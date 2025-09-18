Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили BMW: революция начинается здесь – держитесь крепче
Когда на готовку есть всего 15 минут: этот рулет из лаваша накормит всю семью и не отнимет сил
Отказалась от риса и картошки: это зерно сделало меня моложе на 10 лет
Лига чемпионов сошла с ума: сенсации, драмы и шокирующие развязки первого тура
Стройка под окнами рушит не только покой: и то, к чему это ведёт, вызывает тревогу
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто
Обычный лимон в стакане превращён в культ: вся правда о его влиянии на кожу и красоту
Рынок золота бурлит: Казахстан нарастил импорт из России

Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти

Туризм

На острове Тасос, в северной части Эгейского моря, есть место, которое туристы называют "кусочком рая". Мраморный пляж (или Салиара) поражает белым песком и водой необычного молочного оттенка. Цвет объясняется тем, что песок здесь перемешан с мраморной крошкой из соседних карьеров. В солнечные дни море приобретает голубовато-белый оттенок, и создаётся впечатление, что вы оказались на экзотическом острове далеко от Европы.

пляжи Тасоса
Фото: web.archive.org by telge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пляжи Тасоса

Два пляжа вместо одного

На самом деле речь идёт не об одном, а сразу о двух соседних пляжах: Салиара и Порто Вати (или Порто Шерсти). Расстояние между ними — всего около 500 метров.

  • Салиара расположен на восточном побережье. Это небольшой залив с белыми камешками и прохладным песком даже в самый жаркий день.
  • Порто Вати долгое время оставался незаметным, но теперь тоже популярен. У него есть особенность: глубина начинается резко, поэтому детям нужно купаться только под присмотром взрослых.

Оба пляжа окружены соснами и скалами, что создаёт естественный амфитеатр.

Что ждёт туриста

Салиара оборудован всем необходимым: шезлонги, зонтики, бар с напитками и лёгкими закусками. Но инфраструктура не перегружает пространство — пляж сохраняет атмосферу уюта и уединения. В Порто Вати удобств меньше, но это делает его привлекательным для тех, кто ищет более "дикую" атмосферу.

Нужно учитывать, что мраморные камешки хоть и красивые, но достаточно острые. Ходить босиком может быть неприятно, поэтому лучше взять пляжные тапочки или акваобувь.

Как добраться

Проще всего доехать от столицы острова — Лименаса. Маршрут проходит через район Макриамос и продолжается по грунтовой дороге вдоль берега. Расстояние около 7 км займёт 15-20 минут.

Главная особенность пути: последние 5 км — неасфальтированная дорога. Пыль от мраморного карьера оседает на машину, а в некоторых местах встречаются выбоины. Ехать стоит медленно и аккуратно. Но как только из-за поворота открывается вид на белоснежный берег, о дороге забываешь.

Когда лучше ехать

Самое удачное время — май-июнь и сентябрь-октябрь. В эти месяцы температура воздуха держится от +24 °C до +28 °C, вода теплая, но туристов меньше, чем в июле и августе.

В разгар сезона пляж становится переполненным: трудно найти место на шезлонге, парковка забита, а в баре шумно. Поэтому, если планируете поездку в июле-августе, приходите утром пораньше или вечером после 17:00.

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите акваобувь — камешки острые.
  2. Запаситесь водой и лёгкими закусками, если едете в Порто Вати.
  3. Приезжайте утром, чтобы найти удобное место.
  4. Оставляйте машину в тени, иначе белая пыль сильно нагревается.
  5. Для семейного отдыха выбирайте Салиару — там вход в воду безопаснее для детей.

А что если…

Посетить пляж зимой? В это время он почти пустой и выглядит совершенно иначе — море более суровое, а белые камни контрастируют с серым небом. Это необычный опыт для тех, кто любит фотографию и уединение.

FAQ

Какой пляж лучше для семей с детьми?

Салиара, так как вход в воду более плавный.

Сколько стоит аренда шезлонга?

В среднем 10-15 евро за комплект (зонтик и два лежака).

Можно ли добраться пешком?

Теоретически да, но путь займёт около часа и утомителен в жару. Оптимально ехать на машине или такси.

Мифы и правда

  • Миф: дорога на пляж невозможна без внедорожника.
    Правда: можно проехать и на легковой машине, если ехать медленно.
  • Миф: белый песок привозят искусственно.
    Правда: он образован естественным образом из мраморной крошки.
  • Миф: здесь нельзя найти уединения.
    Правда: если выбрать утро или сентябрь, пляж достаточно спокойный.

3 интересных факта

  • Салиара долго оставался "секретным" пляжем местных жителей.
  • Белый порошок от дороги оседает на одежде и авто, поэтому туристы называют маршрут "маршрут-призрак".
  • Вода в бухте настолько прозрачна, что на глубине до 10 метров видно дно.

Исторический контекст

  1. В XX веке рядом активно добывали мрамор, и именно тогда белая крошка попала на пляж.
  2. До 2000-х годов о месте знали только жители Тасоса.
  3. В последние 15 лет Салиара и Порто Вати стали визитной карточкой острова, попав во многие туристические гиды.

Уточнения

Та́сос (греч. Θάσος) — остров в северной части Эгейского моря, исторически часть более крупной материковой области Фракия, расположен южнее устья реки Нестос или Места. Является территорией Греции. Площадь острова — 380 км².

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Последние материалы
Мраморный пляж Тасос: где находится и как добраться до Салиары и Порто Шерсти
Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала
Осенняя магия на клумбе: японские цветы создают композиции, которые не повторит никто
Обычный лимон в стакане превращён в культ: вся правда о его влиянии на кожу и красоту
Рынок золота бурлит: Казахстан нарастил импорт из России
Север против Мальдив: почему всё больше туристов выбирают лёд вместо песка
Авокадо не почернеет: хитрый трюк сохранит его свежим на 3 дня — вот как
Тёмные стороны домов с привидениями и почему там так жутко
Крошечные создания обманули смерть: супергерои природы, которым не страшны радиация, вакуум и мороз
Кремы и сыворотки соблазняют блеском: но их сочетание открывает ящик Пандоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.