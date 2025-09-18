Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тухлый пленник в холодильнике: запахи сидят в засаде неделями, пока одно средство не обрывает их вечеринку
Обычная ванная стала ареной битвы: спор об утреннем и вечернем душе до сих пор не решён
Гипертония подкрадывается незаметно? Эти привычки повышают ваше давление
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён
Пирог с капустой спасает от хлопот: готовится за минуты, а выглядит как ресторанный
Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется
Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей
Думаете, кот вас игнорирует, но он уже всё рассчитал: как питомец слышит то, что человеку недоступно
Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений

В Армении придумали, как облегчить жизнь российским туристам — вот что скоро изменится

Туризм

В 2025 году для российских туристов в Армении станет удобнее расплачиваться: банковская система республики готовится к приёму карт "Мир" и оплате через QR-коды. Об этом сообщила председатель комитета по туризму страны Лусине Геворгян.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Туризм как драйвер экономики

Туристическая отрасль играет значительную роль в экономике Армении: в 2024 году она обеспечила около 14% ВВП.

"Мы понимаем важность туризма и делаем всё, чтобы создать комфортные условия для гостей республики", — сказала председатель комитета по туризму Лусине Геворгян.

Власти делают ставку на развитие инфраструктуры и платёжных сервисов, чтобы упростить пребывание гостей, особенно из России, на долю которых приходится значительная часть потока.

Россияне в числе лидеров

С начала 2025 года страну посетили почти два миллиона туристов. Более семисот тысяч из них — граждане России, что составляет треть общего числа путешественников. Отсутствие визы для граждан 70 государств, включая Россию, делает Армению ещё более доступной.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой уточните у банка, поддерживается ли карта "Мир" в Армении.

  2. Возьмите с собой наличные доллары или драмы — пока система полностью не заработала.

  3. Уточняйте возможность оплаты QR-кодом в отелях и кафе: внедрение сервиса будет проходить постепенно.

А что если турист едет впервые

Для новичков Армения становится одним из самых удобных направлений в регионе: безвизовый режим, близость к России и постепенное внедрение привычных платёжных сервисов упрощают организацию поездки.

Плюсы и минусы для путешественников

Плюсы: удобная система оплаты, безопасность, отсутствие визы, развитая туристическая инфраструктура.
Минусы: переходный период может вызвать временные сложности с приёмом карт.

FAQ

Нужна ли россиянам виза в Армению?
Нет, граждане России могут въезжать в страну без визы.

Когда заработает система приёма карт "Мир"?
Точные сроки не названы, но власти заявляют о запуске в ближайшее время.

Можно ли пользоваться другими платёжными системами?
Да, но часть зарубежных сервисов может быть недоступна.

Интересные факты

  1. Армения входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у россиян в последние годы.

  2. В стране активно развивается винный туризм и гастрономические маршруты.

  3. В 2024 году Армению посетили туристы более чем из 70 стран мира.

Исторический контекст

После распада СССР Армения стала активно развивать туризм как важную отрасль экономики. С 2010-х годов страна начала делать упор на привлечение туристов из России. Безвизовый режим и новые платёжные решения — часть этой стратегии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Пока не увидишь своими глазами — будешь немым: история Захарии и чудо рождения Иоанна Крестителя
Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён
Пирог с капустой спасает от хлопот: готовится за минуты, а выглядит как ресторанный
Нижняя часть тела — фундамент силы: почему игнорировать её опаснее, чем кажется
Золото или вклад? Раскрыты лучшие способы инвестировать 100 тысяч рублей
Думаете, кот вас игнорирует, но он уже всё рассчитал: как питомец слышит то, что человеку недоступно
Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений
Макс и Алла в миниатюре: Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров
Яйца динозавров заговорили: учёные впервые напрямую определили их возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.