Саудовская Аравия предупредила фанатов: алкоголь под запретом, но праздник футбола не отменяется

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вслед за недавним, вызвавшим множество споров, решением ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии, появилась новая информация, которая повлияет на впечатления футбольных болельщиков.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Роналду в Аравии

Алкоголю — нет

Правительство Саудовской Аравии подтвердило, что в течение всего чемпионата будет действовать строгий запрет на продажу и употребление алкогольных напитков. Ислам запрещает алкоголь, и королевство не намерено отступать от этого принципа даже ради самого масштабного спортивного события в мире.

Это явный сигнал о том, что международные мероприятия должны адаптироваться к принимающей стране, а не наоборот.

Опыт Катара

Саудовская Аравия не первая в регионе, столкнувшаяся с подобным вопросом. На Катар во время чемпионата мира по футболу 2022 года оказывалось аналогичное давление. И хотя Катар, под давлением международного сообщества и спонсоров, пошел на некоторые уступки (продажа алкоголя была разрешена в определенных зонах и отелях), общее впечатление осталось "безалкогольным".

Болельщикам, привыкшим к безудержному празднованию, пришлось адаптироваться. Саудовская Аравия, очевидно, учла опыт Катара и изначально заняла твердую позицию, чтобы избежать дальнейших споров. Для болельщиков это означает, что им предстоит подготовиться к иному формату празднования. Вместо "культуры пабов" и употребления пива на стадионах, возможно, следует переключиться на другие развлечения.

Что взамен

Саудовская Аравия будет предлагать болельщикам насыщенную культурную программу, традиционное гостеприимство, местную кухню и мероприятия, которые позволят им увидеть настоящую культуру страны.