Туристический аттракцион под Анапой: 800 ступеней к морю и вид, который стоит каждого шага

2:03
Туризм

Черноморское побережье притягивает не только пляжами, но и необычными маршрутами. В Супсехе, рядом с Анапой, есть два особенных спуска к воде, которые сами по себе стали достопримечательностями. Эти лестницы — испытание для ног и настоящий тренажёр под открытым небом.

Лестница к морю в Супсехе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лестница к морю в Супсехе

800 ступеней к морю

Самая известная лестница находится в посёлке Супсех, всего в девяти километрах от Анапы. Она уводит с крутого обрыва прямо на дикий галечный пляж с прозрачной бирюзовой водой. Вход всегда открыт и бесплатный, поэтому место популярно и среди местных, и среди туристов.

Спуск оборудован перилами и лавочками для передышки. На половине пути сделаны две смотровые площадки в виде носа корабля. В ясную погоду отсюда видна Благовещенская коса, и ради этого вида многие готовы преодолеть сотни ступеней.

400 ступеней

Вторая лестница короче, но не менее интересна. Она тоже начинается в Супсехе и состоит из четырёх сотен деревянных ступеней, которые прячутся среди скал и ведут к морю. По дороге оборудованы скамейки, где можно перевести дух и полюбоваться пейзажем.

Испытание для отдыхающих

Спускаться легко и приятно — вокруг красота, морской воздух и виды, от которых трудно оторваться. Но вот обратный путь превращается в настоящее испытание: подниматься в жару по крутой лестнице под силу только тем, кто готов к такой "фитнес-тренировке". Поэтому многие советуют отправляться сюда либо рано утром, либо вечером, когда солнце не так активно.

А что если сделать это частью отдыха

Для тех, кто любит активный отдых, такие лестницы становятся не только дорогой к морю, но и дополнительной тренировкой. Пробежка вниз и вверх — это и кардио, и тренировка ног, и хороший способ поддерживать форму во время отпуска.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
