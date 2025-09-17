Гул и паника местных: выяснилось, почему гигантский самолёт пролетел на низкой высоте над Венгрией

Жители округа Ваш (Венгрия) стали свидетелями зрелища, которое запомнится им надолго: над сельскими районами, включая Сомбатхей и Целлдёмёльк, прошёл на очень низкой высоте гигантский грузовой самолёт. Его вид и громкий рёв двигателей заставили многих поднять головы к небу и задаваться вопросом — почему?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

По словам очевидцев, гул был настолько мощным, что у людей на мгновение возникло ощущение, будто самолёт садится прямо в поле за домами. Социальные сети тут же заполнились комментариями в духе "что это было?" и "мы никогда не видели такого гиганта так близко".

Что за самолёт?

Как выяснилось, речь идёт о C-17 Globemaster III — тяжёлом военно-транспортном самолёте, принадлежащем авиатранспортному крылу SAC HAW, базирующемуся на MH 47. По словам представителей штаба, 16 сентября 2025 года экипаж выполнял плановый тренировочный полёт.

Экипаж отрабатывал навигационные и тактические действия в рамках программы SAC. Полёт проходил строго в соответствии с венгерскими законами и нормами безопасности. Подобные манёвры необходимы для поддержания боеготовности и обеспечения военно-стратегических перевозок для 12 стран-партнёров, включая Венгрию.

Благодарность населению

В SAC HAW поблагодарили местных жителей за понимание и терпение, подчеркнув, что учебные полёты играют важнейшую роль в деятельности международного транспортного полка.