Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти

На острове Тасос, в северной части Эгейского моря, есть место, которое туристы называют "кусочком рая". Мраморный пляж (или Салиара) поражает белым песком и водой необычного молочного оттенка. Цвет объясняется тем, что песок здесь перемешан с мраморной крошкой из соседних карьеров. В солнечные дни море приобретает голубовато-белый оттенок, и создаётся впечатление, что вы оказались на экзотическом острове далеко от Европы.
На самом деле речь идёт не об одном, а сразу о двух соседних пляжах: Салиара и Порто Вати (или Порто Шерсти). Расстояние между ними — всего около 500 метров.
Оба пляжа окружены соснами и скалами, что создаёт естественный амфитеатр.
Салиара оборудован всем необходимым: шезлонги, зонтики, бар с напитками и лёгкими закусками. Но инфраструктура не перегружает пространство — пляж сохраняет атмосферу уюта и уединения. В Порто Вати удобств меньше, но это делает его привлекательным для тех, кто ищет более "дикую" атмосферу.
Нужно учитывать, что мраморные камешки хоть и красивые, но достаточно острые. Ходить босиком может быть неприятно, поэтому лучше взять пляжные тапочки или акваобувь.
Проще всего доехать от столицы острова — Лименаса. Маршрут проходит через район Макриамос и продолжается по грунтовой дороге вдоль берега. Расстояние около 7 км займёт 15-20 минут.
Главная особенность пути: последние 5 км — неасфальтированная дорога. Пыль от мраморного карьера оседает на машину, а в некоторых местах встречаются выбоины. Ехать стоит медленно и аккуратно. Но как только из-за поворота открывается вид на белоснежный берег, о дороге забываешь.
Самое удачное время — май-июнь и сентябрь-октябрь. В эти месяцы температура воздуха держится от +24 °C до +28 °C, вода теплая, но туристов меньше, чем в июле и августе.
В разгар сезона пляж становится переполненным: трудно найти место на шезлонге, парковка забита, а в баре шумно. Поэтому, если планируете поездку в июле-августе, приходите утром пораньше или вечером после 17:00.
Посетить пляж зимой? В это время он почти пустой и выглядит совершенно иначе — море более суровое, а белые камни контрастируют с серым небом. Это необычный опыт для тех, кто любит фотографию и уединение.
Та́сос (греч. Θάσος) — остров в северной части Эгейского моря, исторически часть более крупной материковой области Фракия, расположен южнее устья реки Нестос или Места. Является территорией Греции. Площадь острова — 380 км².
