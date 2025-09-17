Взрывы и банды: шведский город с печальной криминальной репутацией глазами туриста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Мальмё редко попадает в списки туристических столиц Европы, но стабильно становится героем обсуждений в СМИ. Его часто представляют как город, где криминал и взрывы стали обыденностью. Но так ли страшна реальность? Попробуем разобраться, что стоит за громкими заголовками.

Мальмё, Швеция
Фото: commons.wikimedia.org by Jorchr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мальмё, Швеция

Город на перекрёстке дорог

Третий по величине город Швеции расположился на юге страны, у самой границы с Данией. Мальмё связывает с Копенгагеном знаменитый Эресуннский мост, что делает его удобным транспортным узлом. Это стратегическое положение дало городу преимущества для бизнеса и туризма, но одновременно привлекло внимание преступных группировок.

Мальмё славится своей архитектурой, кварталами для пешеходов и велосипедистов, университетской жизнью и развитым портом. Но именно порт и доступность транспортных маршрутов стали удобной точкой входа для нелегальной торговли и наркотрафика.

Где рождается репутация

Мальмё уверенно держится в рейтингах по уровню преступности среди европейских городов. По данным Numbeo, индекс составляет 55,4 — это "умеренный" показатель, сравнимый с крупными мегаполисами. Для сравнения: Париж, Лондон и Неаполь имеют более высокий уровень.

В мировом списке Мальмё занимает примерно сотое место и далеко отстаёт от американских лидеров — Чикаго или Мемфиса. Однако СМИ активно транслируют сообщения о перестрелках и взрывах. Весной 2025 года шведская полиция обнаружила в одной из квартир сразу партию наркотиков и несколько гранат. Такие эпизоды подогревают образ "опасного города", хотя в повседневной жизни туристов они почти не касаются.

Где стоит быть осторожнее

Опасность в Мальмё концентрируется не в туристических районах, а на окраинах. Особенно выделяют Розенгорд и Линданген — они признаны "уязвимыми зонами", где фиксируется высокая активность преступных группировок. Центр города при этом остаётся спокойным: Гамла-Стаден встречает гостей старинными улочками, а Вестра-Хамнен — футуристической архитектурой и ресторанами.

"[Преступность] сосредоточена в определённых районах и среди определённых демографических групп. В целом для обычных людей это безопасно, если только вы не гуляете в одиночестве по паркам в 4 часа утра", — пишет один из пользователей.

Советы шаг за шагом: как туристу чувствовать себя спокойно

  1. Планируйте маршрут: держитесь центральных улиц и туристических районов.
  2. Используйте велосипед — Мальмё считается одним из самых удобных городов для этого вида транспорта.
  3. Избегайте поздних прогулок по окраинам.
  4. Храните документы и деньги в поясной сумке или внутреннем кармане.
  5. Сохраняйте контакты местной полиции и экстренных служб.

А что если…

Мальмё всё же окажется самым опасным городом Скандинавии? Это изменит туристический поток: больше людей будет выбирать Копенгаген или Стокгольм. Однако городские власти активно борются с криминалом, инвестируют в инфраструктуру и социальные программы, чтобы сломать этот образ.

FAQ

Как выбрать безопасный район для проживания?

Лучше останавливаться в центре — Гамла-Стаден или Вестра-Хамнен, где туристическая инфраструктура развита и полиция патрулирует чаще.

Сколько стоит жильё в безопасных районах?

Хостелы — от 30 евро за ночь, отели среднего уровня — от 70 евро, апартаменты — от 90 евро.

Что лучше: жить в Копенгагене и ездить в Мальмё или наоборот?

Если цель — экскурсии и развлечения, удобнее поселиться в Копенгагене. Но для экономии выгоднее остановиться в Мальмё и ездить через мост.

3 интересных факта

  • В Мальмё работает Turning Torso — самое высокое жилое здание Скандинавии.
  • Город считается "зеленой столицей" Швеции благодаря разветвлённой сети велодорожек.
  • Именно здесь проходят масштабные музыкальные фестивали, включая Melodifestivalen.

Исторический контекст

  1. В средние века Мальмё был частью Дании и крупным портом Балтийского моря.
  2. В XX веке город развивался как индустриальный центр: судостроение, металлургия, текстиль.
  3. В 1990-х начался экономический спад, закрылись верфи, что привело к росту безработицы и социальных проблем — именно тогда криминальные структуры укрепили позиции.

Уточнения

Ма́льмё (швед. Malmö) — третий по величине город Швеции. Расположен в её самом южном административном регионе — Сконе — и является административным центром региона. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы — Эресуннским.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
