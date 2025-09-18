Более 10 000 миль в небе: China Eastern запускает самый длинный прямой рейс в мире

В мире авиации постоянно устанавливаются новые рекорды. Одним из самых громких событий конца 2025 года станет запуск уникального маршрута China Eastern Airlines, который соединит Шанхай и Буэнос-Айрес. Этот рейс обещает стать самым длинным прямым коммерческим перелётом в истории и уже вызывает интерес у путешественников и экспертов.
Маршрут будет выполняться на самолёте Boeing 777-300ER, а протяжённость пути составит 10 600 морских миль (около 12 100 обычных миль). Вылет из Шанхая займёт примерно 25,5 часа, а обратный перелёт из Аргентины в Китай растянется почти на 29 часов — встречный ветер сделает его особенно тяжёлым для пассажиров.
Новый маршрут не просто техническое достижение. Он открывает новые возможности для путешествий и бизнеса между Китаем и Латинской Америкой. До этого пассажиры чаще пользовались стыковочными рейсами через Европу или США, что увеличивало время в пути и создавало риск задержек. Теперь же путь станет более прямым и предсказуемым.
"Наличие регулярных рейсов, связывающих крупные южноамериканские столицы с Пекином и Шанхаем, свидетельствует о дальнейшем расширении международной маршрутной сети Китая", — отметил авиационный аналитик Линь Чжицзе.
Важно понимать: "прямой" перелёт не всегда означает "без пересадки". Новый рейс China Eastern предусматривает техническую остановку в Окленде, Новая Зеландия. Самолёт и номер рейса сохраняются, поэтому формально маршрут остаётся прямым.
Не исключено, что пассажиры смогут оставаться на борту, а для транзитных граждан Китая не потребуется сдавать багаж или проходить иммиграционный контроль.
А что если в будущем появятся прямые беспосадочные рейсы между Китаем и Южной Америкой? Сегодняшний маршрут — это лишь шаг. С развитием новых самолётов с увеличенной дальностью, например Airbus A350 или будущих лайнеров с гибридными двигателями, можно ожидать, что такие перелёты станут реальностью.
Стоимость в экономклассе начинается от 1718 долларов в одну сторону.
Прямой рейс сохраняет один номер и самолёт, но может включать промежуточные остановки. Беспосадочный — всегда без посадки.
Да, авиакомпания обещает удобные пересадки в Чили, Уругвай и соседние страны.
Уточнения
China Eastern Airlines (кит. 中国东方航空股份有限公司) — крупная китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Шанхае. Она обслуживает международные, внутренние и местные направления. Основные аэропорты авиакомпании — аэропорт Хунцяо и международный аэропорт Пудун. Входит в международный альянс SkyTeam.
