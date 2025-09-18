Не каша и не бутерброд: россиянка раскрыла утренний рацион жителей Гондураса

Туризм

Россиянка, путешествующая по миру, сравнила привычные завтраки на родине с утренней трапезой в Центральной Америке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боул с фасолью и кукурузой

Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге, отметив, что в Гондурасе завтрак воспринимается как главный приём пищи дня.

По словам блогерши, местное утро начинается с обильного и питательного набора: смешанный с красной фасолью рис, яичница или омлет, жареные зелёные бананы (платаны), сыр, сливки и кукурузная тортилья.

Всё это запивается крепким сладким чёрным кофе без молока.

"Для русского туриста это всегда культурный шок: ты в семь утра жуёшь фасоль и думаешь: "Какая фасоль, где эстетика, где моя каша"", — с иронией заметила Ершова.

Тем не менее, девушка призналась, что еда оказалась вполне вкусной и сбалансированной. Однако для "русского желудка" привычка начинать день с фасоли — испытание не из лёгких.