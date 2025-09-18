Афины против: ЕС не смог согласовать запрет виз для россиян из-за позиции Греции

Решение Греции наложить вето на обсуждение полного запрета туристических виз для россиян вызвало широкий резонанс в Брюсселе. Эта позиция выделила страну среди других членов ЕС, ведь Афины сочли важным сохранить баланс между политикой и экономикой. Греция пояснила: полный отказ от российских туристов не приведёт к ощутимым потерям для Москвы, но способен нанести удар по собственному туризму, который считается ключевым сектором экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Mihael Grmek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Греция

Почему Греция выступила против жёстких мер

Туризм в стране обеспечивает значительную часть ВВП. По данным Национального банка Греции, средний российский турист тратит около 1300 евро за поездку. Для сравнения, гости из ЕС оставляют примерно 600 евро на человека. То есть отказ от россиян означает потерю платежеспособной аудитории.

Кроме того, в Грецию приезжает немало русских греческого происхождения, навещающих родственников. Для них строгий запрет стал бы серьёзным барьером. В парламенте оппозиция призывает МИД облегчить условия для этнических греков из России, чтобы сохранить культурные и семейные связи.

Исторический контекст

Туризм стал ключевым сектором экономики Греции ещё в 1960-х годах, когда начался рост чартерных рейсов. В 2008–2012 годах на фоне кризиса туризм помог удержать экономику от резкого падения. После пандемии COVID-19 Греция одной из первых открыла границы, что укрепило её репутацию гостеприимного направления.

Уточнения

