
Для новичков Армения становится одним из самых удобных направлений в регионе: безвизовый режим, близость к России и постепенное внедрение привычных платёжных сервисов упрощают организацию поездки.
Плюсы: удобная система оплаты, безопасность, отсутствие визы, развитая туристическая инфраструктура.
Минусы: переходный период может вызвать временные сложности с приёмом карт.
Нужна ли россиянам виза в Армению?
Нет, граждане России могут въезжать в страну без визы.
Когда заработает система приёма карт "Мир"?
Точные сроки не названы, но власти заявляют о запуске в ближайшее время.
Можно ли пользоваться другими платёжными системами?
Да, но часть зарубежных сервисов может быть недоступна.
Армения входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у россиян в последние годы.
В стране активно развивается винный туризм и гастрономические маршруты.
В 2024 году Армению посетили туристы более чем из 70 стран мира.
После распада СССР Армения стала активно развивать туризм как важную отрасль экономики. С 2010-х годов страна начала делать упор на привлечение туристов из России. Безвизовый режим и новые платёжные решения — часть этой стратегии.
