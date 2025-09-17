Венеция штрафует: местные встают на защиту венецианских каналов от туристов

Купание в венецианских каналах стоит вам 350 евро — и не только это: муниципальная полиция может тут же запретить вам въезд в город и быстро сопроводить за его пределы. Звучит сурово, но именно так город защищает и порядок, и здоровье.
Венецианские воды выглядят романтично, но под поверхностью таится другое:
После снятия COVID-ограничений в больших каналах задерживали туристов: штрафы, временный запрет на въезд. Бывали случаи с серферами на электрических досках, которые создавали опасные ситуации у Риальто и базилики Салюте. Были и более экстравагантные истории — люди ныряли нагишом, другим повезло меньше: их выдворяли.
Если хочется уйти от стандартной программы — выберите безопасные и романтичные альтернативы:
Прыгать в каналы — не просто дурной тон, это штраф, риск для здоровья и потенциальная опасность для всех на воде. В Венеции полно других, более безопасных и не менее атмосферных способов почувствовать город.
Уточнения
Вене́ция (итал. Venezia, вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.