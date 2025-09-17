Полтора километра пустоты под ногами: место в Дагестане, от которого кружится голова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:16
Туризм

В самом сердце Кавказа есть место, которое по эффектности не уступает знаменитым норвежским скалам. Это Гоорский Язык Тролля — каменный выступ над пропастью, откуда открываются захватывающие дух виды.

Язык Тролля Дагестан
Фото: commons.wikimedia.org by Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Язык Тролля Дагестан

Где находится Язык Тролля

Каменная плита расположена рядом со старым аулом Гоор, примерно в 160 километрах от Махачкалы. Старое поселение давно пустует, а жители живут в новом селении чуть ниже по склону. Дорога сюда проходит через перевалы и живописные ущелья, которые сами по себе заслуживают отдельного путешествия.

С самого выступа открывается панорама на каньон реки Аварское Койсу и горные хребты. Вид настолько впечатляющий, что сравнения с зарубежными природными символами приходят сами собой.

Когда лучше ехать

Оптимальное время для поездки — с конца мая по сентябрь. Лето здесь мягкое, с температурой около +18…+28 °C. Весной и осенью поток туристов меньше, но есть риск дождей, а после них скалы становятся очень скользкими. Зимой же дорогу может заметать снегом, и подъём окажется небезопасным.

Самое важное правило — выбрать ясный день. При хорошей погоде вы сможете насладиться всеми видами вокруг, а фотографии получатся особенно выразительными.

Советы путешественникам

  • Обувь должна быть удобной и нескользкой — скалы требуют уверенного шага.
  • Захватите с собой воду и перекус: поблизости нет магазинов.
  • Не подходите слишком близко к краю — даже сухой камень может быть коварным.
  • Лучше планировать поездку в первой половине дня, пока солнце не слишком активно.

А что если поехать весной или осенью

В эти сезоны здесь особенно красиво: горы покрыты яркой зеленью или золотыми красками. Туристов меньше, поэтому можно почувствовать почти полное уединение. Но стоит быть готовым к дождю, туману и прохладе — одежду лучше брать многослойную.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы очевидны: уникальная смотровая точка, впечатляющие виды и возможность увидеть нетуристический Дагестан. Минусы — долгий путь и зависимость от погоды. Но ради такого опыта эти трудности легко преодолеть.

FAQ

Как добраться?
Из Махачкалы путь займёт около четырёх часов на машине. Часть дороги проходит по серпантинам и перевалам.

Можно ли приехать с детьми?
Да, но к самому выступу стоит подходить осторожно и держать детей за руку.

Нужно ли платить за вход?
Нет, место свободное для посещения.

Исторический контекст

Аул Гоор когда-то был одним из самых оживлённых в горах. Здесь жили горцы, возводили каменные дома и башни для защиты от врагов. Сегодня это место почти пустует, но память о прошлом сохраняется в руинах и легендах. Каменный выступ стал символом нового этапа — туристического, когда люди приезжают сюда не жить, а вдохновляться красотой природы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
