Взрывы и банды: шведский город с печальной криминальной репутацией глазами туриста

Мальмё редко попадает в списки туристических столиц Европы, но стабильно становится героем обсуждений в СМИ. Его часто представляют как город, где криминал и взрывы стали обыденностью. Но так ли страшна реальность? Попробуем разобраться, что стоит за громкими заголовками.
Третий по величине город Швеции расположился на юге страны, у самой границы с Данией. Мальмё связывает с Копенгагеном знаменитый Эресуннский мост, что делает его удобным транспортным узлом. Это стратегическое положение дало городу преимущества для бизнеса и туризма, но одновременно привлекло внимание преступных группировок.
Мальмё славится своей архитектурой, кварталами для пешеходов и велосипедистов, университетской жизнью и развитым портом. Но именно порт и доступность транспортных маршрутов стали удобной точкой входа для нелегальной торговли и наркотрафика.
Мальмё уверенно держится в рейтингах по уровню преступности среди европейских городов. По данным Numbeo, индекс составляет 55,4 — это "умеренный" показатель, сравнимый с крупными мегаполисами. Для сравнения: Париж, Лондон и Неаполь имеют более высокий уровень.
В мировом списке Мальмё занимает примерно сотое место и далеко отстаёт от американских лидеров — Чикаго или Мемфиса. Однако СМИ активно транслируют сообщения о перестрелках и взрывах. Весной 2025 года шведская полиция обнаружила в одной из квартир сразу партию наркотиков и несколько гранат. Такие эпизоды подогревают образ "опасного города", хотя в повседневной жизни туристов они почти не касаются.
Опасность в Мальмё концентрируется не в туристических районах, а на окраинах. Особенно выделяют Розенгорд и Линданген — они признаны "уязвимыми зонами", где фиксируется высокая активность преступных группировок. Центр города при этом остаётся спокойным: Гамла-Стаден встречает гостей старинными улочками, а Вестра-Хамнен — футуристической архитектурой и ресторанами.
"[Преступность] сосредоточена в определённых районах и среди определённых демографических групп. В целом для обычных людей это безопасно, если только вы не гуляете в одиночестве по паркам в 4 часа утра", — пишет один из пользователей.
Мальмё всё же окажется самым опасным городом Скандинавии? Это изменит туристический поток: больше людей будет выбирать Копенгаген или Стокгольм. Однако городские власти активно борются с криминалом, инвестируют в инфраструктуру и социальные программы, чтобы сломать этот образ.
Лучше останавливаться в центре — Гамла-Стаден или Вестра-Хамнен, где туристическая инфраструктура развита и полиция патрулирует чаще.
Хостелы — от 30 евро за ночь, отели среднего уровня — от 70 евро, апартаменты — от 90 евро.
Если цель — экскурсии и развлечения, удобнее поселиться в Копенгагене. Но для экономии выгоднее остановиться в Мальмё и ездить через мост.
