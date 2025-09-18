Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции

Решение Греции наложить вето на обсуждение полного запрета туристических виз для россиян вызвало широкий резонанс в Брюсселе. Эта позиция выделила страну среди других членов ЕС, ведь Афины сочли важным сохранить баланс между политикой и экономикой. Греция пояснила: полный отказ от российских туристов не приведёт к ощутимым потерям для Москвы, но способен нанести удар по собственному туризму, который считается ключевым сектором экономики.
Туризм в стране обеспечивает значительную часть ВВП. По данным Национального банка Греции, средний российский турист тратит около 1300 евро за поездку. Для сравнения, гости из ЕС оставляют примерно 600 евро на человека. То есть отказ от россиян означает потерю платежеспособной аудитории.
Кроме того, в Грецию приезжает немало русских греческого происхождения, навещающих родственников. Для них строгий запрет стал бы серьёзным барьером. В парламенте оппозиция призывает МИД облегчить условия для этнических греков из России, чтобы сохранить культурные и семейные связи.
ЕС всё же примет решение об ограничении виз для россиян? Туристические потоки могут перераспределиться в Турцию, Египет и ОАЭ. Для Греции это будет ощутимой потерей, ведь она конкурирует именно с этими направлениями за "состоятельного туриста".
Лучший сезон — май-июнь и сентябрь, когда тепло, но нет летней жары.
В среднем неделя обойдётся от 700 до 1200 евро на человека, включая перелёт и проживание.
Для пляжного отдыха подойдут Родос, Крит, Санторини; для истории — Афины, Салоники, Дельфы.
Уточнения
