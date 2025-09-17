Венеция штрафует: местные встают на защиту венецианских каналов от туристов

Купание в венецианских каналах стоит вам 350 евро — и не только это: муниципальная полиция может тут же запретить вам въезд в город и быстро сопроводить за его пределы. Звучит сурово, но именно так город защищает и порядок, и здоровье.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Почему плавать в каналах опасно и запрещено

Венецианские воды выглядят романтично, но под поверхностью таится другое:

Каналы не очищаются централизованно: в старых районах работает многовековая система гатоли — как септик, где отходы оседают в туннелях.

Большая часть городских сточных вод попадает прямо в каналы: вы можете плавать в воде, насыщенной бытовыми нечистотами.

Риск заразиться инфекциями и болезнями из воды реален — это не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Кроме санитарии, есть угроза для жизни: в каналах постоянно курсируют гондолы, водные такси и лодки. Плывущий турист — реальная помеха и источник аварий.

Примеры нарушителей (и их наказаний)

После снятия COVID-ограничений в больших каналах задерживали туристов: штрафы, временный запрет на въезд. Бывали случаи с серферами на электрических досках, которые создавали опасные ситуации у Риальто и базилики Салюте. Были и более экстравагантные истории — люди ныряли нагишом, другим повезло меньше: их выдворяли.

Чем заняться вместо купания в каналe

Если хочется уйти от стандартной программы — выберите безопасные и романтичные альтернативы:

Посетите старое кафе в стиле ар-нуво;

Загляните в книжный магазин Libreria Acqua Alta — его книги выставлены в ваннах и гондолах;

Прогуляйтесь по укромным улочкам и наслаждайтесь отражениями палаццо в безопасных местах.

Коротко о сути

Прыгать в каналы — не просто дурной тон, это штраф, риск для здоровья и потенциальная опасность для всех на воде. В Венеции полно других, более безопасных и не менее атмосферных способов почувствовать город.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia, вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.

