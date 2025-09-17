Счастливейшие места Европы: пять направлений, которые сделают отпуск незабываемым

Отпуск — это не только смена обстановки, но и возможность почувствовать лёгкость, зарядиться энергией и получить эмоции, которые сохраняются надолго. Большинство людей, отправляясь в путешествие, мечтают вовсе не о глобальных переменах или философских прозрениях. Главное — вернуться домой посвежевшими и счастливыми.
Агентство BookRetreats решило взглянуть на туризм под необычным углом и составило "Индекс счастья во время отпуска". В исследовании участвовали 47 направлений, которые оценивались сразу по пяти критериям:
Такой подход позволил выявить города, где баланс между отдыхом и оздоровлением ощущается особенно ярко.
Португальская столица возглавила рейтинг и неслучайно. Лиссабон сумел объединить в себе солнечный климат, кулинарные традиции, природное разнообразие и атмосферу, в которую невозможно не влюбиться.
По данным исследования, здесь более 2800 солнечных часов в год, а это значит — витамин D в избытке и настроение на подъёме. Город занимает второе место в категории ресторанов с полезной кухней. Рыба, морепродукты, овощи и оливковое масло — главные акценты меню.
Кроме того, Лиссабон признан "компактным и удобным для пеших прогулок". Извилистые улочки и знаменитые холмы подталкивают к активности и позволяют поддерживать форму. В городе в четыре раза больше зелёных зон, чем в Мадриде, что также повлияло на результат.
Второе место заняла столица Финляндии. Хельсинки — это симбиоз современного города и природы. Прямо от бульваров с каштанами можно выйти на тропинки, ведущие в лес. Неспешный ритм, тишина и экологичность делают Хельсинки идеальным для тех, кто ищет умиротворение.
Здесь царит культ сна и восстановления. Финны давно осознали ценность качественного отдыха, а традиции сауны и спа-процедур органично встроены в городской образ жизни.
Третью строчку занял американский Орландо. За фасадом тематических парков скрывается совсем другой мир: протяжённые пляжи, зелёные аллеи и тёплое солнце круглый год.
Четвёртое место досталось Афинам. Вечный город не только хранит историю античности, но и окружён природой: холмы, оливковые рощи и море создают гармонию для отдыха.
Пятёрку замкнул Эдинбург — столица Шотландии, где готическая архитектура соседствует с зелёными парками, а холмы зовут к прогулкам на свежем воздухе.
Сравните климат, количество зелёных зон и кухню. Лиссабон — для солнца и активности, Хельсинки — для спокойствия, Орландо — для ярких впечатлений.
Лиссабон и Афины доступны по ценам: 50-70 евро в день. Хельсинки и Эдинбург дороже: от 80 евро. Орландо зависит от посещения парков и отелей.
Орландо с его парками и пляжами или Лиссабон, где удобно гулять и много детских развлечений.
Сон — ключевой фактор отпуска. Исследования показывают, что качество сна напрямую связано с количеством зелени и уровнем шума. В Хельсинки и Эдинбурге многие туристы отмечают глубокий отдых благодаря спокойному ритму.
Уточнения
Лиссабо́н (порт. Lisboa,) — столица, крупнейший город и главный порт Португалии. Самая западная столица материковой Европы и единственная на Атлантическом побережье. Лиссабон расположен в западной части Пиренейского полуострова на берегу Атлантического океана и реки Тежу.
Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.