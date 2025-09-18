Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции

Туризм

Решение Греции наложить вето на обсуждение полного запрета туристических виз для россиян вызвало широкий резонанс в Брюсселе. Эта позиция выделила страну среди других членов ЕС, ведь Афины сочли важным сохранить баланс между политикой и экономикой. Греция пояснила: полный отказ от российских туристов не приведёт к ощутимым потерям для Москвы, но способен нанести удар по собственному туризму, который считается ключевым сектором экономики.

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Mihael Grmek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция

Почему Греция выступила против жёстких мер

Туризм в стране обеспечивает значительную часть ВВП. По данным Национального банка Греции, средний российский турист тратит около 1300 евро за поездку. Для сравнения, гости из ЕС оставляют примерно 600 евро на человека. То есть отказ от россиян означает потерю платежеспособной аудитории.

Кроме того, в Грецию приезжает немало русских греческого происхождения, навещающих родственников. Для них строгий запрет стал бы серьёзным барьером. В парламенте оппозиция призывает МИД облегчить условия для этнических греков из России, чтобы сохранить культурные и семейные связи.

Советы шаг за шагом: как планировать отдых в Греции

  • Проверяйте актуальные визовые правила на сайте консульства.
  • Если у вас греческие корни, уточняйте о возможных льготах или упрощённых процедурах.
  • Бронируйте отели через проверенные сервисы — многие предлагают спецусловия для долгосрочных гостей.
  • Планируйте поездку на сентябрь: это "бархатный сезон", когда море тёплое, а цены ниже пиковых.
  • Используйте банковские карты международных систем — наличные расходы выше

А что если…

ЕС всё же примет решение об ограничении виз для россиян? Туристические потоки могут перераспределиться в Турцию, Египет и ОАЭ. Для Греции это будет ощутимой потерей, ведь она конкурирует именно с этими направлениями за "состоятельного туриста".

FAQ

Как выбрать время для поездки в Грецию?

Лучший сезон — май-июнь и сентябрь, когда тепло, но нет летней жары.

Сколько стоит отдых?

В среднем неделя обойдётся от 700 до 1200 евро на человека, включая перелёт и проживание.

Что лучше: материковая часть или острова?

Для пляжного отдыха подойдут Родос, Крит, Санторини; для истории — Афины, Салоники, Дельфы.

Мифы и правда

  • Миф: Россияне составляют большую часть туристов в Греции.
    Правда: основная доля гостей приезжает из ЕС и Великобритании.
  • Миф: без российских туристов туризм рухнет.
    Правда: отрасль устойчива, но потери в доходах будут заметными.
  • Миф: все визы для россиян одинаково ограничены.
    Правда: для этнических греков и владельцев недвижимости могут действовать послабления.

2 интересных факта

  • Российские туристы в среднем проводят в Греции дольше времени, чем европейцы.
  • Греция занимает 13-е место в мире по доходам от туризма.

Исторический контекст

  1. Туризм стал ключевым сектором экономики Греции ещё в 1960-х годах, когда начался рост чартерных рейсов.
  2. В 2008–2012 годах на фоне кризиса туризм помог удержать экономику от резкого падения.
  3. После пандемии COVID-19 Греция одной из первых открыла границы, что укрепило её репутацию гостеприимного направления.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Унитарная, парламентская республика. Подразделяется на 13 периферий. Столица и крупнейший город — Афины.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
