Более 10 000 миль в небе: China Eastern запускает самый длинный прямой рейс в мире

4:51
Туризм

В мире авиации постоянно устанавливаются новые рекорды. Одним из самых громких событий конца 2025 года станет запуск уникального маршрута China Eastern Airlines, который соединит Шанхай и Буэнос-Айрес. Этот рейс обещает стать самым длинным прямым коммерческим перелётом в истории и уже вызывает интерес у путешественников и экспертов.

Самолёты у терминала в аэропорту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самолёты у терминала в аэропорту

Маршрут будет выполняться на самолёте Boeing 777-300ER, а протяжённость пути составит 10 600 морских миль (около 12 100 обычных миль). Вылет из Шанхая займёт примерно 25,5 часа, а обратный перелёт из Аргентины в Китай растянется почти на 29 часов — встречный ветер сделает его особенно тяжёлым для пассажиров.

Почему это событие важно

Новый маршрут не просто техническое достижение. Он открывает новые возможности для путешествий и бизнеса между Китаем и Латинской Америкой. До этого пассажиры чаще пользовались стыковочными рейсами через Европу или США, что увеличивало время в пути и создавало риск задержек. Теперь же путь станет более прямым и предсказуемым.

"Наличие регулярных рейсов, связывающих крупные южноамериканские столицы с Пекином и Шанхаем, свидетельствует о дальнейшем расширении международной маршрутной сети Китая", — отметил авиационный аналитик Линь Чжицзе.

Прямой и беспосадочный рейс: в чём разница

Важно понимать: "прямой" перелёт не всегда означает "без пересадки". Новый рейс China Eastern предусматривает техническую остановку в Окленде, Новая Зеландия. Самолёт и номер рейса сохраняются, поэтому формально маршрут остаётся прямым.

Не исключено, что пассажиры смогут оставаться на борту, а для транзитных граждан Китая не потребуется сдавать багаж или проходить иммиграционный контроль.

Советы шаг за шагом: как пережить сверхдальний рейс

  1. Возьмите компрессионные носки — они снизят риск отёков и улучшат кровообращение.
  2. Используйте шумоподавляющие наушники — они помогут заснуть.
  3. Захватите мелатонин или лёгкие средства для нормализации сна.
  4. Разделите перелёт на "этапы": сон, просмотр фильмов, еда, чтение.
  5. Делайте простые упражнения прямо в кресле, чтобы избежать онемения мышц

А что если…

А что если в будущем появятся прямые беспосадочные рейсы между Китаем и Южной Америкой? Сегодняшний маршрут — это лишь шаг. С развитием новых самолётов с увеличенной дальностью, например Airbus A350 или будущих лайнеров с гибридными двигателями, можно ожидать, что такие перелёты станут реальностью.

FAQ

Какова цена билета на новый рейс?

Стоимость в экономклассе начинается от 1718 долларов в одну сторону.

Чем "прямой" рейс отличается от "беспосадочного"?

Прямой рейс сохраняет один номер и самолёт, но может включать промежуточные остановки. Беспосадочный — всегда без посадки.

Будет ли этот маршрут удобен для стыковок в Латинской Америке?

Да, авиакомпания обещает удобные пересадки в Чили, Уругвай и соседние страны.

Мифы и правда

  • Миф: Это самый длинный беспосадочный рейс.
    Правда: он прямой, но с остановкой в Окленде.
  • Миф: Все пассажиры обязаны проходить контроль в Новой Зеландии.
    Правда: для транзитных граждан Китая специальных требований не планируется.
  • Миф: Boeing 777-300ER создан только для Азии.
    Правда: эта модель летает на всех континентах и остаётся одним из лидеров дальних маршрутов.

3 интересных факта

  • Boeing 777-300ER остаётся крупнейшим двухмоторным пассажирским самолётом в мире.
  • Встречный ветер может увеличить длительность перелёта почти на четыре часа.
  • Этот маршрут считается "антиполярным" — он соединяет города на противоположных концах Земли.

Исторический контекст

  • 1970-е: первые межконтинентальные прямые рейсы связывали США и Европу.
  • 1990-е: Boeing 777 совершил революцию в дальних перелётах.
  • 2010-е: Singapore Airlines открыла самый длинный беспосадочный рейс в Нью-Йорк.
  • 2025 год: China Eastern запускает новый рекордный маршрут в Аргентину.

Уточнения

China Eastern Airlines (кит. 中国东方航空股份有限公司) — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
