Цветочный конфуз за 2000 долларов: почему туристку оштрафовали за жасминовую гирлянду в аэропорту Австралии

Индийская актриса Навья Наир была оштрафована на 2000 долларов после прибытия в Австралию.

Фото: flickr.com by born1945, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жасмин

Наир, летевшая из Кочи (Индия) через Сингапур в Мельбурн, везла с собой жасминовую гирлянду (гаджра), подаренную отцом для украшения волос.

Отец, зная, что цветы могут завянуть в долгой дороге, дал ей вторую такую же гирлянду, которую она положила в ручную кладь.

"Он посоветовал мне взять запасную гирлянду в сумку, чтобы я могла ее надеть после пересадки в Сингапуре", — рассказала Наир местному новостному порталу.

В аэропорту актриса была оштрафована за отсутствие декларации на ввозимые цветы. Цветы, как таковые, ввозить в Австралию можно, но необходимо декларировать.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии, разрешается провозить до шести небольших упаковок или букетов свежих цветов в самолёте или на круизном лайнере.