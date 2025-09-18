Брошенные в аэропорту: как превратить хаос с отменой рейса в деньги и компенсацию

Семейное путешествие, которое начиналось безоблачно, закончилось для британской семьи настоящим испытанием. Возвращаясь из солнечной Испании домой, они оказались в неприятной ситуации в аэропорту Малаги: их ночной рейс был отменён из-за дебоша на борту предыдущего самолёта. История вызвала большой резонанс, ведь речь идёт не только о задержке, но и о том, как авиакомпания оставила людей один на один с проблемами.

Головная боль в аэропорту

Как всё произошло

64-летняя жительница города Грисби Гейнор Логуэлло рассказала, что с семьёй и двумя маленькими внуками они отдыхали в Испании целую неделю. Каникулы прошли прекрасно, но обратная дорога оказалась "ужасной". Их рейс в Ливерпуль был назначен на 23:25, однако посадка так и не началась.

По словам женщины, пока семья стояла в очереди, мимо прошли испанские полицейские. Вскоре из самолёта вывели двух женщин, которые, как предполагали очевидцы, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого капитан сообщил пассажирам, что экипаж не сможет продолжить работу: инцидент на предыдущем перелёте серьёзно потряс стюардов.

"Мы услышали крики из самолёта и поняли, что посадки не будет", — сказала бывший ассистент учителя Гейнор Логуэлло.

Последствия отмены

Авиакомпания предложила пассажирам воспользоваться приложением для поиска альтернативных рейсов. Но свободных билетов не оказалось вплоть до среды, то есть почти на четыре дня позже.

"Мы были просто брошены", — отметила Гейнор Логуэлло.

Семья из восьми человек не получила ни воды, ни еды, а ночлег пришлось искать за свой счёт. В итоге они потратили около 2000 фунтов стерлингов (почти 200 тысяч рублей) на гостиницы, такси и аренду автомобилей.

Только спустя двое суток удалось улететь в Лондон-Гатвик, откуда пришлось добираться до Ливерпуля на арендованной машине. Вся дорога заняла ещё 12 часов.

Позиция авиакомпании

Представитель EasyJet подтвердил, что рейс EZY3382 не смог состояться из-за инцидента с буйными пассажирами на обратном перелёте.

"Экипаж обязан следовать нормам безопасности и имеет право отказаться от работы, если чувствует себя неготовым", — пояснил представитель EasyJet.

По его словам, клиентам предлагалась возможность перебронировать билеты или вернуть деньги, а также получить отель и питание. Компания готова возместить расходы тем, кто оплачивал всё самостоятельно. При этом EasyJet пообещала проверить действия сотрудников наземных служб в аэропорту Малаги.

Сравнение: как действуют разные авиакомпании при ЧП

Ситуация EasyJet Другие крупные перевозчики (British Airways, Lufthansa) Отмена рейса из-за экипажа Приложение для перебронирования Предоставляют жильё и питание, ищут альтернативные рейсы Компенсация расходов По чекам, после обращения Чаще автоматически оформляют отели и ваучеры Коммуникация с пассажирами Через приложение Через стойки помощи в аэропорту Советы шаг за шагом: что делать, если рейс отменили ночью Сразу сохраняйте все чеки за гостиницу, питание и транспорт. Оформите претензию через сайт или приложение авиакомпании. Используйте услуги посредников по возврату компенсаций, если компания медлит. Проверьте условия страховки: многие программы "страховка путешественника" покрывают такие случаи. При невозможности вылета ищите стыковочные рейсы через соседние аэропорты (например, Гатвик вместо Ливерпуля). Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: надеяться только на мобильное приложение авиакомпании.

Последствие: отсутствие реальной помощи и потерянные часы.

Альтернатива: обращаться к стойкам других авиакомпаний или онлайн-сервисам вроде Skyscanner и Aviasales.

Ошибка: не сохранять чеки.

Последствие: сложности с компенсацией.

Альтернатива: хранить все документы и сразу фотографировать их. А что если… Что делать, если подобная ситуация повторится? Опыт показывает: лучше заранее предусмотреть непредвиденные расходы и иметь запас денег на карте. Ещё один вариант — пользоваться услугами банков, которые возвращают кешбэк за гостиницы и транспорт, тем самым снижая потери. Плюсы и минусы самостоятельного решения проблем Вариант действий Плюсы Минусы Ждать предложений авиакомпании Не тратите свои деньги Потеря времени, отсутствие гарантий Бронировать отель и транспорт Контролируете ситуацию Большие расходы Использовать страховые услуги Быстрая компенсация Нужна заранее оформленная страховка FAQ Как выбрать рейс, если отменили перелёт?

Лучше искать варианты не только из ближайшего аэропорта, но и из соседних городов. Иногда перелёт до Гатвика или Манчестера решает проблему быстрее. Сколько стоит страховка от отмены рейса?

Полис "страховка путешественника" в среднем обойдётся от 1000 до 3000 рублей за неделю поездки, но он покроет гостиницу и питание. Что лучше — ждать помощи или действовать самому?

Самостоятельные действия быстрее, но дороже. Если время важно, лучше самим искать жильё и транспорт. Мифы и правда Миф: авиакомпания всегда обязана оплатить гостиницу.

Правда: помощь предоставляется не всегда, особенно если отмена вызвана форс-мажором.

Миф: компенсацию получить невозможно.

Правда: при настойчивом обращении и наличии чеков расходы возвращаются.

Миф: дешевый билет исключает компенсацию.

Правда: права пассажира одинаковы вне зависимости от цены билета. Интересные факты В Европе действует регламент EC261, по которому пассажиры могут требовать компенсацию до 600 евро за отмену рейса. EasyJet ежегодно перевозит более 90 миллионов пассажиров, занимая 2-е место среди лоукостеров Европы. В среднем 5-7% рейсов в Европе задерживаются или отменяются, чаще всего из-за погодных условий. Исторический контекст: отмены рейсов в прошлом 2010 год: извержение вулкана Эйяфьядлайокудль парализовало европейское небо на неделю.

2020 год: пандемия COVID-19 обнулила тысячи рейсов по всему миру.

2023 год: забастовки сотрудников аэропортов в Германии и Франции массово нарушали расписание. Эти события показали: путешественникам всегда стоит иметь план "Б" — будь то резервный билет или запас денег на случай непредвиденной ситуации.