Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти

На острове Тасос, в северной части Эгейского моря, есть место, которое туристы называют "кусочком рая". Мраморный пляж (или Салиара) поражает белым песком и водой необычного молочного оттенка. Цвет объясняется тем, что песок здесь перемешан с мраморной крошкой из соседних карьеров. В солнечные дни море приобретает голубовато-белый оттенок, и создаётся впечатление, что вы оказались на экзотическом острове далеко от Европы.

Фото: web.archive.org by telge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пляжи Тасоса

Два пляжа вместо одного

На самом деле речь идёт не об одном, а сразу о двух соседних пляжах: Салиара и Порто Вати (или Порто Шерсти). Расстояние между ними — всего около 500 метров.

Салиара расположен на восточном побережье. Это небольшой залив с белыми камешками и прохладным песком даже в самый жаркий день.

Порто Вати долгое время оставался незаметным, но теперь тоже популярен. У него есть особенность: глубина начинается резко, поэтому детям нужно купаться только под присмотром взрослых.

Оба пляжа окружены соснами и скалами, что создаёт естественный амфитеатр.

Что ждёт туриста

Салиара оборудован всем необходимым: шезлонги, зонтики, бар с напитками и лёгкими закусками. Но инфраструктура не перегружает пространство — пляж сохраняет атмосферу уюта и уединения. В Порто Вати удобств меньше, но это делает его привлекательным для тех, кто ищет более "дикую" атмосферу.

Нужно учитывать, что мраморные камешки хоть и красивые, но достаточно острые. Ходить босиком может быть неприятно, поэтому лучше взять пляжные тапочки или акваобувь.

Как добраться

Проще всего доехать от столицы острова — Лименаса. Маршрут проходит через район Макриамос и продолжается по грунтовой дороге вдоль берега. Расстояние около 7 км займёт 15-20 минут.

Главная особенность пути: последние 5 км — неасфальтированная дорога. Пыль от мраморного карьера оседает на машину, а в некоторых местах встречаются выбоины. Ехать стоит медленно и аккуратно. Но как только из-за поворота открывается вид на белоснежный берег, о дороге забываешь.

Когда лучше ехать

Самое удачное время — май-июнь и сентябрь-октябрь. В эти месяцы температура воздуха держится от +24 °C до +28 °C, вода теплая, но туристов меньше, чем в июле и августе.

В разгар сезона пляж становится переполненным: трудно найти место на шезлонге, парковка забита, а в баре шумно. Поэтому, если планируете поездку в июле-августе, приходите утром пораньше или вечером после 17:00.

Советы шаг за шагом

Возьмите акваобувь — камешки острые. Запаситесь водой и лёгкими закусками, если едете в Порто Вати. Приезжайте утром, чтобы найти удобное место. Оставляйте машину в тени, иначе белая пыль сильно нагревается. Для семейного отдыха выбирайте Салиару — там вход в воду безопаснее для детей.

А что если…

Посетить пляж зимой? В это время он почти пустой и выглядит совершенно иначе — море более суровое, а белые камни контрастируют с серым небом. Это необычный опыт для тех, кто любит фотографию и уединение.

FAQ

Какой пляж лучше для семей с детьми?

Салиара, так как вход в воду более плавный.

Сколько стоит аренда шезлонга?

В среднем 10-15 евро за комплект (зонтик и два лежака).

Можно ли добраться пешком?

Теоретически да, но путь займёт около часа и утомителен в жару. Оптимально ехать на машине или такси.

Мифы и правда

Миф: дорога на пляж невозможна без внедорожника.

Правда: можно проехать и на легковой машине, если ехать медленно.

Правда: можно проехать и на легковой машине, если ехать медленно. Миф: белый песок привозят искусственно.

Правда: он образован естественным образом из мраморной крошки.

Правда: он образован естественным образом из мраморной крошки. Миф: здесь нельзя найти уединения.

Правда: если выбрать утро или сентябрь, пляж достаточно спокойный.

3 интересных факта

Салиара долго оставался "секретным" пляжем местных жителей.

Белый порошок от дороги оседает на одежде и авто, поэтому туристы называют маршрут "маршрут-призрак".

Вода в бухте настолько прозрачна, что на глубине до 10 метров видно дно.

Исторический контекст

В XX веке рядом активно добывали мрамор, и именно тогда белая крошка попала на пляж. До 2000-х годов о месте знали только жители Тасоса. В последние 15 лет Салиара и Порто Вати стали визитной карточкой острова, попав во многие туристические гиды.

Уточнения

Та́сос (греч. Θάσος) — остров в северной части Эгейского моря, исторически часть более крупной материковой области Фракия, расположен южнее устья реки Нестос или Места. Является территорией Греции. Площадь острова — 380 км².

