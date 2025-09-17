Водопад Терскол: как добраться до одного из самых красивых мест Приэльбрусья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

На территории национального парка "Приэльбрусье" скрывается один из самых живописных каскадов Кавказа — водопад Терскол. Его мощные потоки обрушиваются с высоты около 20 метров, разбиваясь о чёрные базальтовые скалы и наполняя ущелье гулом воды.

Водопад Терскол
Фото: commons.wikimedia.org by Lion Key, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Водопад Терскол

Где находится

Водопад расположен в одноимённом ущелье, в самом конце горной долины. Дорога к нему пролегает среди базальтовых колонн и живописных склонов. Несмотря на то что путь занимает почти целый день, он считается доступным даже для новичков.

Маршрут к водопаду

Тропа начинается у посёлка Терскол и тянется вдоль одноимённой реки. Протяжённость маршрута — около 4 километров в одну сторону с набором высоты примерно 600 метров. Тропинка постоянно держит направление вдоль потока, то приближаясь к берегу, то отходя от него. Заблудиться здесь невозможно: ориентиром служит ледник Терскол, который виден впереди почти весь путь.

В конце маршрута туриста ждёт награда — открывающийся внезапно каскад, окружённый скалами и густой зеленью.

Что можно увидеть по пути

По дороге открываются потрясающие виды на вершины Кавказа. За спиной остаётся Донгуз-Орун, а чуть в стороне можно разглядеть знаменитый ледник Семёрка. Этот маршрут часто называют "фотогеничным", так как здесь трудно найти место, которое не захочется снять.

А что если приехать летом или осенью?

Летом Терскол особенно полноводен, и поток воды впечатляет своей мощью. Осенью каскад становится тише, но окружающий лес окрашивается в золотые тона, создавая совершенно другую атмосферу. Зимой же дорога к нему закрыта из-за снега и лавинной опасности.

Советы путешественникам

  • Обувь должна быть удобной и с нескользкой подошвой: на камнях часто остаётся влага.

  • Возьмите с собой воду и лёгкий перекус — в пути нет магазинов и кафе.

  • Планируйте маршрут заранее: на прогулку туда-обратно уйдёт почти весь день.

  • Лучше всего выходить утром, чтобы успеть вернуться засветло.

Плюсы и минусы похода

Плюсы: доступный маршрут, живописные виды, чистый воздух, природная красота водопада.
Минусы: занимает много времени, в плохую погоду скользко и прохладно.

Интересные факты

  1. Водопад Терскол питается ледником, благодаря чему вода в нём всегда холодная и чистая.

  2. Местные жители считают, что вода из реки обладает особой свежестью и бодрящим эффектом.

  3. Само ущелье Терскол входит в список самых популярных маршрутов Приэльбрусья для туристов и альпинистов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
