В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится

В 2025 году для российских туристов в Армении станет удобнее расплачиваться: банковская система республики готовится к приёму карт "Мир" и оплате через QR-коды. Об этом сообщила председатель комитета по туризму страны Лусине Геворгян.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

Туризм как драйвер экономики

Туристическая отрасль играет значительную роль в экономике Армении: в 2024 году она обеспечила около 14% ВВП.

"Мы понимаем важность туризма и делаем всё, чтобы создать комфортные условия для гостей республики", — сказала председатель комитета по туризму Лусине Геворгян.

Власти делают ставку на развитие инфраструктуры и платёжных сервисов, чтобы упростить пребывание гостей, особенно из России, на долю которых приходится значительная часть потока.

Россияне в числе лидеров

С начала 2025 года страну посетили почти два миллиона туристов. Более семисот тысяч из них — граждане России, что составляет треть общего числа путешественников. Отсутствие визы для граждан 70 государств, включая Россию, делает Армению ещё более доступной.

Советы шаг за шагом

Перед поездкой уточните у банка, поддерживается ли карта "Мир" в Армении. Возьмите с собой наличные доллары или драмы — пока система полностью не заработала. Уточняйте возможность оплаты QR-кодом в отелях и кафе: внедрение сервиса будет проходить постепенно.

А что если турист едет впервые

Для новичков Армения становится одним из самых удобных направлений в регионе: безвизовый режим, близость к России и постепенное внедрение привычных платёжных сервисов упрощают организацию поездки.

Плюсы и минусы для путешественников

Плюсы: удобная система оплаты, безопасность, отсутствие визы, развитая туристическая инфраструктура.

Минусы: переходный период может вызвать временные сложности с приёмом карт.

FAQ

Нужна ли россиянам виза в Армению?

Нет, граждане России могут въезжать в страну без визы.

Когда заработает система приёма карт "Мир"?

Точные сроки не названы, но власти заявляют о запуске в ближайшее время.

Можно ли пользоваться другими платёжными системами?

Да, но часть зарубежных сервисов может быть недоступна.

Интересные факты

Армения входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у россиян в последние годы. В стране активно развивается винный туризм и гастрономические маршруты. В 2024 году Армению посетили туристы более чем из 70 стран мира.

Исторический контекст

После распада СССР Армения стала активно развивать туризм как важную отрасль экономики. С 2010-х годов страна начала делать упор на привлечение туристов из России. Безвизовый режим и новые платёжные решения — часть этой стратегии.