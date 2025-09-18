В тени Сицилии: как остров Панарея в Италии стал популярным курортом среди знаменитостей

Панарея — самый крошечный, но при этом один из самых чарующих обитаемых Эолийских островов Италии. Его площадь всего 3,3 квадратных километра, а на карте он выглядит как осколок вулканической земли, всплывший из лазурных вод к северу от Сицилии. Здесь постоянно живёт около 280 человек, но летом население возрастает в несколько раз — туристы приезжают насладиться тишиной, природой и атмосферой, которой невозможно найти аналогов.
На острове нет машин, улицы узкие и спокойные, дома белоснежные и аккуратно подстриженные бугенвиллеями, которые струятся по стенам яркими каскадами. Прогуливаясь по этим улочкам, легко ощутить умиротворение, а взгляду почти всегда открываются панорамы Тирренского моря и крошечных лодок, рассекающих его гладь.
Панарея — это место, где босые ноги чувствуют себя в своей стихии. Здесь мало крупных отелей или громких курортов, но встречаются катамараны и яхты, на которых отдыхают мировые знаменитости. Летними вечерами сонный остров меняет облик: бары у воды оживают, а террасы наполняются смехом, музыкой и огнями. Однако это не шумные дискотеки, а скорее стильные вечеринки у моря.
Центром ночной жизни считается отель Raya, расположенный на склоне над портом Сан-Пьетро. Это бутик-отель с 34 номерами, где номера скромнее, чем на Капри, но именно в этом кроется очарование. С террас открываются виды на море и острова, а по вечерам звучит музыка диджеев.
Другие популярные места — ресторан Banacalii в отеле Lisca Bianca, где закаты кажутся особенно романтичными, и Bridge Sushi Bar прямо у пристани. Для тех, кто ищет спокойствия днём, всегда открыт Bar del Porto, где можно выпить кофе или аперитив.
Хотя Панарея славится не пляжами, а своим особым образом жизни, здесь есть два места, которые стоит посетить.
Еда на острове сочетает простоту и изысканность. В Panetteria Da Claudia можно попробовать аранчини с мясным рагу и сладкую кассату, в отеле Raya ужин сопровождается видом на море и свечами, а рестораны у гавани предлагают свежайшие морепродукты. Кулинария здесь — это продолжение сицилийской традиции, где каждая трапеза становится праздником.
А что если бы Панарея осталась нетронутой туристами? Вероятно, остров сохранил бы полностью деревенский уклад, но при этом лишился бы средств для развития и сохранения своей уникальной атмосферы. Современный баланс между туризмом и локальной жизнью делает Панарею тем, чем она является сейчас — островом притяжения элиты и романтиков.
Оптимальный вариант — через Катанию и Милаццо, далее паромом.
В сезон отели и апартаменты начинаются от 150-200 € за ночь, бутик-отели вроде Raya дороже.
Капри — про люксовый блеск, Панарея — про стильный, но более расслабленный отдых.
Уточнения
Панаре́я (сиц. Panarea) — один из самых маленьких итальянских островов, после Басилуццо из группы Липарских островов, расположен в их северо-восточной части. В геологическом отношении представляет собой андезитовый и дацитовый вулкан диаметром 2 км. Высшая точка острова — Пико-дель-Корво (421 м).
