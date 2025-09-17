Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяной парадокс НАТО: союзники США попались на крючок Москвы
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею

Венеция штрафует: местные встают на защиту венецианских каналов от туристов

2:09
Туризм

Купание в венецианских каналах стоит вам 350 евро — и не только это: муниципальная полиция может тут же запретить вам въезд в город и быстро сопроводить за его пределы. Звучит сурово, но именно так город защищает и порядок, и здоровье.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Почему плавать в каналах опасно и запрещено

Венецианские воды выглядят романтично, но под поверхностью таится другое:

  • Каналы не очищаются централизованно: в старых районах работает многовековая система гатоли — как септик, где отходы оседают в туннелях.
  • Большая часть городских сточных вод попадает прямо в каналы: вы можете плавать в воде, насыщенной бытовыми нечистотами.
  • Риск заразиться инфекциями и болезнями из воды реален — это не только неприятно, но и опасно для здоровья.
  • Кроме санитарии, есть угроза для жизни: в каналах постоянно курсируют гондолы, водные такси и лодки. Плывущий турист — реальная помеха и источник аварий.

Примеры нарушителей (и их наказаний)

После снятия COVID-ограничений в больших каналах задерживали туристов: штрафы, временный запрет на въезд. Бывали случаи с серферами на электрических досках, которые создавали опасные ситуации у Риальто и базилики Салюте. Были и более экстравагантные истории — люди ныряли нагишом, другим повезло меньше: их выдворяли.

Чем заняться вместо купания в каналe

Если хочется уйти от стандартной программы — выберите безопасные и романтичные альтернативы:

  • Посетите старое кафе в стиле ар-нуво;
  • Загляните в книжный магазин Libreria Acqua Alta — его книги выставлены в ваннах и гондолах;
  • Прогуляйтесь по укромным улочкам и наслаждайтесь отражениями палаццо в безопасных местах.

Коротко о сути

Прыгать в каналы — не просто дурной тон, это штраф, риск для здоровья и потенциальная опасность для всех на воде. В Венеции полно других, более безопасных и не менее атмосферных способов почувствовать город.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia, вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.